Arpaio vs. Ebrard: el sheriff exige disculpas al canciller mexicano

El controvertido policía estadounidense, Joe Arpaio, conocido por su labor de 24 años como sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, (de 1993 a 2017), envió el pasado 19 de octubre una carta al canciller Marcelo Ebrard, en la que sus abogados, del despacho Willenchick and Bartness, ubicado en la ciudad de Phoenix, acusan al secretario de Relaciones Exteriores de México de haber realizado “comentarios calumniosos” en contra de su cliente ante senadores mexicanos, a los que el funcionario dijo que Joe Arpaio “promueve el asesinato de migrantes”, durante el discurso que dio en su reciente comparecencia ante el Senado sobre la demanda que el gobierno de México presentó en contra de compañías estadounidenses fabricantes de armas.

En la carta, enviada por correo electrónico a la oficina del secretario Ebrard, y firmada por el abogado John Jack D. Willenchik, se le avisa al canciller mexicano que “sus comentarios sobre el señor Arpaio son considerados calumniosos bajo las leyes americanas” y le advierten que, antes de proceder con una demanda en su contra ante un tribunal estadounidense, le mandan este aviso para que no haga “más comentarios temerariamente falsos y calumniosos”, además de informarle que el sheriff Arpaio “exige una disculpa por la declaración” al secretario de Relaciones Exteriores de México.

“Nos ha llamado la atención que, en comentarios recientes al Senado mexicano, usted declaró que nuestro cliente “promueve el asesinato de migrantes” (promotes the murder of migrants). Sus comentarios fueron hechos como parte de un discurso reciente sobre la interposición de determinadas demandas de los Estados Unidos Mexicanos contra compañías americanas”, dice la carta de los abogados estadounidenses que representan a Joe Arpaio, cuya copia se encuentra en poder de esta columna.

La comparecencia a la que se refieren los abogados de Arpaio ocurrió el pasado 5 de octubre y en ella Marcelo Ebrard acudió a explicar la política exterior ante el Senado de la República, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. La carta membretada con la firma legal estadounidense y en la que se dirigen al canciller mexicano como: “El honorable Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores de México, y le ponen su correo electrónico, rechaza los comentarios y acusaciones del funcionario mexicano y exalta la trayectoria de Joseph M. Arpaio como policía estadounidense que combatió a los narcotraficantes e integrante de varias agencias del gobierno norteamericano como la DEA.

“Sus comentarios sobre el señor M. Arpaio son calumniosos bajo la ley americana. El Sr. Arpaio nunca ha promovido el asesinato y mucho menos el asesinato de migrantes. De hecho, el Sr. Arpaio vivió en México por muchos años, donde sirvió como representante de los gobiernos de los Estados Unidos para la Administración de Control de Drogas. El sheriff Arpaio incluso fue reconocido en el acta del Congreso del Senado de los EU luego de elogiar el arduo trabajo de los jueces mexicanos y las fuerzas del orden público en la lucha contra los delitos relacionados con las drogas. (Congreso 91, segunda sesión, 1 de junio de 1970, Vol. 116, parte 131). Él ha sido objeto de numerosas amenazas contra su propia vida a lo largo de los años por su arduo trabajo contra los narcotraficantes, incluidos los cárteles de Meraz, Juárez, Sinaloa y Michoacán”, señala la carta de los abogados.

Luego, el despacho que representa a Joe Arpaio, le dice en tono de amenaza a Ebrard: “Reconocemos las dificultades de llevarlo a un tribunal estadounidense por declaraciones como la que hizo, por lo que esta carta sirve como un aviso de no hacer más comentarios temerariamente falsos y calumniosos. Presentar a los seres humanos como caricaturas o presentar demandas para llamar la atención del público puede servir a objetivos políticos nacionales a corto plazo, pero en última instancia es perjudicial para el propósito mayor de resolver problemas internacionales reales y mejorar la vida de las personas”.

Y al final de la carta, viene la petición para que el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de México se disculpe personalmente ante Joe Arpaio por sus “comentarios calumniosos”, y para ello ofrecen que el ex Sheriff de Maricopa, uno de los principales promotores contra la migración ilegal en Arizona y en todo Estados Unidos, amigo personal de Donald Trump y promotor en sus dos campañas, puede venir personalmente para reunirse con Ebrard y con los senadores mexicanos.

“Finalmente el sheriff Arpaio exige una disculpa por la declaración y se ofrece a viajar a la Ciudad de México para conocerlo personalmente a usted y a sus colegas del Senado”, remata la carta del despacho Willenchick and Bartness.

Hasta ahora la SRE no ha hecho pública la recepción de la carta de Joe Arpaio y sus abogados, ni ha informado sobre los señalamientos en contra del canciller y la petición de disculpas que le hace el sheriff. Veremos si hay una respuesta formal a un asunto delicado, que involucra al secretario de Relaciones Exteriores, y que, por el tono y la redacción de la misiva, podría derivar en una demanda legal en tribunales estadounidenses, si no se cumple la petición de Arpaio.

NOTAS INDISCRETAS…

Duro y directo se lanzó ayer el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del senador Germán Martínez Cazares, a quien acusó de que “tiene una obsesión enfermiza conmigo” y de referirlo siempre en sus discursos de tribuna, además de acusarlo de tener proyectos para reformar al Poder Judicial, que pretende imponer al resto de los ministros. “Es un senador (Germán Martínez) que miente reiteradamente. No hay proyectos, yo no los tengo en el cajón y yo no les puedo ordenar a los ministros lo que hagan. Este senador miente todos los días, yo creo que tiene algún tema, claramente patológico, conmigo. Yo lo invitaría a que busque otras cosas que hacer en su vida que hablar de mí todos los días. Pero como dicen los chicos, yo ni lo topo”, dijo ayer en una conferencia de prensa el ministro Arturo Zaldívar. Veremos qué le responde el senador del Grupo Plural que, ya sabemos, es también hombre de leyes y de discursos inteligentes y puntillosos…Hablando de pleitos, el de los diputados federales y locales del PAN en la CDMX en contra de Amador Rodríguez Lozano, actual coordinador de Relaciones Institucionales en la oficina de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también subió de tono. En la semana, los legisladores blanquiazules le pidieron a Sheinbaum que le exija su renuncia a Rodríguez Lozano, porque la Fiscalía de Justicia de Baja California lo ha imputado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de manera dolosa, por su actuación como secretario de Gobierno en ese estado durante el gobierno de Jaime Bonilla. Y aunque la Jefa de Gobierno no les ha respondido nada a los panistas, el propio Amador salió ayer a contestar en un video en que afirma que los panistas violan su principio de presunción de inocencia, que él sí está sujeto a un proceso, pero no ha sido declarado culpable, que se está defendiendo legalmente para probar su inocencia y que todo este movimiento del PAN para sacarlo del gobierno de Sheinbaum es porque le tienen miedo porque les ha ganado varias elecciones en distintos estados. “Desde muy joven he sido enemigo ideológico del PAN y cuando he sido diputado y senador, les he ganado los debates. Pero en el ámbito electoral les he propinado terribles derrotas. En Chiapas, de 2006, 2012 y 2018 los borré prácticamente del mapa electoral chiapaneco. En San Luis Potosí, cuando creían que iban a ganar la gubernatura porque iban con ventaja de 6 puntos, mi amigo Juan Manuel Carrera me pidió que lo ayudara y no solo los derrotamos, sino lo hicimos contundentemente. Lo mismo sucedió en Oaxaca, donde fueron desaparecidos del mapa electoral. En Baja California encontré que el gobernador Kiko Vega se había robado 1,700 mdp a través de empresas fantasma, hice la denuncia y está en marcha. Logré que la esposa de Kiko Vega regresara 8.5 millones de pesos que había tomado de manera ilegal y regresara un edificio que se había robado para convertir en hotel. En el caso del dirigente del PAN en el Estado, se logró sujetarlo a proceso y hoy tiene que firmar y seguramente será declarado culpable por quitarles el dinero a los militantes vía nómina para gastos de Acción Nacional”, dijo Rodríguez Lozano, quien dijo que demostrará su inocencia y que no tuvo ninguna conducta ilícita, por lo que no renunciará a su cargo y seguirá asesorando a Sheinbaum…En Sonora el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, acaba de fichar al exdirigente del PRI, Ernesto de Lucas, quien fuera un operador cercano de la familia Bours de Bachoco. Este fichaje tiene preocupados a los emecistas sonorenses porque no les fue nada bien con Ricardo Bours como candidato al gobierno estatal en las pasadas elecciones, pues el empresario los dejó tirados a media campaña. Por eso ahora que De Lucas se asume como el nuevo dueño de MC en Sonora, los militantes de a deveras están molestos porque está prometiendo candidaturas a panistas y priistas para el próximo proceso electoral. Dicen que la queja de los sonorenses ya llegó a la oficina de Dante Delgado y que pronto podría haber un manotazo contra el expriista de Lucas que, amarrado con el gobernador Alfonso Durazo, pretende hacer de MC su propio coto personal…Ayer, unas horas después de ser nominada como Coordinadora Estatal del priismo y futura candidata a gobernadora, Alejandra del Moral se reunió con seis exgobernadores mexiquenses que le dieron su apoyo: Emilio Chuayffet, Arturo Montiel, César Camacho y Eruviel Ávila. La foto que la propia precandidata del Moral compartió en su cuenta de twitter con los exmandatarios lleva todo un mensaje: el PRI, con la fuerza que le queda, va a dar la batalla con todo para no perder su último bastión y fuente de recursos que es el Edomex…Los dados mandan Serpiente Doble. Semana de altibajos.