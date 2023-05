Tecamachalco no debe volverse Cuba

Querida familia y amigos.

Estuvimos Salomón y yo en el Friend´s de Tecamachalco para escuchar a Claudio X. Finísimo señor. Vive cruzando el puente a Las Lomas.

Bueno, Claudio nos explicó que si no queremos que Tecamachalco se vuelva Cuba, tenemos una semana para dedicarnos de tiempo completo a reclutar electores y llevarlos el próximo domingo 4 de junio a votar por la candidata del PRI (ahora no recuerdo el nombre de la señorita, pero es muy atractiva, talla 6, ITAM, etcétera).

Le toca a cada uno de NOSOTROS (You know what I mean by “nosotros”) reclutar a 10 electores. Hermanos, vecinos, proveedores, nuestras sirvientas, el plomero, whatever.

Y a su vez, esos 10 deben comprometerse a juntar a otros 10. Ya saben, como en las pirámides para vender productos de belleza.

NO FALLEN!!

Ahora, esto es muy muy importante. El día de la votación, hay que monitorearlos por whattsapp. Que te manden foto del voto por la Alianza y tú les mandas el lunes una mermelada de arándanos (you know which, las venden en el City Market de Interlomas).

Y a quien no mande la foto para las 3 de la tarde, pues ni modo, hay que ir a su casa o mandar al chofer y llevarlo hasta la urna que le corresponde.

Nada de discursos, nada de proyectos, ya es demasiado tarde para esas cosas, dijo Claudio. Lo único que importa es que AMLO no nos gobierne en el EdoMex a través de Delfina.

Porque Claudio nos explicó que el plan secreto de ELLOS (you know who I mean) es que Delfina sea dizque la gobernadora y él la maneje como a un TÍTERE vía whattsapps desde su rancho ese que tiene en Chiapas, (no puedo decir su nombre, porque es una grosería).

Delfina, sube el predial, le va a escribir. Delfina, expropia el Colegio Williams. Delfina, convierte el City Market en mercado sobre ruedas. Delfina, sube los salarios de las sirvientas. Delfina, que Eugenia Léon cante por las bocinas de Plaza Interlomas. Delfina, mándame el 10% de los prediales para terminar mi Tren Maya. Etcétera.

Porque Claudio nos explicó que el PLAN completo de ELLOS es ese. Robarse los prediales del EdoMex, para que Amlo termine su ridículo Tren Maya, que como nos explicó Denise la otra noche por la TV, será un trenecito de feria que tendrá 2 mil kilómetros de rieles y solo servirá para engrandecer el ego enfermo de Amlo. (¡¡¡¡Dios, alguien páguele una terapia a ese demente!!!!)

Familia y amigos, nunca les he pedido nada (bueno, casi nada), hoy sí les ruego por lo más sagrado que nos pongamos TODOS a hacer política desde nuestros celulares.

¿ES AHORA O NUNCA! Tecamachalco no debe volverse Cuba. Please,

Clarita.



