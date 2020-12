A Marte vía Texas, sin escala en Jalisco

“Well, I do think there’s a good framework for thinking. It is physics. You know, the sort of first principles reasoning.” –Elon Musk



Entre las múltiples características que se resaltan de Elon Musk destaco la de su pensamiento con base en los principios básicos. Reducir las cosas a sus principios básicos, en vez de hacerlo por analogía. Estamos hablando de una persona que se ha hecho famosa probando una y otra vez que lo que conceptualiza se puede diseñar, producir y comercializar.



Obvio pensamos en Tesla, SpaceX, pero luego vienen otras cosas como Hyperloop (no el de Virgin), Boring Co. e incluso Tesla Tequila (antes Teslaquila). Ya que estamos hablando de un producto con denominación de origen: Jalisco, detengámonos al rumor de la semana en México: la planta de Tesla en ese estado. Como bien reportó @DiegoGuilbert para Autopistas de El Universal, la intención para hacer esa planta nunca existió.



Vayamos al pensamiento básico de las plantas y de Tesla. La compañía apenas tiene 2 plantas de autos en el momento: California y China. Además tiene una de paneles solares, la Gigafactory de baterías en Nevada y una adquisición que hizo en Alemania para una empresa enfocada en robotizar plantas de manufactura. A esto podemos agregar el centro de diseño de Tesla en Los Ángeles, junto a las oficinas centrales de SpaceX.



Es obvio que con el nombre (y el crecimiento en el valor de la empresa) que rodea a Tesla, muchos países y estados quieren aprovechar oportunidades, algo totalmente entendible. Pero pensemos un poco en mercados de PickUps. En Estados Unidos el segundo estado, después de California (que como dije ya tiene su planta), en consumo de camionetas de trabajo es Texas. Si visitas este territorio te das cuenta que importa que sean grandes, hagan ruido y sean de preferencia de marca nacional. Aunque también ya viene el Rivian R1T, hecho en California.

¿Qué puede hacer que adopten con cariño una PickUp silenciosa, extraña y con pantallas en vez de cadenas y palancas? “Made in Texas by Texans” suena a un incentivo interesante. Mejor aún si agregamos que el lugar en donde está construyendo su BFR, ahora llamado Starship de SpaceX, es en el estado de la estrella solitaria. Así que por más que quisiera personalmente que el plan nacional de independencia energética dependa más de renovables que de producir CO2, esto no tiene reducciones tan básicas y claramente es mucho menos político.



Por cierto, Teslaquila al parecer no pudo ser porque la denominación de origen tiene que decir Tequila, tal vez esa podría haber sido otra razón llena de #ruidoblanco para hacer notas sobre por qué no se abrió una supuesta planta en el estado.



Ahora, sin dejar de pensar en salir de este envirulado planeta, pasemos rápido a un cierre sobre SpaceX. Este 2020 pudimos ver, desde el confinamiento y gracias a la existencia de Internet, que astronautas volvían a volar hacia la Estación Espacial Internacional desde suelo Americano, en dos ocasiones. Obvio este acontecimiento también lo aprovecharon algunos políticos, así que nada que recriminarle a Jalisco por alzar la voz por anunciar la apertura de un Supercharger.

Han logrado 100 lanzamientos de misiones Falcon 9. Logrando reutilizar el mismo cohete (1st stage) 7 veces (aterrizajes exitosos del mismo booster). Con los lanzamientos para crear una red que ofrezca internet satelital que se hicieron este año SpaceX suma el lanzamiento de 955 satélites Starlink, de los cuales 895 están en órbita. Finalmente este 2020 han avanzado de una forma increíble con Starship y cada vez el prototipo vuela más alto y mejor (SN8) y eso acerca a esta empresa privada a sus objetivos.



Recordemos que el arranque fue difícil, y también lo será el arranque de nuestro 2021. Pero la idea es levantarse y recordar que estamos juntos en este hermoso planeta azul. Despidamos un año lleno de recordatorios para cuestionar lo que encontramos o nos comparten, lo que leemos y saber qué leímos a medias para evitar compartirlo hasta que sintamos que lo entendemos; no necesariamente tenemos que comprenderlo, pero si buscar reducir las cosas para buscar entenderlas.



Les deseo un 2021 con mucha salud. Agradezco su tiempo leyendo, comentando y disfrutando esta vida. Es bueno recordar que cada quien, desde su espacio, puede ayudar a crear un mundo mejor. Ojalá sea uno con menos politiquerías y más trabajo en conjunto (lo que incluye discusiones desafiantes en muchos frentes, pero con respeto y objetivos).



Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.