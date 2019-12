Cuando el pixel le gana al punto

#LaVozDeLosExpertos

“Newspapers are distributing content though a variety of digital platforms.” — Mike Lavery

Larga vida al contenido, incierta vida a la tecnología como medio que lo distribuye. Puede ser que esta sea de las últimas columnas que lean de manera impresa (si es que la llegaban a leer en dicho formato). La sección en la que tengo el honor de colaborar ha tomado una valiente decisión: mudarse por completo a digital. ¿Qué implica esta decisión y ante qué posibilidad de retos se afrontan?

Cuando uno lee artículos sobre el consumo de noticias en impresos contra móviles siempre aparece esa narrativa “el impreso no tiene notificaciones, hay menos distractores”, pero eso no quiere decir nada.

El humano es el punto final de un contenido. Es quien recibe información y, a partir de ella, genera ideas, opiniones, emociones y reacciones (interacciones para los más digitalizados). Este embudo siempre ha existido y siempre ha sido una conversación dominada por la tecnología alrededor del medio.

Podemos decir que las nuevas tecnologías restringen o incrementan las posibilidades de los contenidos. La imprenta tiene un lugar en nuestro corazón (para los que la recordamos, todavía). Internet tiene su gran lugar en el corazón de muchos, pero es solo una parte de la tecnología que nos permite consumir contenidos hoy; su mejor aliado: el teléfono móvil (smartphone si los juntamos). Es así que llegamos al presente encaminados al futuro: el impreso en el camino al trabajo se consume, pero eso no tiene comparación contra quienes hoy dedican 15 minutos a ver historias en Instagram al levantarse (¡saludos @Mon_Valle! #youknowiknow).

El reto es claro, la cantidad de información que se puede mandar por canales digitales también requiere una optimización: generar más contenido, mayor velocidad, ganarle a la notificación que está por llegar al chat, decir más en menos espacio. Todo esto involucra a nuestro querido amigo el video, a los apoyos visuales como infográficos, a los textos entretenidos que ofrecen más que la notificación que acaba de aparecer en la pantalla.

Podemos huir del #ruidoblanco o del completo ruido si tenemos una buena educación para concentrarnos. Informar puede ser una de las tareas más difíciles en nuestro presente, pero al mismo tiempo, es uno de los retos más interesantes para el periodista, para el periodismo, para los medios. Deseo mucho éxito a @TechBitMx en su etapa digital; puede que ahora las opiniones se apoyen de ese hermoso invento: el hipervínculo (web y, en caso de hacer un buen trabajo escrito, el humano).

Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.