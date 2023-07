“Afirmaron que tenía problemas Psicológicos” Agustina Barroso

Se habló mucho la semana pasada, en un panel con damas dedicadas al futbol femenil internacional, y ahí estaba ella, la mejor defensa central del Brasileirao de la temporada 2021-2022,…ahora defensora en la UDG Tenerife de la primera división de España, proveniente del Flamengo, Agustina Barroso Basualdo.

Comentaba la defensa central, de las mejores del mundo por cierto, ya en el panel, ante un centenar de personas, que últimamente ha recibido más ataques a su persona, porque es jugadora de futbol, ¡¡que cuando tenía 6 años de edad y jugaba con niños!!. Un dato “preocupante”, ya que pensaríamos que hoy en día, y en pleno siglo XXI, el mundo en general aceptaría y respetaría del todo a las mujeres que juegan al futbol.

La jugadora, nacida en Tandil, Argentina, nacida en mayo de 1993, jugaba en el Palmeiras de Brasil en el segundo semestre del 2022 cuando perdieron el clásico ante Corinthians en las semifinales del torneo; Agustina no fue citada para ese partido y su compañera de equipo Thais, se solidarizó con ella y se autoexcluyó de la convocatoria, fue entonces apartada del plantel y días después la jugadora denunció a la dirigencia del club, y detalló por qué no fue convocada al Clásico: “Afirmaron que tenía problemas psicológicos, me impidieron jugar…Nunca he sido evaluada por un profesional para recibir ese diagnóstico” comentó la jugadora bonaerense.

Así, Agus oficializó su salida de la institución brasileña diciendo: “Si alguna vez había imaginado despedirme de Palmeiras, nunca pensé que sería así..” “Necesité unos días para pensar y saber si esta Agustina de 29 años seguía teniendo los mismos sueños e ilusiones que esa Agustina de 6 años…” recordó. “Si, estuve a punto del retiro…”.

Por fortuna, la ahora defensora del club Tenerife de España, sólo colgó los botines un par de días, los lavó y los secó… Y regresó a las canchas luego con el club Flamengo. Y es que ¿por qué desistir de algo que amas? Sí, fue duro, muy duro lo que le dijeron en Palmeiras, por cierto, ¡reprobable que un dirigente de futbol te de ese diagnóstico sin ser un psicólogo o psiquiatra avalado para decirlo! estuvo a punto de dejar sus sueños y el futbol una jugadora de 29 años de edad, que está en la cúspide de su carrera, y que está a punto de jugar otro mundial con su selección Argentina. Ya con 60 partidos con el conjunto albiceleste.

Por supuesto, se hablaron de estos temas en la mesa y seguiremos hablando de ello continuando en la lucha por la igualdad en muchos aspectos.

Argentina jugará el Mundial en Australia y Nueva Zelanda en el Grupo G, contra Suecia, Italia y Sudáfrica.