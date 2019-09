Un México STEM prometedor

#LaVozdeLosExpertos

“STEM Movement is about bringing together technology-based solutions that include creativity and art process.” —@rojasgrace @MovSTEM

Aunque lo mío no son las fronteras geográficas, tengo que entender que la realidad geopolítica es otra y que existe una necesidad por medir, comparar y, con eso, empujar hacia un futuro más prometedor. De recopilar datos han salido muy buenas cosas, como estándares y planes para mejorar la vida. Es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ayuda a marcar ciertos indicadores y con eso tener temas de interés para el desarrollo económico que impacten a las fluctuantes poblaciones del mundo.

Datos de OCDE señalan que para 2030, 80% de los empleos que actualmente son de mayor demanda desaparecerán y serán reemplazados por carreras orientadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (las englobadas bajo las siglas en inglés de: STEM).

En noviembre del año pasado, la asociación civil Movimiento STEM inició un programa de mentorías bajo el nombre ‘Desarrollo Talento STEM’, avalado por la Embajada de Estados Unidos, a través de la American Chamber, y realizado en colaboración con las empresas Bayer, Citibanamex, DuPont, General Electric, la consultora Enova y el Consejo Coordinador Empresarial.

En México, más de 60% de los hombres que seleccionan una carrera no optan por una dentro de la categoría STEM. En el panorama femenino la cosa carece de color ya que arriba del 90% evita cursar el área. Pero mencionaba “Un México Prometedor”... ¿Entonces? ¿Estoy alimentando el #ruidoblanco o a dónde quiero llegar?

Voy hacia nuestros nuevos héroes, los que resaltan el nombre de México, salen por encima de la media internacional y ganan competencias en temas STEM con ingenio, conocimiento y curiosidad. Hemos estado al pendiente de nuestros jóvenes compitiendo y ganando concursos de matemáticas globales gracias a las donaciones de otros reconocidos mexicanos, y no he podido dejar de pensar en la historia de Xóchitl Cruz.

En octubre de 2017 PAUTA AC (Programa nacional en el que niños, niñas y jóvenes desarrollan habilidades para la ciencia) subió un tuit diciendo “Xóchitl Guadalupe Cruz López, de los Altos Chiapas, ganó el primer lugar en Expo Ciencias 2017 con su proyecto Baño Calientito”. En febrero de 2019, la niña de ocho años y su admirable proyecto obtuvieron un reconocimiento a su creatividad por parte del Instituto de Ciencia Nuclear-UNAM. De su proyecto resaltan su creatividad, empatía y conciencia medio ambiental. Además, puede replicarse en comunidades que no tienen tantos

recursos alrededor del mundo.

“Creatividad e ingenio para la resolución de problemas” es la frase detrás de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM). Entre sus tuits más recientes encontramos el que dice: “Dos medallas de oro y dos de plata obtuvo el equipo mexicano en la 21 OMCC”.

Cada año tenemos niños y jóvenes que sobresalen, pero tenemos el reto de acercar a la mayoría o, al menos, generarles interés o curiosidad por cómo funcionan las cosas, aunque sea para entender la física para ser bailarín o apreciar la divina proporción de una obra de arte.