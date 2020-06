Mythbusting, Tesla style

“Electric cars produce *much* less CO2 than fossil fuel cars, taking both electricity emission & vehicle production into acount.”―Elon Musk



Esta semana, la empresa automotríz de Elon Musk publicó su reporte de impacto 2019 en el que dan a conocer información valiosa y relevante para seguir respondiendo a la serie de mitos, incomprensiones y críticas que existen de algunos detractores de los vehículos eléctricos. Aunque COVID19 ha impactado la manufactura, resaltando en la automotriz, el publicar su reporte del 2019 aparece en un buen momento mientras muchos evalúan la movilidad eficiente por venir. El PDF toca temas sobre durabilidad de la batería por más de 320km, emisiones promedio de la vida de un vehículo Tesla y su proceso de reciclaje.



Durante una serie de tuits Elon volvió a dejar en claro los objetivos de su empresa mientras que entregó información del reporte que claramente desmitifica varios temas que se siguen hablando alrededor de la electrificación vehicular. Sabemos que hay detractores de este tipo de adopción y he visto comentarios que van de imágenes de críticos diciendo que las centrales eléctricas hacen que los vehículos eléctricos sean contaminantes (sin conocer cómo funcionan las mismas, ni el mix de emisiones de su país) a comentarios que comparan lo que pasa con las baterías después de su uso. Este reporte deja muy claro que si bien hay mucho que se puede seguir mejorando y haciendo, todo eso está considerado.





Lo que queda claro con el reporte es el foco de Tesla en crear un ecosistema adecuado de generación de energía solar con la capacidad de utilizarlo para el transporte o simplemente para almacenamiento y transporte basado en atender los peligrosos niveles de emisión de CO2. Al hacer esto también han demostrado que sus tecnologías permiten volver más eficientes sistemas de emisiones, como lo sería dar estabilidad a la red eléctrica con baterías asociadas a centros de generación eléctrica de combustibles. Respecto a sus vehículos, cada vez queda más claro que lo que las características básicas de un vehículo de combustión respecto a recorrido con una carga son similares, pero Tesla ha demostrado su enfoque en ofrecer mucha seguridad como función base y no con accesorios opcionales.



Cerrando con el #ruidoblanco alrededor de las baterías, me parece muy clara la información que compartió alrededor de reciclaje y vida útil. En Estados Unidos un vehículo con motor de combustión suele desecharse después de los 320 mil kilómetros y en Europa alrededor de los 210 mil; de acuerdo al reporte las baterías de Tesla después de los 320 mil kilómetros todavía tienen una vida útil superior al 80% y buscan llegar a que la duración se mantenga a más de 1 millón 500 mil kilómetros (más de 4 mil ciclos de carga). Finalmente, a diferencia del petróleo que se extrae y se quema, varios de los materiales con los que se hacen las baterías se pueden reciclar pero antes de llegar a este reprocesamiento,se pueden en usos que requieren menos desempeño y más estabilidad, como baterías para el hogar.







El reporte aclara varios de los procesos complejos que implica la misión que tiene Tesla, pero también muestra su enfoque para alcanzar objetivos mostrando los beneficios de las energías renovables. Sería bueno que más de un par de ojos y oídos considerara estos beneficios antes de bloquear su desarrollo.



Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.