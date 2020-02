Salvemos Internet: Una coalición, una causa, un hashtag y un sitio

#LaVozDeLosExpertos

“El tiempo se agota: pídele al IFT que proteja la neutralidad de la red” - Coalición ‘Salvemos Internet’

Estás tranquilo, conversando, poniéndote al día con tus intereses, moviendo el dedo hacia arriba y hacia abajo en tu dispositivo móvil (inteligente) cuando de repente empiezas a ver un hashtag que se repite y repite. #SalvemosInternet se presenta con la discusión, que algunos podrían haber pensado que “ya había pasado, ¿que no?”, otros comentarios escuchados fueron

“¿Nos quieren aplicar el SOPA mexicano?”

Enseguida pensé en que más bien sería atole, luego me dio hambre, pero lo tomo en vaso, no con el dedo.

“después o antes fue ACTA ¿no?”

Ha tenido todo tipo de nombres, pero nunca el “no” definitivo.

“¿Ahora quién podrá salvarnos”?

En realidad, nosotros: ¡todos!

Un par de semanas atrás (el 24 de enero) te contaba que a finales de diciembre de 2019 se publicó el “Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet” y que era difícil de digerir y aún más difícil de comentar o expresar a los comisionados una opinión al respecto. Al parecer una coalición tuvo la bondad de hacer este proceso posible y sencillo.

La coalición del mismo nombre que la causa “Salvemos Internet” publicó en el sitio web (sí, adivinaste) https://salvemosinternet.mx/ un texto que puedes hacer llegar a los comisionados, con una opinión extra, llenando tres campos y tocando un botón en la pantalla. A este sitio tienes acceso (al igual que a otros miles de millones de aplicaciones, videos y todo lo demás) libre, gratuito y sin diferenciación entre otros, gracias a la existente “Neutralidad de la Red”. Este principio evita que los Proveedores de Servicio de Internet puedan decidir sobre el acceso o bloqueo de servicios y sitios digitales para los que contratan los servicios o los utilizan a través de alguien que contrató el servicio.

Estoy sentado en mi computadora ahora, utilizando un PSI por el que pago un servicio de manera mensual, pero cuando me enteré de esto, estaba utilizando un celular con otro PSI y más tarde vi videos y jugué en un celular con el que tengo contratado otro plan con otro PSI (uno virtual, en este tercer caso). Pagamos y tenemos acceso indiferenciado y te cobrarán a lo más por los megas que utilice lo que accedes; pero te recomiendo que leas atentamente el texto (mucho más sencillo y con palabras más humanas que el Anteproyecto) para que te enteres, llenes los campos (“firmes”) y envíes tu opinión al respecto a los comisionados.

Si vas a un café y ofrece Internet, no preguntas: ¿a qué sitios puedo entrar si me conecto a su red?; esa pregunta podría ser frecuente si no actúas. Es importante hacerse escuchar, no hay que dejar que el #ruidoblanco nos haga pensar que otros que están actuando lo hacen por nosotros como internautas. Desde mi humilde lugar como un usuario de internet más, que contrata más de un PSI en México, agradezco a los que conforman la coalición por hacer un formato en el que sea sencillo hacer llegar nuestra voz a donde debe de llegar. Visiten, lean y envíen desde: https://salvemosinternet.mx/.

Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.