Avanza caso Yasmín en la UNAM; la ministra sigue activa

La ministra Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, ya declaró ante el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA) el pasado lunes, pero lo hizo a través de un representante que presentó ante el organismo de la UNAM los argumentos de defensa de la juzgadora, quien decidió no acudir personalmente al citatorio que hizo su universidad. La otra parte en este proceso, el abogado Édgar Ulises Báez, fue a citado también el mismo lunes para que declarara en su defensa, pero no se presentó a la cita con los integrantes del Comité, que aun así le otorgó a ambos un plazo adicional para que presenten documentos, pruebas o escritos que complementen su defensa.



Mientras el Comité Universitario está en sesión permanente y se espera que una vez que desahogue las pruebas y documentos que presenten los dos exalumnos de la Facultad de Derecho involucrados en este caso de plagio en sus tesis de licenciatura presentadas hace 35 años, emita un fallo sobre este caso que ha golpeado a la imagen de la UNAM, el rector de esa casa de estudios, Enrique Graue, declaró ayer en la Cámara de Diputados que el prestigio de la Universidad Nacional no será afectado por ningún caso y eso es lo que cuidará el proceso iniciado por el Consejo Universitario. “Por ningún caso (debe perderse el prestigio de la Universidad), el prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así esperamos que sea", dijo ayer el rector en el Palacio Legislativo de San Lázaro a donde acudió a firmar un convenio de capacitación.



Sobre la ausencia del abogado Édgar Ulises Báez, que no acudió al citatorio del Comité de Etica, fuentes universitarias señalan que su derecho de audiencia “se da por solventado” ya que se le avisó con suficiente anticipación del lugar, fecha y hora en que se le escucharía en su derecho a defenderse, además de que aún tiene varios días que le otorgó el Comité para complementar su defensa. En sus últimas y únicas declaraciones públicas sobre el tema del plagio de su tesis, el abogado Báez le dijo en su domicilio de Iztapalapa al reportero Juan Carlos Rodríguez, de Eje Central, que estaba dispuesto a testificar ante las autoridades, siempre que su salud se lo permitiera. “Actualmente estoy en reposo por prescripción médica. Estoy convaleciendo de una neumonía que me atacó y estoy operado del ojo izquierdo, por lo que no estoy en condiciones de acudir a ninguna parte”, dijo el abogado el pasado 1 de enero, cuando se publicó la entrevista.



Los tiempos del Comité Universitario de Ética los manejan de manera independiente sus integrantes, pero hay estimaciones de que en dos o tres semanas podrían emitir su fallo sobre quién de los dos alumnos cometió el plagio que ya reconoció y documentó el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón en su dictamen del pasado 11 de enero. “Una vez que concluyan dichos plazos y haya finalizado el análisis de la información, CUÉTICA hará entrega al rector de un dictamen ético y académico sobre el asunto que le encomendó para su estudio”, dijo ayer el Comité en un comunicado.



A partir de lo que decidan los integrantes del CUÉTICA se decidirán las acciones o sanciones que emitirá la Universidad ante un caso que, por su impacto mediático y político, ha puesto en entredicho la legalidad y el prestigio de la UNAM.



Y mientras mandó a su representante a defenderla en el proceso universitario, la ministra Yasmín Esquivel sigue con su actividad normal en la Suprema Corte. Ayer mismo el pleno de la Corte aprobó un proyecto presentado por Esquivel Mossa para declarar la validez del artículo 63, fracción XI, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la CDMX, con lo cual se ordenará a personas agresoras de mujeres entregar el pasaporte de sus hijos menores de 18 años para que quede bajo resguardo y evitar así que los menores sean sacados del país por las partes agresoras.



Con mayoría de seis votos, se aprobó la propuesta que establece que el resguardo obligatorio de los pasaportes de menores se dará por el tiempo que el Juez de lo familiar determina la custodia o el régimen de visitas entre la pareja conyugal. En la aprobación mayoritaria los ministros reconocieron que el proyecto aprobado se apega a la obligación de juzgar con perspectiva de género y velar por el interés superior de la niñez como principio orientador para los juzgadores familiares.



En fin, que mientras la UNAM se propone a toda costa salvar su prestigio y garantizar el respeto a la ética y a las normas universitarias, la ministra Yasmín Esquivel está decidida, según dicen sus cercanos, a “no dejarse” y a litigar en donde tenga que hacerlo para defender su presunta inocencia en el plagio ya documentado. Es decir, que si el CUÉTICA diera un fallo en su contra y la rectoría determinara sancionarla de alguna manera, la juzgadora, apoyada siempre por la 4T y por el presidente López Obrador, no se quedará de brazos cruzados y actuará jurídica y políticamente. Veremos en qué termina todo este asunto vergonzoso para dos instituciones vitales para el país: la UNAM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



NOTAS INDISCRETAS… Tratando de defender a su contralor, Juan José Serrano, ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum trastabilló en sus comentarios sobre el tema y, al darse cuenta del error, prefirió dejar que el que fuera abogado de las víctimas del Colegio Rébsamen se defendiera solo. Y es que ante las fuertes críticas que recibió Serrano por su asistencia al Super Bowl del pasado domingo en Arizona, por contradecir la austeridad republicana que predica el gobierno capitalino, el abogado aseguró que todos los gastos de su viaje se los pagó un primo, como regalo por sus 50 años. Pero ayer Sheinbaum les dijo a los reporteros que él había pagado con sus propios recursos. “No se lo regalaron, la información que yo tengo es que él pago absolutamente todo”, dijo la mandataria. Y cuando los reporteros la empezaron a cuestionar sobre las diferencias en sus versiones y le recordaron el caso de Paola Félix Díaz, su exsecretaria de Turismo a la que corrió de inmediato por viajar a Guatemala en un jet privado, la jefa de Gobierno prefirió dejar por su cuenta al abogado Serrano: “Él tiene que dar su explicación. Él fue nombrado por el Congreso. Él tiene que dar su explicación”. Lo que no dijo Sheinbaum es que ella fue quien propuso al Congreso el nombre de Juan José Serrano, quien curiosamente había sido el abogado defensor de los padres y víctimas del Colegio Rébsamen. En fin, que se le hizo bolas el engrudo a la doctora… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída Libre.