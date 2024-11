Defender lo indefendible

Parece ser que en Palacio Nacional no están haciendo una lectura profunda de lo que está sucediendo. La “ceguera de taller” parece ser que está impidiendo ver la realidad.

Se está dando una lucha por el poder real que parece que la presidenta no percibe, pero tampoco sus allegados incondicionales. Ella está rodeada de funcionarios heredados y quizá impuestos por López Obrador.

La pérdida de independencia del Poder Judicial, -a quien seguramente va a limitar en sus funciones-, será a la doctora Sheinbaum, como presidenta.

Quien hoy controla a toda la bancada de MORENA, -porque es el dueño legítimo del partido-, seguramente pidió a sus legisladores actuar con prisa, “tope donde tope”, aunque esto signifique pasar por encima de la ley.

Es evidente que la agenda de la reforma judicial ha estado en manos de López Obrador, -desde el inicio de ésta y hasta hoy, como expresidente-, lo cual representa una interferencia extemporánea.

Incluso, no sólo han quedado olvidadas las más elementales reglas de cortesía democrática, sino que han pasado por encima de los procedimientos legislativos para tomar control del Congreso y reformar la Constitución a su conveniencia.

La presidenta Sheinbaum no ha caído en la cuenta de que para proteger la democracia, existen los tres Poderes de la Unión, para que siempre se requiera de la sinergia de dos de ellos para controlar al tercero.

Si antes la presidencia de la república tenía influencia sobre el Poder Judicial, -y un poco sobre el Legislativo-, hoy el Legislativo se ha convertido en un superpoderoso monstruo que como un huracán está devastando el equilibrio de poderes.

Sin embargo, el Legislativo hoy ya no está operando como un órgano colegiado institucional, que es el modelo como fue creado. Es notorio que hoy ya tiene dueño, y este es quien controla a MORENA y sus aliados y está moviendo los hilos, -muy a su estilo-, como si sus legisladores fueran marionetas de “teatro infantil”.

La carga emocional que está detrás de las formas descorteses, -y quizá gandallas con las que está reaccionando Fernández Noroña-, sólo se explica si presuponemos que alguien poderoso le da instrucciones.

Ricardo Monreal, anteriormente cauteloso y mesurado, dispuesto a la negociación, -actitud que le dio respeto en otras legislaturas-, lo menos que podemos decir es que hoy se volvió descortés e impositivo, igual que Adán Augusto López. Esto refleja la presión que hay detrás de ellos.

Quien dijo que se retiraría a descansar y dedicarse a actividades intelectuales seguramente aún no deja de estar activo, pues se siente su presencia operando en la oscuridad. Esto impedirá que la presidenta Sheinbaum consolide el poder y la autoridad que le otorga la Constitución.

Frente a la interferencia de este pesado y destructivo monstruo legislativo, a la presidenta le favorecería realizar una alianza inmediata con el Poder Judicial actual para rescatar el “estado de derecho” y garantizar la gobernabilidad.

Quizá ella aún no ha percibido que si no actúa pronto, -antes de que se desmantele el Poder Judicial y se pueda aprovechar que éste aún tiene autoridad Constitucional-, no pasará mucho tiempo para que ella sea presionada por su partido para defender lo indefendible y pagar las consecuencias derivadas de ello.

Por ejemplo, el caso Sinaloa. La verdad jurídica respecto a la carta redactada por el Mayo Zambada, -en la que daba su versión respecto a la muerte del ex rector y diputado federal Héctor Nemesio Cuén-, indirectamente reconocía su relación con el gobernador Rocha Moya, con el cual esperaba reunirse esa tarde.

Sin embargo, esta versión se contraponía al montaje realizado por la Fiscalía del Estado de Sinaloa. El tiempo le dio la razón al Mayo Zambada.

Hoy los grupos en pugna del Cártel de Sinaloa piden la destitución del gobernador Rocha Moya por faltar a sus acuerdos. Además, grupos de ciudadanos empiezan a exigir para este mandatario la “revocación de mandato”.

La existencia de estos acuerdos presupone graves faltas judiciales.

López Obrador siendo presidente sin ningún recato le dio un “espaldarazo” al gobernador y le exoneró de cualquier cuestionamiento, no obstante, los indicios que surgían. ¿Habrá ignorado el presidente lo que hoy exhiben los miembros de “La Mayiza”?… que dicen tener fotos y videos del gobernador en reuniones.

Tarde o temprano la presidenta tendrá que asumir una postura oficial frente a este caso. Seguramente el ex presidente López Obrador, los gobernadores de MORENA y el mismo partido le arroparán tratando de absolverlo sin saber qué información se ventilará en los juicios pendientes de realizarse en Estados Unidos.

¿Ella qué respuesta se verá obligada a tomar? La postura de ella será la oficial del Gobierno de México y eso tendrá repercusiones internacionales y en particular con Estados Unidos.

Hoy el caso Zambada ya ha generado controversias entre la embajada norteamericana y el gobierno de México, sin que surja una postura oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues todo ha sido manejado a nivel local por el embajador Salazar.

Seguramente la coyuntura que da la cerrada campaña presidencial en ese país, -y el conflicto de Medio Oriente-, entre Israel, Hamás e Irán, han obstaculizado que el gobierno de nuestro vecino del norte se manifieste.

Sin embargo, dentro de unos días sabremos quién gobernará ese país y seguramente ese gobierno empezará a retomar el control de las relaciones con México.

Si algo caracterizó a López Obrador como presidente fue su desprecio por la política exterior, a la cual pretendió manejar como una extensión de la política interior, o sea, con “choros” y demagogia, sin entender las formas diplomáticas que siempre México había respetado.

En plena globalización es probable que a la presidenta Sheinbaum le corresponda dar la cara frente a asuntos donde el monstruo legislativo traiga su propia agenda, asumiendo los riesgos de modo personal, pues estará sola.

Contar con una alianza con un Poder Judicial realmente autónomo y apolítico, -como el actual, que ya va de salida-, le ayudaría a consolidar el control de su gobierno.

Si deja pasar esta oportunidad, siempre tendrá como contrapeso a los otros dos Poderes de la Unión, que responderán ante quien les dio la oportunidad a quienes tienen el cargo, pues el gran elector de cada uno de los legisladores de la bancada de MORENA fue López Obrador, -el dueño del partido-, quien palomeó las listas. Lo mismo sucederá con quienes queden al frente de la SCJN y de la Judicatura Federal, con una nueva identidad.

Conforme avance el sexenio el control del expresidente se acrecentará teniendo a su favor la “revocación de mandato”, su jugada maestra para controlar a sus sucesores.

Si a la presidenta Sheinbaum le va bien… le irá bien a México, pero si le dejan una camisa de fuerza, -como parece ser esta reforma que nulifica al Poder Judicial-, vendrá el caos y el poder lo tomará el crimen organizado.

Estos son tiempos de definiciones para la presidenta.

DELINCUENCIA Y ECONOMÍA

La presidenta Sheinbaum desestimó en su conferencia mañanera que la delincuencia afecte a la economía.

Es evidente que el encarecimiento del aguacate y el limón se debe a las cuotas que pagan aguacateros y limoneros de Michoacán al crimen organizado, quienes son extorsionados desde hace años con la complacencia gubernamental, sin que el gobierno de López Obrador hiciera nada por resolver ésto en los últimos seis años.

Con el pollo y la tortilla en varias regiones del país sucede lo mismo. Incluso hay ayuntamientos extorsionados por la delincuencia y ante esto, las obras públicas no llegan a verse consumadas en beneficio de la ciudadanía, pues el presupuesto le es arrebatado al municipio.

A final de cuentas el costo de la extorsión termina pagándolo el consumidor y ello incide en la economía interna, generando inflación.

Por otra parte, es evidente que quien invierte en montar negocios requiere certeza jurídica, y si conoce de los riesgos generados por la delincuencia, entonces dejará de invertir.

Quien nunca ha invertido un peso como empresario no logra entender la lógica del emprendedor. Es una verdad irrecusable que la economía es impactada por los problemas de seguridad.

EL PRECIO DE LA SOBERBIA

La soberbia es un grave pecado en política, pues impide interpretar la realidad de forma objetiva.

La propuesta del ministro Juan Luís González Alcántara Carrancá, dando una visión alternativa a la selección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, -la cual forma parte de la reforma al Poder Judicial-, representa una gran solución frente al riesgo de debacle y fracaso que se avecinan al someter a votación pública a estos tres perfiles de funcionarios judiciales.

Su propuesta acepta que los ministros de la SCJN sean sometidos a votación, pero propone que jueces y magistrados sigan siendo parte de una carrera profesional, donde se formen los juzgadores a lo largo de un proceso, ocupando cargos menores y absorbiendo experiencia y conocimientos.

Esta propuesta daría una salida honorable al cochinero que fue la realización impuesta por la 4T para la reforma judicial. Dejaría una imagen de conciliación y minimizaría el conflicto.

Sin embargo, en las filas de la 4T el rechazo está siendo categórico. No saben ni quieren enterarse del precio que pagará esta reforma sometiendo a votación pública estos cargos.

Una elección sobre la que no hay experiencias previas en el INE, que será más cara que la presidencial y donde la participación ciudadana será mínima. La soberbia llevará su propio castigo.

IRREGULARIDADES PRESUPUESTALES EN 2023

La Auditoría Superior de la Federación, (ASF), entregó este miércoles pasado a la Cámara de Diputados el segundo informe de resultados del gasto público 2023, es decir, del penúltimo año de gobierno de López Obrador. Encontró irregularidades, descubriéndose la falta de justificación de ocho mil 208 millones de pesos, lo cual es una cifra mayor a la “estafa maestra” del gobierno de Peña Nieto. ¿Y la lucha contra la corrupción?

¿Y LA CNDH?

En un país sumido en la violencia criminal, pero también resintiendo abusos de algunos militares, -los cuales han quedado impunes-, la CNDH de Rosario Piedra Ibarra quiere repetir en el cargo.

En estos tiempos la Comisión Nacional de Derechos Humanos debiese haber tenido un protagonismo público evidente, para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, ha estado opaca, sin actividades, dejando hacer.

No sólo no debe reelegirse a la presidenta Piedra Ibarra, sino que debiese ser evaluada como la peor gestión de la CNDH en muchos sexenios.

¿A usted qué le parece?

