Arranca la guerra por el 2023

Un año antes de las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila, que tendrán lugar el 4 de junio de 2023, ya comenzó la guerra por esos dos estados, considerados antesala y termómetro para la sucesión presidencial de 2024. Al acto de la Alianza Va Por México, que el jueves anunció que PRI-PAN y PRD competirán juntos en esos dos comicios, le sigue este domingo un evento magno de Morena en Toluca, donde la dirigencia nacional del partido gobernante, acompañada de sus tres “corcholatas” presidenciales: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, sonarán los tambores de guerra para gritar que van con todo por las gubernaturas mexiquense y coahuilense.

Como respuesta al desafío abierto que lanzaron los líderes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano, desde Palacio Nacional salió la instrucción de responderles con una demostración de fuerza de la 4T, por lo que al mediodía del domingo, en el Teatro Morelos de la capital mexiquense, el músculo morenista se hará sentir con la presencia de sus tres precandidatos presidenciales, los 22 gobernadores de Morena y sus aliados, incluidos los ganadores del pasado 5 de junio, las bancadas del Senado y la Cámara de Diputados, con la presencia de sus coordinadores Ricardo Monreal e Ignacio Mier, integrantes del gabinete federal, además de las estructura nacional de Morena encabezada por su dirigente, Mario Delgado, a quien se encargó la organización del evento.

Con Sheinbaum, Marcelo y Adán juntos, los únicos tres aspirantes presidenciales oficiales —porque a Monreal solo lo invitaron en calidad de líder del Senado— además de sus gobernadores que ya son mayoría en la República, Morena y la 4T de López Obrador pretenden mandar el mensaje de que disputarán con toda su fuerza política y electoral las últimas dos gubernaturas que se renuevan antes de la elección presidencial y con las que, de ganar el partido oficialista, estaría coronando su plan 24-2024, con el que se trazaron como meta llegar al fin del sexenio con el control del gobierno de 24 estados, con lo que gobernarían al 80 por ciento de las entidades federativas de la República.

Entre los invitados a este evento en Toluca, están los dos aspirantes de los que saldrá el candidato de Morena al Estado de México: Delfina Gómez, secretaria de Educación, y Horacio Duarte, el director del Sistema de Aduanas. Uno de ellos dos será la abanderada o abanderado del partido gobernante para tratar de conquistar la entidad con el mayor padrón de votantes en la República y cuyo gobierno se considera clave para la sucesión presidencial. Incluso, según fuentes cercanas a la dirigencia nacional de Morena, se ha decidido que la encuesta interna para definir quién será el candidato o candidata al Edomex se resolverá este mismo año, a más tardar en el próximo mes de agosto.

Es decir, que la 4T quiere tomar ventaja de la oposición y con un albazo de casi un año antes de las elecciones, pretende tener ya definido a su candidato o candidata para el Estado de México y comenzar así su posicionamiento con miras a las elecciones de junio de 2023, mucho antes que la alianza Va Por México. Y está claro que, si por adelantarse tanto en la elección de su candidato los llegan a acusar por “actos anticipados de campaña” y el INE tiene que intervenir, a Morena hace rato que le dejó de importar el respeto a la ley y al órgano electoral, y en su ambición y obsesión por mantener el poder, la 4T y su partido, incluso el Presidente, han demostrado actuar bajo la lógica de: “Violo la ley, avanzo, y después asumo la multa”.

Así que, por más que el presidente López Obrador traté de minimizar a la Alianza Opositora en su contra y el dirigente de Morena, Mario Delgado, en el tono altanero y soberbio que le caracteriza, diga que “no hay tiro”, está claro, por la reacción que veremos este domingo desde Toluca, que a la 4T sí le preocupa la unión del PRI-PAN-PRD para las elecciones de 2023 y para la sucesión presidencial de 2024. Tan sólo en el Estado de México, la suma matemática de las últimas votaciones del PAN y el PRI en 2021 superan con mucho a la votación de Morena en esos comicios, y aunque son elecciones distintas las de diputados federales a la de gobernador, es claro que la oposición unida sí le va a complicar la disputa al presidente López Obrador en el Edomex y Coahuila.

No parece nada casual que el pasado miércoles, justo el mismo día que el Presidente dijera en su conferencia mañanera que “ya se andan peleando los de la alianza Va Por México porque hay panistas que no están de acuerdo en seguir con el PRI” y les recomendara a los del PAN “que ya mejor se separen del PRI”, unas horas después de esos dichos de López Obrador, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien se reunió con el mandatario nacional en Palacio, saliera a declarar a la prensa que no todos los panistas están de acuerdo en continuar la alianza con el PRI “y habría que reflexionar si debemos seguir en esa alianza”.

Para decirlo claramente, en las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México, no sólo habrá tiro, sino que ya comenzó la guerra electoral por el control de esos estados justo un año antes de que ocurran las votaciones. De ese tamaño es lo que se juega en los próximos comicios y el impacto que el resultado en ambos tendrá para la batalla por la Presidencia de México.

NOTAS INDISCRETAS…

En el discurso que pronunció ayer en la ceremonia de clausura de la Cumbre de las Américas, frente al presidente Joe Biden y el resto de los mandatarios y representantes que asistieron al foro continental, el canciller Marcelo Ebrard le dio una muestra de lealtad al presidente López Obrador al centrar su mensaje no en las distintas problemáticas del continente que se abordaron en esa reunión, sino en la queja y la inconformidad por la no inclusión de todos los países de la región en este evento. Dijo textual Ebrard ante Biden: “20 países, de un total de los 32 que nos hemos manifestado en esta alta tribuna de América, han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de las Américas que no están aquí entre nosotros. 10 no se manifestaron, se abstuvieron, y 2 dijeron estar a favor de la exclusión. Resumo: la mayoría de los países que estamos en esta Cumbre, hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas. Y se preguntarán quienes nos están viendo, siguiendo o quienes nos escuchan, ¿y por qué nos oponemos a la exclusión de países? ¿Porque es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década, cada Cumbre ha sido tema, es la gran diferencia, es el elemento reiterado en estas Cumbres que no se resuelve. ¿Por qué estamos en contra de la exclusión de todos esos países? Obviamente México coincide con esa posición, por eso no vino el presidente López Obrador, para subrayar que no estamos de acuerdo; porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima, es decir, nadie tiene el derecho de excluir a otro país, por la razón que fuese y menos porque haya una diferencia política respecto a su régimen político. ¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada Nación? Al pueblo de cada Nación, libremente escoger su forma de gobierno. Entonces, se está en contra de la exclusión y también del principio de que un país puede decirle a otro que es lo que puede hacer en su vida interna. 20 en contra, 10 abstenciones, 2 a favor, 2 nada más, me dirán ustedes, bueno y ¿por qué es tan importante y tan reiterativo esto? Porque también se ha expresado aquí una crítica recurrente sobre la naturaleza, funciones y actual papel de la Organización de Estados Americanos, de su agotamiento, de su papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de su obsesión por las observaciones electorales, en lugar de los temas que interesan a todas las Américas. En la pandemia no los vimos, era más importante las observaciones electorales o lo de Bolivia, que ver cómo conseguíamos vacunas o como resolvíamos los problemas tan graves que tuvimos (…) La arquitectura, fundamentos y función de la OEA está agotado, es lo que hemos escuchado aquí”. Con ese discurso, Marcelo Ebrard se sumó a la propuesta del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para desaparecer a la OEA y dar paso a una nueva forma de organizarse de los países de las Américas, y propuso que se resuelva de una vez la diferencia que prevalece en estas Cumbres sobre la inclusión de todos los países, para lo que le propuso a Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación de las Américas. Le agradeció al presidente Biden y a su equipo el tiempo e interés en organizar esta Cumbre pero les pidió reconocer que la realidad geopolítica ha cambiado y que deben cambiar también las formas de organización y entendimiento entre los países del continente americano, para lo cual pidió la eliminación del embargo económico estadounidense a Cuba. Si con ese discurso frente a Biden, su equipo y los presidentes del continente que asistieron —con el que Ebrard le dio coherencia y sentido a las posiciones caprichosas y berrinchudas del inquilino de Palacio— López Obrador sigue dudando de las lealtades de Marcelo y los radicales de Morena lo siguen viendo como “externo” en sus aspiraciones por la candidatura presidencial, entonces el canciller tendría que replantear en serio su pertenencia a este gobierno….Los dados mandan Serpiente Doble. La semana cerró intensa.