El sabor de la venganza

Es evidente que detrás de la iniciativa presidencial para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial no hubo un estudio que justificase, ni la corrupción en la utilización de éstos, ni la legalidad de esta extinción. Fue la decisión simple y visceral de vengarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los reveses sufridos en varias de sus iniciativas legislativas. Es un asunto personal que el presidente justifica con la simplicidad de su trillado argumento de combate a la corrupción. Sin embargo, todo indica que no analizó el contenido de cada fideicomiso y no esperaba una respuesta combativa como la que está dando la burocracia judicial.

El Poder Judicial no sólo es la SCJN y sus ministros, sino también jueces, secretarios de juzgado, oficinistas, personal de limpieza y en total más de 55,000 personas que se sienten despojadas de sus derechos por esta decisión de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

La narrativa del presidente se centra en criticar los privilegios de los ministros, y en contraste olvida a toda una infraestructura humana que labora día tras día. Por ello el tema laboral se le salió de control. Incluso entre estos fideicomisos están los ahorros que fueron formando los mismos trabajadores a lo largo de los años, por lo cual, apropiárselos el Poder Ejecutivo equivale a un robo.

No ha habido gobierno con mayor voracidad que éste, ni con mayor opacidad en el manejo de los recursos que incauta. No se percibe que sus acciones estén guiadas por los valores que argumenta el presidente, sino que detrás hay un fin práctico y un beneficio económico.

Era de esperarse que este gobierno, -que se autocalifica de izquierda-, se inclinase abiertamente a favor de las medidas sociales, minimizando su interés por el ámbito financiero y que precisamente los gobiernos neoliberales fuesen quienes privilegiasen los asuntos económicos.

Sin embargo, no ha sido así, pues el gobierno “humanista” del presidente López Obrador ya en 2020 había extinguido 109 fideicomisos dedicados a desastres naturales, salud, ciencia, educación y otros temas y tomó el dinero que había en ellos para utilizarlo discrecional y opacamente, sin dar cuenta de su utilización.

El presidente centra toda su justificación para la extinción de los fideicomisos, -y el latrocinio sobre estos 20 mil millones de pesos-, culpando de dispendio a los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si todo se dinero estuviese al servicio de estos once togados.

Esta narrativa presidencial manipula y distrae a la opinión pública con una retórica vengativa que no resuelve los graves problemas de la impartición de justicia.

No es el Poder Legislativo el que está tomando una decisión autónoma, sino la bancada de MORENA que está al servicio del presidente y sigue sus instrucciones. No es difícil entender esta subordinación cuando el líder de la bancada morenista, Nacho Mier, -aspirante a la gubernatura de Puebla-, se ostenta en carteleras espectaculares ubicadas a lo largo de la autopista de Puebla a la Ciudad de México, como “el legislador más cercano a AMLO”.

Este nuevo estilo de gobernar ha dejado de ser institucional para convertirse en personalista, lo cual trae graves riesgos de decisiones viscerales y emocionales que pueden tener graves consecuencias futuras para nuestro país.

Por lo pronto, los trabajadores del Poder Judicial están defendiendo sus derechos frente a lo que consideran un abuso. Sin embargo, son un sector difícilmente manipulable y con conocimiento de sus derechos desde la perspectiva jurídica. Se avecinan tiempos difíciles para quienes creen que desde el poder gubernamental pueden avasallar al Poder Judicial.

“Quien siembra vientos, cosecha tempestades” dice un viejo refrán español.

¿QUÉ PAÍS GOBIERNA?

El presidente en su mañanera del pasado miércoles 18 destacó la exigencia de que se restituya la paz en la Franja de Gaza y cuestionó al terrorismo.

Sin embargo, se le olvida que no gobierna Dinamarca ni ningún país europeo, sino México, país que en su propio territorio tiene su propia Franca de Gaza en el triángulo de colindancia de Michoacán, Guerrero y Edomex. México ha sido declarado ya el país donde se dan más ataques con drones, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

En nuestra propia Franja de Gaza circulan tanques y vehículos de tipo militar y armas que no pertenecen al Ejército Mexicano ni a ninguna autoridad gubernamental. En esta zona también desaparece gente, pero en mayor cantidad que en la Franja de Gaza. El crimen organizado controla la economía, definiendo precios de los productos básicos y los volúmenes de producción, imponiendo cuotas a productores, distribuidores y transportistas.

Cualquier similitud es coincidencia.

EL IMPACTO DE ESTA GUERRA EN GAZA

Esta guerra y sus horrores, -difundida a través de las redes sociales y los medios de comunicación-, , ha puesto en evidencia algo de lo que no teníamos conciencia y es el control de Israel sobre los territorios palestinos, entre los que se cuenta la Franja de Gaza.

La comparación de los mapas geográficos del territorio original de Israel en su nacimiento el 14 de mayo de 1948, -hace 75 años-, y el mapa actual de la zona, muestra una expansión territorial de Israel, -a costa de terrenos palestinos-, con la indiferencia de la ONU.

En 1967, después de la “Guerra de los seis días” Israel triplicó su territorio

De ninguna forma se justifica el terrorismo brutal y la expansión árabe en Europa. Sin embargo, ha faltado voluntad de la ONU para delimitar fronteras y pacificar a toda esa región.

Es urgente la mediación de la ONU para evitar un conflicto global, pues otros países islámicos podrían empezar a intervenir en apoyo al pueblo palestino y convertir este conflicto regional en una guerra entre medio oriente y occidente, con el peligroso ingrediente religioso, que trae aparejado el fanatismo irracional.

¿A usted qué le parece?

