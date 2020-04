Transformar la calidad en la obra pública

La obra pública es una atribución del Estado para crear empleos, fortalecer la conectividad entre distintas regiones y para generar infraestructura que permita el acceso a los servicios básicos de la población. Debe verse como una herramienta que beneficie a la ciudadanía e iguale las oportunidades de desarrollo, invirtiendo en donde más se necesita.

Sin embargo, para maximizar sus efectos positivos, debe garantizarse su correcta planeación y ejecución. Hace unos años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), generó un documento1 en el que enmarca los principales problemas de la planeación de obra pública; aquí resaltan las problemáticas técnicas, representando un 71% del total registrado. En el mismo sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hizo un análisis sobre el tema que arrojó un desbalance entre lo presupuestado y lo ejercido.

Además, si comparamos la obra pública de las últimas dos décadas con la que se realizaba a principios y mediados del Siglo XX, la disminución en su calidad es visible. Quizá el ejemplo más claro sea Ciudad Universitaria, que, a casi 70 años de su inauguración, sigue siendo un distintivo urbano y referente a nivel nacional.

Hoy, estamos llamados a recuperar esta calidad. Para lograrlo, debemos comenzar con el proceso de diseño, incluyendo elementos que garanticen la factibilidad de la obra, su funcionalidad, durabilidad y, sobre todo, la apropiación por parte de la comunidad. Además, es imprescindible contar con empresas éticas, comprometidas y profesionales.

Desde el gobierno, se debe contar con los cuerpos técnicos que tengan la capacidad de elabora los proyectos, contar con mejores procesos de planeación, programación, contratación y ejecución; así como determinar las especificaciones constructivas de los proyectos, cumplir con la norma y demás necesidades que requiera el proyecto para garantizar su adecuado funcionamiento. Del otro lado, las empresas deben contar con la experiencia y la honestidad necesaria para ejecutar las obras.

En la Sedatu, decidimos que una de las mejores formas de contribuir a la transformación del país es a través de obras públicas de alta calidad en beneficio de la población con mayor rezago. Hoy, las 348 obras que se ejecutan como parte del Programa de Mejoramiento Urbano -uno de los prioritarios de este sexenio- fueron realizados con el acompañamiento técnico de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

Además, como parte del programa se realizan más de 18 mil acciones de mejora, ampliación y sustitución de vivienda; así como 7 mil acciones de regularización de predios. Más del 90% de estas obras se otorgaron a través de licitaciones abiertas de alcance nacional. La información del proceso licitatorio de todas las obras está disponible en https://mimexicolate.gob.mx.

Durante los siguientes meses entregaremos obras en las distintas ciudades que estamos interviniendo: Acapulco, Bahía de Banderas, Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, entre otras. Durante este sexenio, el objetivo es que podamos llegar con este tipo de obras públicas a más de cien ciudades en todo el país.

En todas estas ciudades, las empresas que nos apoyan asumen sus responsabilidades, pues son conscientes que este gobierno nos es igual al pasado. Ya no existe el famoso “cochupo”, ahora la supervisión es exhaustiva y, sin miramientos, echamos a las empresas que no cumplen. Este fue el caso de una constructora encargada de levantar una primaria y un jardín de niños en La Grullita, San Luis Río Colorado. Al corroborar que no se tenían los avances acordados, decidimos cambiar de empresa, y hoy, en 2 meses y con profesionalismo de la nueva constructora, tenemos dos nuevos planteles educativos con una calidad excelente.

Superar décadas de olvido es una labor titánica, pues supone recuperar el tiempo perdido. Por ello buscamos que diversos actores se sumen a este tipo de inversión, incluida la iniciativa privada, los gobiernos locales y la población en general.

Queremos que nuestras obras de calidad y nuestra inversión sean las semillas que detonen la verdadera transformación de nuestras ciudades.