AMLO no va a Los Ángeles

Aunque no lo ha comunicado oficialmente al gobierno de Estados Unidos, el presidente López Obrador ya tomó la decisión de que no asistirá personalmente a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el próximo lunes, cuando se inaugura el evento continental organizado con la Casa Blanca. En su equipo más cercano ya se da por hecho que quien llevará la representación de México a esta cumbre será el canciller Marcelo Ebrard, quien ha estado realizando gestiones intensas con el secretario de Estado, Antony Blinken, para tratar de aminorar el impacto que tendrá la ausencia del mandatario mexicano.



A pesar de las propuestas que presentó Washington, a través del embajador Ken Salazar, para convencer al presidente de que asistiera personalmente a la Cumbre, entre ellas la posibilidad de aceptar que Cuba estuviera representada a nivel de su ministro de Relaciones Exteriores, López Obrador no cedió en su posición de la inclusión total de los gobiernos del continente, aun cuando sabía que el caso de Venezuela era intransitable para Estados Unidos, porque ellos no reconocen la presidencia de Nicolás Maduro, sino que asumen como presidente legítimo de ese país a Juan Guaidó; además de que Nicaragua y Daniel Ortega ya se habían autodescartado.



En Washington, si bien no tienen aún una comunicación oficial de Palacio Nacional, también ya dan por hecho que México no estará representado por su presidente en Los Ángeles, y aunque intentaron por todas las vías convencerlo, al final la confirmación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del de Argentina, Alberto Fernández, hará que dos de los tres países más grandes e influyentes de América Latina sí participen y estén presentes en esta Cumbre de las Américas, lo cual atenuará, para los organizadores, la ausencia de López Obrador.



Aun así y aunque Ebrard haya estado operando con la Casa Blanca para “suavizar” el desaire del presidente López Obrador, nadie tiene claro de qué manera impactará esta decisión la relación con el presidente Joe Biden, que al final es a quien finalmente desprecia el mandatario mexicano que, defendiendo su posición de “inclusión de todos los países” emprendió una estrategia que, en vez de haberla negociado en privado con su homólogo estadunidense o haber asistido a la Cumbre y ahí dar su discurso de rechazo a la política de exclusión de Estados Unidos, pareció más un intento de alentar posiciones antiestadunidenses en el continente y en algún momento hasta promover un boicot a la Cumbre.



Por lo pronto, a reserva de saber si la ausencia de López Obrador en Los Ángeles afecta o no la relación entre presidentes, lo que sí es un hecho y eso lo empiezan a advertir dentro del propio gobierno, es que la primera víctima de este desaire sería la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se prevé realizar para noviembre de este año y de la cual le toca ser anfitrión a México. ¿Vendría Biden a una cumbre con López Obrador en territorio mexicano después de que éste, primero le confirmó, después le condicionó y al final le rechazó la invitación a la Cumbre de las Américas a partir de este lunes?



Difícilmente ocurriría y pensar en una Cumbre de América del Norte solo entre López Obrador y Justin Trudeau es prácticamente imposible, porque al mandatario mexicano no le cae nada bien su homólogo canadiense y al parecer la animadversión es mutua. Así que esa podría ser una primera consecuencia de la ausencia el lunes del presidente mexicano en Los Ángeles. Las otras no se ven aún claras, pero no hay duda que las habrá.



NOTAS INDISCRETAS… Por cierto, que tras el deslinde esperado y entendible del presidente de las amenazas que denunció el dirigente nacional del PRI, de las cuales López Obrador dijo no saber nada ni tener nada que ver e incluso negó haber hablado “desde hace 3 años con Manuel Velasco”, una fuente muy cercana a Palacio Nacional nos insiste en que detrás de toda la trama de persecución y amenazas que está armando Alejandro Moreno Cárdenas, lo que realmente ocurrió es que el líder priista sí se había comprometido con el gobierno de la 4T a votar a favor de la Reforma Eléctrica, pero quien lo convenció finalmente de votar en contra fue el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Por eso, dicen, la ira del presidente cuando, un par de días antes de la votación supieron que la bancada del PRI iría en contra y por eso la frase de “traidores de la patria”, porque según la versión del gobierno federal, el líder priista prefirió escuchar al gobierno de Estados Unidos y faltó a sus “compromisos” con Palacio Nacional. Esa versión, que viene de fuentes de alto nivel, es rechazada por Moreno Cárdenas, quien sostiene que “nunca me comprometí a nada con el gobierno”. En fin, en esta historia de traiciones, espionaje, deslealtades y amenazas, aún falta mucho por ver y seguirán saliendo audios ilegales, producto del espionaje político, desde Campeche, donde la desgobernadora Layda Sansores tiene la encomienda directa del centro de “golpear” y exhibir las conversaciones y manejos del “traidor a la patria”, como llaman al campechano dirigente del PRI… La prudencia se impuso en la Suprema Corte donde los ministros que integran la Primera Sala decidieron posponer, para el próximo miércoles, la discusión sobre las controversias constitucionales en torno al fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y es que, de haber resuelto ese tema, del cual depende la libertad o detención del mandatario panista, justo unos días antes de los comicios estatales que habrá en Tamaulipas este domingo 5 de junio, hubiera tenido serias consecuencias en cualquiera de los dos sentidos que hubieran fallado los ministros. Si de por sí ya en estos momentos el estado es un polvorín, y hay todo tipo de tensiones y riesgos de que estalle la violencia o conflictos electorales en la elección de gobernador, un fallo de la Corte sobre el futuro de Cabeza de Vaca hubiera sido la mecha que encendiera el polvorín. Por lo pronto, ya se circuló el proyecto de sentencia a cargo de ministro Juan Luis González Alcántara y éste viene a favor de que “el gobernador de Tamaulipas sigue teniendo fuero hasta que concluya su mandato”. Veremos qué sucede, primero el domingo en las elecciones y luego el miércoles con el fuero de Cabeza de Vaca… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.