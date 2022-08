Yo quiero ser presidenta (sí, yo también)

Ayer desperté con la certeza de que deseo mandar sobre todos ustedes, ah insolentes, y lo haría mejor que nadie.

Quiero cobrarles impuestos, pensé mientras caminaba en mi pijama azul marina camino a la cocina. Muchos impuestos. Y quiero decirles de qué va la vida cada mañana, porque yo sí sé –y ustedes no.

—Madame, acá está su café —me dijeron 15 mayordomos que salieron al unísono por 15 puertas al pasillo central de mi Palacio Nacional imaginario, cada cual con un tarro de porcelana blanco lleno de café humeante.

Y enunciaron a coro mi oferta electoral:

—Ya es tiempo que nos gobierne alguien que se llama Sabina.

Por lo demás, no soy la única que ha sido despertada una madrugada por la misma luminosa revelación. Ya son más de 20 los candidatos a la presidencia y cabe preguntarnos qué exuberante ramillete de visiones para el país nos ofrecen.

Digamos en breve, para empezar, que en la Izquierda la narrativa seguirá siendo una, la de la 4T, acaso con alguna revisión. Así lo anunció ya el Gran Elector de quien será el o la candidata, el presidente López Obrador.

En contraste, en la Derecha, de entre sus 14 candidatos, se suman ya este número impresionante de nuevas narrativas para el país.

Cero.

Ocurrencias, en cambio, hay tantas como candidatos.

Hoy tenemos por ejemplo a la candidata Lilly Téllez, cuyo plan para México es meter a la cárcel al presidente actual.

¿Alguna otra oferta?

Sí, por supuesto: quitarles a las mujeres el derecho a decidir sobre su propia maternidad, que les costó un siglo lograr. Dos propósitos que le parecen a muchos, incluso a doctorados del Colegio de México, suficientes para que Lilly presida al país.

El amigo Gabriel Quadri, por su parte, quiere ser presidente para convertir los rieles del Tren Maya en una ciclovía, supongo que para que los campesinos y pescadores mayas se ejerciten cada mañana en sus bicis, para vender a Pemex y para él vivir en Los Pinos. Otro gran proyecto que ilusiona a legiones.

Y Beatriz Paredes ya se vio recolocando al PRI en la burocracia nacional. La han saqueado tan bien que todos rezamos por otro sexenio de pillaje bien orquestado.

¿Y qué más? ¿Alguna otra idea para el extenso país?

Bueno, por lo pronto ninguna.

Este es el saldo de una Oposición que sabe lo que detesta pero no sabe lo que ama. Una Alianza Va x México unida por el rechazo pero incapaz de generar esperanza. Una Derecha capaz de vigilar los yerros del gobierno en turno pero incapaz de expulsar de su seno a los más malvados especímenes de la corrupción.

Una Derecha inmoral, indisciplinada, acuartelada en sus reuniones consigo misma, una Derecha que no se mancha los mocasines con el polvo de los caminos del México pobre.

Una Derecha tartamuda: con la lengua quemada por el odio.

Por su parte, el candidato Alito, pasa los días encerrado en sus oficinas del PRI maquinando desde su celular cómo t”%# al país entero.

—Me los voy a %[email protected]#, jijos de su reverenda Malinche.

Y El Hijo de Colosio, de cuyas ideas políticas no sabemos ni pío, no se muestra para no desdorar su apellido.

Además, están considerando lanzarse en pos de la presidencia Ricardo Salinas, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat, Enrique Alfaro, Claudio X. y Jesús María y José.

Así que podemos dormir tranquilos los y las mexicanas. Tal vez la República perecerá víctima de la discordia, pero no por falta de candidatos a mandar sobre nosotros —aún si ninguno de la Derecha parece tener idea de a dónde mandarnos.