Internet nació siendo flexible, resiliente, como nosotros

“This thing is turning out to be a big deal.”― Don Nielson

Como parte de un proyecto militar, se convirtió en un maravilloso logro gracias a la genialidad detrás de su diseño. Se gestaba durante el verano de 1976 (unos 32 años después del nacimiento del Banco Mundial y 37 después del cierre por la década de la gran depresión) cuando siete hombres y una mujer enviaron un paquete de datos desde una terminal en una mesa de un beer garden en California y llegó a Boston. El poderío de las naciones había pasado de cantidad de tropas a considerar la limitación en su capacidad para transferir información entre distintas redes, con rapidez y sin ruido, sin pérdida de datos.



Muchas buenas historias incluyen un bar y los primeros pininos de Internet no son la excepción. La fiebre del oro de California ocurrió entre 1848–1855, mucha gente se movilizó a buscar suerte en las cercanías de San Francisco. En 1852 se abrió un bar “Casa de Tableta” en Portola Valley, CA. a 5.5 kilómetros de distancia de lo que sería la Universidad de Stanford, 33 años más tarde. Desde entonces el establecimiento ha cambiado varias veces de nombre aunque los locales conocen a esta tasca como ‘Zotts’, probablemente de Rossotti’s; el nombre que tenía cuando nuestro grupo de genios estacionó una camioneta con una antena y sacó unos cables, los pasó sobre la barda hacia una mesa.



La colaboración es intrínseca a Internet, viene de sus creadores con un importante peso de investigadores académicos que entienden el uso de este concepto. En buena medida había recursos económicos, materiales y humanos de de la agencia ARPA (luego Darpa) del departamento de defensa de EE.UU. Pero también había gente de la universidad de Hawaii, la red francesa de computadoras: Cyclades, el Laboratorio Nacional de Física (NPL) de Inglaterra, la empresa Xerox y contratistas clave como el Instituto de Investigación de Stanford (SRI); lo que nos aleja de esa imagen de una habitación de Dr. Strangelove (Dr. Insólito) y nos acerca a una tarde soleada en un beer garden cerca de una universidad.



La magia sigue existiendo cada vez que estoy en una videollamada y alguien se queja de la señal de su red. El reto que tomaron hace menos de 45 años varios a quienes estoy eternamente agradecido (Vint Cerf, Robert Kahn, Don Nielson, entre otros) no era menor. Se trataba de empaquetar unos datos (digamos la palabra ‘login’ -o “lo” chiste para los más geek) y mándalos por una señal de radio (PRNET - paquetes por radio) a una central con cables para que una computadora lo meta a la red (ARPA - cable) y de ahí hacerlo aparecer intacto (y de preferencia de forma inmediata y que no se sienta demora) en otra computadora, nada de esto es tangible, así que ahí les encargo el corroborar lo enviado. Además, también lograron que esto funcionara con una red más: SATNET - la red satelital; cuando cada una era independiente y en realidad el proyecto al inicio no pretendía que cada red se pudiera hablar con las otras.



Esto habla de la visión de los creadores, desde el protocolo de comunicación para que diferentes computadoras con diferentes lenguajes y funciones se entiendan, se saluden y dejen pasar; deja tu que se hablen, hasta la parte técnica y la mente alrededor de evitar la pérdida de información con y sin #ruidoblanco. Lo sencillo de este complejo sistema es que la palabra era: flexibilidad. Sin enfocarse en el cómo (mandar algo de A a B) sino en el qué permite interpretar los bits que están en los paquetes. El protocolo así daba entrada a poder modificar las aplicaciones, el software de cada lado sin darle importancia a cómo llegaría ahí.



Los ingenieros lograron convertir señales de radio inalámbricas en impulsos eléctricos dentro de los cables de Arpanet conservando los datos a la perfección; intactos. El protocolo de Internet permitió estructurar las piezas clave para que cada extremo diera la forma necesaria a los datos. En las especificaciones del protocolo no se menciona una vez el tema de dar ruta o enrutar la información; ese problema lo dejaron a un lado, un algoritmo se encargaría de decidir qué enviar a dónde, pero aunque eso sonaba a el problema a solucionar, tuvieron a bien enfocarse en lo que hoy da vida a tanta innovación y oportunidades (aunque aprendieron que hubiera sido mejor hacer direcciones de 128 bits, en vez de 32 y agregarle algunas cosas más alrededor de seguridad).



Pero ese nacimiento traería una revolución positiva respecto al beneficio económico y social, a una escala que no hemos tenido antes como seres humanos y que depende de varias batallas pasadas (y por ocurrir) para que todos tengamos acceso a esa tecnología, a partir de 1983. Hoy recibimos el Día de Internet, 17 de mayo, en cuarentena; distanciados físicamente pero nunca tan conectados entre nosotros, nunca con tantas oportunidades para buscar apoyarnos, colaborar. Comprando o vendiendo galletas a domicilio entre conocidos, cursos de cientos de cosas por videollamadas, comprando cubrebocas a gente con insumos textiles, productos a negocios locales; manteniendo a flote nuestras comunidades, en medida de lo posible.



Ayer por la tarde, en la Ciudad de México, había un hombre en la calle, de esos pocos que están afuera, con una escalera naranja, uniforme de jeans, cubrebocas negro y cara seria. Un niño de 5 años, también con tapabocas, le dijo “hola, ¿qué haces?” a lo que respondió “poniendo un cable”. El niño se quedó viendo y preguntó “¿para qué?”; la persona que acompañaba al niño le respondió “es para el Internet” a lo que el curioso infante respondió “pero, ¿cómo?”; obvio los dos señores se voltearon a ver con esa mirada de ‘te toca’.



Gracias y feliz día Internet, a los que te crearon y a los que lo utilizamos con buenas intenciones. Aunque todavía no logramos hacer un protocolo para que los humanos se saluden, respeten la distancia en la fila del supermercado, den el paso a quien tiene la preferencia, que se queden en casa cuando pueden, que cuiden a los que nos cuidan. Pero ahora te tenemos y eso nos da más posibilidades que las que tuvieron nuestros antepasados durante la gran depresión. Confío que podremos darte el uso adecuado para salir de esto en menos tiempo que el que les tomó cuando colaboraron entre ellos, sin ti.