Hace mucho tiempo que no vivía una final tan emotiva y espectacular como esta del 5 de junio de 2023. Me recordó a la de aquel mayo de 2005, cuando el Azteca estaba a reventar, con todos de amarillo y celebrando seis goles de las Águilas de Cuauhtémoc Blanco, Piojo López, Kléber Boas, Memo Ochoa, etc.

Sí, el América Femenil es el campeón, y la afición cantó todo el partido. Repartieron cartones amarillos, vitorearon a las jugadoras de las Águilas, y abuchearon a las Tuzas.

Las nenas y mamás con sus camisetas y moños en el cabello amarillos. De repente, se asustaban por los estruendosos fuegos artificiales. Grupos de amigas que fueron a disfrutar del partido con la playera bien puesta y el nombre de sus ídolas: Kiana Palacios, Alison González y Sarah Luebbert.

El primer canto de gol hizo levantar de las butacas a todos los presentes. Aurélie Kaci anotó el segundo, ¡Un golazo!

No podíamos dejar de mirar el fabuloso espectáculo con lucecitas por todo el Coloso de Santa Úrsula. Desde el Himno Nacional Mexicano, hasta los saltos para celebrar, y mirar el cielo lleno de luces, colores y armonía. Luego, la Copa se le entregó a las chicas. No paraban los festejos y, ya pasadas las 10:40 de la noche, todavía no se querían ir los nenes.

Nos tratábamos de explicar ¿por qué había ingresado Alice Soto? La joven estrella de las Tuzas, si un día antes había sido campeona del torneo de Concacaf Sub-20 Femenil en República Dominicana. Había llegado con todo y maleta, pero entró los últimos minutos para hacer el único gol de las Tuzas.

¡Qué maravilla! ¡Todos los planetas se alinearon! La táctica perfecta, el tiempo exacto, la cantidad de niños y niñas que pudieron vivir una gran experiencia, con música, luces, pirotecnia, cánticos. Y las futbolistas, que dieron cátedra. ¡Era una auténtica fiesta!

Culminó una temporada, un sueño, una meta. Esta final maravillosa me hizo recordar los bonitos momentos que el futbol me ha dado, y agradezco haber podido formar parte de ello junto con mi hijo, quien suma una gran experiencia más. ¡Felicidades, Club América Femenil!