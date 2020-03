Alcocer: Un sabio frente al huracán

Hay un fantasma que recorre el sector salud en el gobierno federal, afecta el desempeño de muchos de los organismos que lo integran y despierta más temores de una cacería brujas que la inquietud generada por el coronavirus.

Este fantasma cobra cuerpo en el intento por tumbar de su puesto al secretario de Salud, Jorge Alcocer, médico eminente, personaje que por décadas ha sido cercano a la izquierda mexicana. Y un servidor público dedicado a llamar a sus colaboradores, muchas veces sin éxito, al trabajo en equipo.

Una sorda convulsión burocrática en el sector dio comienzo desde que, en plena campaña presidencial, el entonces candidato López Obrador anunció que en caso de ganar designaría en el puesto a Alcocer Varela, uno de los investigadores más acreditados del país por sus trabajos en medicina interna, reumatología e inmunología clínica. Una labor en la que más de una vez ha atendido a miembros de la familia López Obrador, entre ellos a su primera esposa, Rocío Beltrán, fallecida en 2003 a causa de una agresiva variedad de esclerodermia, una enfermedad autoinmune.

Ajeno a las cofradías que por décadas manipularon la asignación de puestos en un sector con gigantescos intereses económicos, Alcocer asumió el reto dejando atrás el laboratorio y las cátedras que condujo por décadas desde el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, una de las catedrales de alta especialidad hoy bajo fuego por un afán que según reportes allegados a este espacio, es alimentado por partida doble desde la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y las oficinas de Raquel Buenrostro, una poderosa funcionaria ubicada primero en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y ahora al frente del SAT.

De manera inopinada, en días pasados un grupo de periodistas (financieros algunos, de salud otros) fueron convocados por colaboradores de la señora Buenrostro para un encuentro privado con Gustavo Reyes Terán en las oficinas que ocupa desde octubre pasado este último, como nuevo coordinador de la comisión que supervisa a los institutos y hospitales de alta especialidad. Se trataba del primer contacto con prensa de este funcionario, trepado al cargo por gestiones de la señora Buenrostro.

Otros factores parecieran alienarse en favor del propósito de marginar a Alcocer Varela. Entre ellos sobresale la extrema visibilidad del subsecretario Hugo López-Gatell como vocero de temas médicos. En público, secuestra el micrófono durante las mañaneras de los martes. En privado, pontifica en favor de la 4T y contra los gobiernos del pasado …en los que él laboró.

En días pasados, sin embargo, tuvo lugar un discreto coloquio entre el Presidente y su secretario de Salud. A partir de ello, Alcocer ha recuperado protagonismo y la atmósfera en su entorno parece comenzar a sanearse. Habrá que ver si en la actual crisis no se impone el retorno de los brujos.

Apuntes

La conducción de Morena por parte de Alfonso Ramírez Cuéllar deberá dar, por fin, pasos claros hacia el desafío electoral del próximo año. Se esperan sorpresas en aras del pragmatismo, como la posibilidad de una alianza con el PRI en Nuevo León, que podría incluir la candidatura para gobernador de Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial. Tatiana Clouthier, diputada federal y cuadro notable de la 4T, sería postulada para buscar la gubernatura de Sinaloa, donde el repunte de la inseguridad y panorama general de incompetencia en la administración del priista Quirino Ordaz están pavimentando el camino para la alternancia ...Los ocupantes de un campamento donde se promociona el consumo de la mariguana justo enfrente del Senado, deberán esperar mejores tiempos para que se apruebe el uso lúdico de la yerba. Hubo una directiva, expresa y personalísima, del presidente López Obrador para que la nueva legislación se ajuste solo al uso terapéutico ...Por cierto, de qué tamaño será el fracaso de la estrategia oficial contra las adicciones que el propio López Obrador debió aceptar (y no es algo que haga con frecuencia) que la campaña de publicidad impulsada en la materia no alcanzó sus objetivos. Los reportes disponibles apuntan a que no se otorgaron más recursos a programas específicos ni mejoró la coordinación con los gobiernos estatales en este campo.

