INEGI enero 2023: 652 muertes diarias en México

CAUSAS

La obesidad es una enfermedad debida a la ingesta alta y frecuente de alimentos y una muy baja actividad física y herencia familiar.

El organismo obligadamente requiere una determinada cantidad de calorías diarias, para realizar sus funciones fisiológicas: Respirar, latidos cardiacos, actividades, digestión, (Metabolismo). Depende la edad, sexo, actividad física, complexión y si existe alguna patología agregada, como la diabetes.

El hombre requiere más calorías que la mujer por su mayor masa muscular, permitiéndole reducir algo más rápido que la mujer.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

Se calcula con una ecuación del Peso Corporal en Kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado (IMC = kg/m2). Es conveniente no sobrepasar el resultado de 25 Kg/m2. Se considera obesidad o sobrepeso un IMC mayor a 25 Kg/m2. (Esta información puede consultarla en internet)

Un diámetro de cintura mayor a 80 cm se considera obesidad y factor de riesgo cardiaco.

PATOLOGÍAS:

INEGI NOVIEMBRE 2020: “El grupo con mayor obesidad está entre los 30 a 59 años: 35% de los hombres y 46% de las mujeres”.

El 77 % de los obesos presentarán padecimientos crónicos y causar la muerte, secundarios a: Diabetes, hipertensión arterial, infartos, arterioesclerosis, cáncer gástrico, etc. Así como, trastornos musculo esqueléticos y articulares.

TRATAMIENTO:

La reducción de peso debe ser a través del especialista en Bariatría o Nutrición con una alimentación balanceada, variada, suficiente, personalizada, incluyendo todos los grupos de alimentos de acuerdo a: Edad, sexo, salud, actividad física y crear buenos hábitos de por vida.

El Hombre requiere un promedio de 2,500 cal/día; y la mujer, unas 400 a 600 calorías menos que el hombre. A mayor edad, se deben comer 200 a 300 calorías menos al día. Lo sano es bajar de 3-4 kilos al mes (0.5 kg o 1 kilo semanal), comiendo 500 calorías menos diarias.

Un gramo de carbohidratos y de proteínas contienen 4.5 calorías y 1 gramo de grasa 9 cal. sea animal o vegetal (olivo, maíz, cártamo). Evitar golosinas, panes dulces, empanizados,

mantequillas, refrescos, mermeladas, tocinos, salchichas, jamones, quesos amarillos (preferible panela o requesón) o consumirlos con moderación, no frecuente.

PROMEDIOS:

1 tortilla tiene 60 cal., 1 bolillo 183 cal., papa frita 350 cal., 1 hamburguesa mediana 350 a 500 cal., 1 plátano 100 cal.

Recomendable comer frutas naturales, no enlatados ni jugos, ni néctares de alto contenido en azúcar. No utilizar aderezos, aceites ni mayonesas. Preferible usar especias: Pimienta, canela, ajo, orégano, perejil, vinagre, cebolla, limón, etc. Consumir alimentos bajos en grasa y carbohidratos.

Los niños obesos menores de 5 años serán adultos obesos y propensos a enfermedades crónicas. En niños, la lactancia al seno materno es por 6 meses y continuar otros 6 meses más, agregando otros alimentos indicados por el pediatra y extenderse hasta los 2 años de edad. Llevar un control periódico del peso y talla, No son del todo recomendables las leches maternas en polvo.

FALASIAS:

No existen alimentos que “quemen” grasa ni otros que “no engorden”, como tampoco cremas reductoras. El hipotiroidismo es muy poco culpable de la obesidad.

ATENCIÓN: No use medicamentos, desconocidos, sin nombre y fuera del empaque original.

DR. RODOFO GÁLVEZ ESTRADA CÉDULA PROFESIONAL 787391 UNAM CORREO: dr.rodolfo.galvez.estrada@gmail.com