Redefine “una semana productiva”

“Starting and growing a business is as much about the innovation, drive and determination of the people who do it as it is about the product they sell.” —Elon Musk

Si piensas que tu semana fue productiva, es importante revisar cuál es la vara con la que la mides. Del viernes 28 de agosto al viernes 4 de septiembre las empresas con empleados y robots liderados por Elon Musk han logrado muchas cosas, además de hacerlo el tercer hombre más rico del mundo. Colocaron un emisor/transmisor de señales directo al cerebro, Tesla venía creciendo su valor y el lunes dividió las acciones 1 a 5, SpaceX puso más satélites en el espacio y recuperó magistralmente los cohetes.

Es imposible no impresionarse cuando el sudafricano tiene semanas como esta y ahí está el punto. No se trata de la primera vez; aunque esta brilló particularmente. Aunque en ocasiones nos deja atónitos con sus pocos momentos de dispersión o mensajes cortos difíciles de descifrar con claridad, él mantiene a su gente enfocada. Una persona como Elon ha de escuchar las críticas como #ruidoblanco a estas alturas, aunque debe de ser perceptivo también tiene que filtrar cosas, cómo cuando en un artículo se decía que tenía problemas para priorizar.

El viernes 28 de agosto, Elon Musk presentó los avances de Neuralink en cuanto a tamaño del dispositivo, robotización de la cirugía y una demostración en vivo de un cerdo con el dispositivo instalado enviando señales. Este avance es esperanzador para mucha gente con problemas de movilidad por daño cerebral o a nivel espina dorsal. También abre la imaginación a muchísimas cosas como descargar Kung Fu a nuestro cerebro. El reto técnico además del tamaño y portabilidad, el que se sobrecaliente y se sobrecargue, ¡el cerebro!





El domingo 30 de agosto enviaba un satélite argentino en el primer lanzamiento a una órbita polar de un Falcon 9. No faltó la sorprendente imagen del preciso aterrizaje del cohete (1st stage booster). El lunes 31 de agosto fue la división de las acciones de Tesla, lo cual ayudó a que las mismas crecieran más de 10% en valor.

Following launch, Falcon 9’s first stage booster will land at Landing Zone 1 pic.twitter.com/ZM3orMDnrC — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Falcon 9 first stage lands at Landing Zone 1 to complete this booster’s fourth flight pic.twitter.com/tUtAcKmIFn — SpaceX (@SpaceX) August 31, 2020

El Jueves 3 de septiembre SpaceX lanzó su doceava misión de Starlink, la propuesta de la empresa para ofrecer internet satelital de alta velocidad. Ahí no acaba, más tarde ese día la empresa de exploración espacial compartió la prueba de elevar y recuperar de 150 metros de altura su prototipo Starship en Texas.



Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP — SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Entonces es claro que priorizar no es su problema, tras dejar claro que si trabaja el doble de horas, entrega en la mitad de tiempo, esto es posible únicamente si te mantienes enfocado en la tarea (en inglés se diría “ruthless prioritization”). Por supuesto que esto no es únicamente sobre él, aunque sí de su visión para mantener a la mayoría de las personas en sus empresas tan emocionadas, apasionadas, que no dejan de enfocarse en alcanzar pronto sus objetivos. Lo que no sabemos todavía es si esta pasión, aunque bien se puede traducir a un impulso eléctrico en el cerebro, se pueda enviar a todos los que se implanten un dispositivo Neuralink.

El tema con avanzar es que abrirá muchos debates. ¿si respaldas tu conciencia en forma de datos para después enviarlos en impulsos eléctricos, sigue siendo tuya o es una copia? En parte veo desafortunado que con el nivel de discusión de algunos líderes políticos y servidores públicos estos días, verán más valor en cargar al cerebro cómo mejorar su juego de golf, o quienes pidan rayos X para ver a través de las paredes y grabar videos; mejor ayudarlos a resolver con impulsos eléctricos ciertas carencias emocionales.

Sería genial saber que toda solicitud así viene como extra, pero siempre incluye cosas tan básicas como el derecho de los niños, el cuidado del medio ambiente y evitar maltratar animales, niños y otros humanos; sería triste que esto incluya el merecido toque eléctrico cuando el usuario vaya a hacer alguna cosa así. Mientras tanto, prefiero ver con buenos ojos a quienes suben la vara con la que miden la productividad de su semana. Quienes se enfocan por alcanzar objetivos que, en ciertos sueños de ciencia ficción, nos hacen soñar en una mejor sociedad, una ‘humanidad’ interplanetaria que nos haga sentir a todos orgullosos.

Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.

ricardo [at] mrwhite.world