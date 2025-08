Andy y Luisa, la guerra es real

La fractura en la dirigencia nacional de Morena, entre la presidenta Luisa María Alcalde y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, es ya inocultable y, según confirman en el propio partido gobernante, el choque entre las dos cabezas morenistas tiene que ver tanto con los egos de ambos dirigentes, como por una lucha de control del partido y sus estructuras, además de que los dos buscan tener la preminencia en la operación política y la definición de las candidaturas para las elecciones intermedias de 2027, que empezarán a definirse el próximo año.

Es tan real la disputa política que se ha abierto entre Luisa y Andy que la ausencia del junior en el Consejo Nacional de Morena, del pasado 20 de julio, exhibió que las diferencias entre ambos ya pasaron del terreno interno, donde ya habían tenido varios choques, por ejemplo en las campañas electorales de Durango, al juego sucio abierto y directo entre los dos.

Al menos eso dice una versión que surge de la misma cúpula de Morena y que afirma que Andy sí le avisó a Luisa María que tomaría vacaciones justo la tercera semana de julio e incluso le comunicó sus planes de viajar a Japón, a lo que accedió la presidenta nacional diciéndole que no había problema y que no se preocupara por su ausencia.

Pero resulta que, según la fuente morenista, Alcalde decidió convocar al Consejo Nacional de Morena justo en las fechas en que sabía que Andrés Manuel ya no estaría en el país y no podría acudir al evento. El 9 de julio pasado, la dirigente morenista hizo el anuncio de que habría Consejo, que sería el 20 de julio y que la convocatoria ya había sido firmada por el presidente de dicho órgano interno, Alfonso Durazo Montaño. Para esa fecha Andy ya había iniciado sus vacaciones.

“Fue tan perversa y sucia la jugada de Luisa –nos dice el informante— que incluso, a sabiendas de que Andy no podía asistir, porque ya estaba de viaje, mandó colocar la silla con su nombre que se quedó vacía y que luego apareció en varias fotografías y videos del evento, con toda la intención de resaltar la inasistencia del secretario de Organización”.

Cuenta la misma fuente que estando ya fuera del país, Andy se enteró de la realización del Consejo convocado durante su ausencia y montó en cólera con sus amigos, acusando que incluso pudo ser la presidenta de Morena quien filtrara la información sobre su estancia en Japón, pues él personalmente le informó los detalles de su itinerario.

Es decir, que el choque de fuerzas entre Alcalde y López Beltrán, que originalmente empezó por el control de estructuras territoriales y seccionales de Morena, ha entrado en una fase ya de abierta guerra entre las dos cabezas principales, la de la presidenta y la del heredero del expresidente López Obrador que, por lo pronto está próximo a cumplir más de un mes que no se le ve en la sede nacional del partido y que se mantiene ausente y molesto por el madruguete de su presidenta.

Una lectura que le dan a esa guerra dentro de la propia 4T, además del duelo de egos entre ambos dirigentes y las traiciones, es que Luisa María estaría ya alineándose del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que desde Palacio Nacional la fortalezcan como la dirigente formal del partido, en detrimento del liderazgo de Andy al que intentarían debilitar para evitar que pretenda influir en la definición de las candidaturas para el 27, cuando se renuevan 17 gubernaturas, las diputaciones federales y un buen número de alcaldías y congresos locales a nivel nacional, argumentando las indicaciones de su padre.

La pregunta es cuándo reaparecerá Andrés Manuel López Beltrán en las actividades partidistas y cómo se pondrá la guerra interna con Luisa María Alcalde, sobre todo porque para el heredero del testamento lopezobradorista, está más que claro que fue traicionado por su presidenta y que se está formando un bloque en su contra dentro de la dirigencia de Morena y al parecer también desde el gobierno.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de Luisa María, ayer la dirigente morenista estuvo de visita en San Luis Potosí, desde donde lanzó lo que parece ser un último guiño al gobernador potosino, Ricardo “El Pollo” Gallardo Carmona. Y es que Alcalde dijo en un discurso desde la capital potosina que Morena no está cerrada todavía a hacer alianza con el PVEM en las elecciones para gobernador en ese estado, para 2027, siempre y cuando los verdes no quieran postular a familiares, tal y como lo prohíben los estatutos morenistas. Y para reforzar su guiño a los ecologistas, la dirigente citó una encuesta, de la que no dio mayores datos, pero aseguró que Morena trae el 42% de la intención del voto de los potosinos, contra un 17% del PVEM, 16% del PAN y de ahí para abajo. Es decir, que Alcalde parece estar tratando de convencer al gobernador Gallardo de que si no se empeña en postular a su esposa, la senadora verde Ruth Miriam González, podrían ir aliados y ganar indiscutiblemente la gubernatura en el 27. El problema es que Gallardo está más que aferrado a que su esposa sea la candidata a gobernadora y, conociendo sus métodos poco ortodoxos y con mucho dinero para operar –no necesariamente de origen claro–, es casi seguro que el gobernador se niegue a sacrificar a la senadora a la que quiere heredarle, perdón, entregarle la gubernatura. Y como es pollo está engallado, veremos qué le responde a la dirigente morenista y sus guiños…Por lo pronto, nos dicen, la que no quita la mirada de San Luis Potosí es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que trae clavado el puñal de lo que considera una traición del gobernador Carmona, que le cerró el paso al Senado a su hermana Rita Ozalía Rodríguez, que perdió la elección operando para que los pevemistas votaran cruzando los tres logotipos, provocando la anulación de los votos que eran para Rodríguez y favoreciendo el triunfo de su esposa Ruth Miriam en las elecciones de 2024. En Bucareli sus cercanos dicen que es tal la obsesión que trae la secretaria con ganarle la partida al Pollo Gallardo en 2027, que ella ya está operando y se mueve con todo, mandando a hacer encuestas y promoviendo su imagen en tierras potosinas, para poder ser la candidata a gobernadora, en principio ella y si, por alguna razón no lo fuera, entonces que la candidatura de Morena sea para su hermana. Por lo pronto, el pasado 6 de julio, durante la última visita de la presidenta Sheinbaum a San Luis, Rosa Icela se apareció en el presídium de la inauguración de Ciudad Valles y se dejó ver muy cerca de la Presidenta que también invitó a su secretaria de Gobernación con toda la intención de que los potosinos la empezaran a ver como a candidata de Palacio Nacional a la gubernatura. Veremos pues de qué cuero salen más correas, si del de Bucareli, que se supone tiene el poder político, o del Palacio de Gobierno de San Luis que, no se supone sino se sabe, tiene todo el dinero y también la operación local de las estructuras del PVEM que, dicen allá en tierras potosinas, están mejor organizadas y, por supuesto, mejor “aceitadas” económicamente que las de Morena. ¿Quién gana: el gobernador o la secretaria federal?...Y hablando de gobernadoras, la de Baja California, Marina del Pilar, que tiene vida artificial desde el pasado 14 de mayo, cuando ella misma anunció que le había sido cancelada su visa por el gobierno de los Estados Unidos, ha caído a los niveles más bajos de aprobación por parte de los cachanillas que ya en varias manifestaciones multitudinarias pidieron su renuncia, aduciendo que no puede gobernar el estado alguien que está bajo sospecha del gobierno estadounidense. Una encuesta de aprobación de los gobernadores de todo el país, realizada por la encuestadora Rubrum y difundida ayer en medios locales y redes sociales, indica que Marina del Pilar cayó hasta el último lugar de los 32 gobernantes estatales, con una calificación de 3.84 de los bajacalifornianos a su desempeño. La máxima calificación es de 9 y la mínima de 1, y en esa misma encuesta los tres primeros lugares los ocupan el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez; la panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez; y el morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Es decir que Marina hace rato que está reprobada y es rechazada por los bajacalifornianos y si sigue en el cargo es porque la sostienen desde Palacio Nacional…Los dados repitieron Serpiente. Descenso obligado.