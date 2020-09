Tenemos el control, pero hay que usarlo

“You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks.” —Winston S. Churchill

La distracción puede causar muchas frustraciones. Somos muy buenos criticando a quienes se distraen e incluso a nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de cuando nos distrajimos. Entonces recurrimos al señalamiento más que a la aceptación. No me parece que los teléfonos ni las notificaciones en ellos sean culpables de nuestra capacidad de priorizar o discernir.

Probablemente tenga que ver con un tema de tiempos y saber que hacer con ellos. La tarea no es sencilla, podemos tener presente qué hacer, pero nos distraemos ideando cómo hacer la tarea a la mano y con qué herramientas. El reto se vuelve más evidente al ver a los niños conectándose a sus clase mientras los rodean juguetes, objetos de entretenimiento y familiares listos a atenderlos.

Los profesores hacen una tarea espectacular para tratar de mantenerlos presentes en las actividades. Los padres y tutores atienden sus retos y fantasmas mientras las actividades se van dando. El estrés y la angustia están presentes, mientras las notificaciones corren por los grupos de padres de familia, correos de requerimientos para la siguiente semana.

Todos concentrados en salir adelante, con maravillosas herramientas para mantenernos cercanos a la distancia física. Mientras más dependemos de las tecnologías muchos llegan con críticas en vez de venir con propuestas nuevas, creativas, que nos llamen la atención para comprender sobre el uso adecuado de las plataformas que usamos. Parece que seguimos encontrando que es más sencillo espantarnos que reconocer y aprender.

Las notificaciones se pueden apagar, y prender más tarde. Respirar para regresar al punto en dónde estábamos. Realizar una tarea de introspección y medición de lo que estamos haciendo bien y lo que podemos mejorar, porque es más el uso eficiente que el decir que algo se está haciendo mal (a menos de que realmente estes usando el tiempo para alguna maldad). No quiero llenar el espacio de #ruidoblanco sobre lo adecuado o inadecuado, pretendo más bien definir que ondas deben de tenernos más interesados hoy que preocupados.

En este espacio he tocado la importancia de la tecnología hoy para mantener el motor de la economía andando para muchos negocios que tuvieron que cerrar sus locales. No se trata solo de que exista internet, sino también productos y servicios fáciles de utilizar por cualquier persona, porque nadie tiene tiempo de ser emprendedor, contador, asistente de educador virtual, programador y marketer al mismo tiempo. El que existan plataformas sencillas que permitan a las pequeñas empresas llegar con presupuestos lógicos a los posibles compradores. El mundo no se congeló, hoy somos muchos millones más viviendo en un mundo mucho más interdependiente y por suerte, tenemos plataformas sencillas, divertidas, entretenidas y dispositivos para utilizarlas con una conexión a Internet.

Faltan personas por conectar, todavía, pero incluso los que no están conectados son beneficiados por la existencia de una tecnología que habilita el acceso a información y plataformas que hacen sencillo que los negocios sigan operando, aunque se siga requiriendo mantener una sana distancia física.

