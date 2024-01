Fichajes de maestría

Empieza una nueva temporada, la 2024, en este nuevo año futbolístico femenil en México. ¡Felicidades a todos los lectores de futbol!

El fichaje bomba para mí es el de Ana Lucía Martínez para las Rayadas de Monterrey. Ana Lucía, Analú para los cuates… es la primera jugadora profesional de Guatemala. Hace apenas dos semanas, me encontraba narrando el partido de la Serie A Femenil: Pomigliano contra Sassuolo, con Ana jugando en calidad de préstamo con las primeras. Perdió su último partido en Italia.

Después de dos años de radicar en este país, primero con el Nápoli, luego la Roma de Segunda División, fue cedida a la Sampdoria y prestada al Calcio Pomigliano, penúltimo lugar de la tabla general.

Es decir, tenía más probabilidades de descender a la Segunda División italiana, y que a los 33 años pudiera colocarse de nuevo, en un buen equipo de la Serie A, cada vez más exigente y espectacular, ya con varios equipos jugando la Champions League.

La joven futbolista, quien inició su carrera a los tres años de edad, en la zona 5 de Guatemala, en el equipo Uni Fut Rosal, es exjugadora del Houston Dash, del Rayo Vallecano, del Madrid, para pasar después a los conjuntos italianos, es también es ingeniera química, y tiene una maestría en economía y finanzas. Una de las deportistas más preparadas en todos los aspectos. Esto, justamente esto, puede aportar al futbol femenil de nuestro país, y ser ejemplo para jovencitas que quieren jugar futbol, pero sí, también, estudiar una carrera universitaria.

Aún así, Ana Lucía me parece que tiene mucho que dar, y tiene todas las armas y la experiencia, y se le ve contenta ya entrenando con las Rayadas de Amelia Valverde.

Pondré especial atención, ya que las regias no tuvieron una mala temporada, sólo les faltó contundencia en la Liguilla. Tienen varias jugadoras de Selección Mexicana, incluyendo a Christina Bur-kenroad, y Rebeca Bernal, entre otras grandes. Yo, Ruth Carrillo, hubiera regresado a Aylín Avilés Peña La Joyita, quien tuvo muy pocos minutos con el América toda la temporada, sólo entró segundos tiempos, y me parece, desaprovechada. Ahora que llega al plantel de Coapa la seleccionada nacional Kenti Robles, proveniente del Real Madrid, con todos los carteles en grande sobre ella, será difícil que tenga Aylín la titularidad.

Las campeonas, Tigres, no se quedaron atrás, y contrataron a Thembi Kgatlana de Sudáfrica, para reforzar al plantel, para cuando Stephanie Mayor se canse, o cuando Jaqueline Ovalle pida permisos. De igual manera, llegó Jennifer Hermoso del Pachuca, lo que me hace pensar que las Amazonas estarán peleando el bicampeonato sí o sí, y esta orden me late que viene muy, muy de arriba…, ya que el subcampeonato varonil dolió, y dolió mucho, pero siempre, siempre, se podrá confiar en las grandes Tigres, quienes también se llevaron a la muy querida en el seno americanista: Alison González. ¡Feliz año 2024 estimados lectores, con todo mi cariño y amor por el futbol!