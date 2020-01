Consulta sobre tu libertad de acceso en Internet

"Net neutrality was essential for our economy; it was essential to preserve freedom and openness, both for economic reasons and free speech reasons." - Julius Genachowski



El miércoles 18 de diciembre del año pasado (2019) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció la publicación del “Anteproyecto Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”. Con esto abren el proceso de consulta pública, paso obligatorio para dar validez al proceso de implementación del proyecto, pero la consulta de entrada no es vinculante al mismo. Esto agrega importancia a participar en la consulta, no le resta, como podría uno pensar y está abierta para que la llenes y la envíes, lo que ¡te invito a hacer con seriedad y urgencia! hasta el 6 de marzo de 2020. Esto que se plantea como ‘gestión de tráfico y administración de la red’ en el mundo coloquial lo conocemos como ‘Neutralidad de la Red’ o Net Neutrality en inglés. De hecho, hay que celebrar que se esté dando esta consulta y todos podamos participar, ya que en México ¡lleva más de cinco años de retraso! Es así que participar es más que dar una postura, es el momento para que muestres preocupación por el contenido, o la ausencia de, en el anteproyecto. En el futuro tal vez entremos en los detalles de lo que estimula y lo que desincentiva el anteproyecto o su resultado. En este momento quiero tomar un poco más de tiempo para analizar algo del #ruidoblanco con el que me encontré al bajar el “formato para participar en la consulta pública”. Son 10 páginas (menos si quitamos el debido aviso de privacidad). Cuenta con ocho “instrucciones para su llenado y participación” y el “documento de preguntas abiertas sobre temas relevantes”, cuyos temas son: gestión de tráfico, servicios especializados, transparencia e información, exclusividades y esquemas de datos gratuitos al usuario final (servicios diferenciados). Su llenado no es el más sencillo, más en un mundo que se distingue entre muchas palabras que dicen poco y el de pocas palabras que dicen mucho. El tema de servicios especializados está levantando la ceja de más de uno, ya que busca permitir a los Proveedores de servicio de Internet (PSI) obtener ingresos adicionales a partir de la prestación de servicios especializados a aquellos proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios (en lo sucesivo PACS) que así lo soliciten. Algunos ven esto como una amenaza grave a la neutralidad de la red y la libertad de expresión al favorecer los intereses comerciales de las empresas de telecomunicaciones. Para entender mejor esto, la consulta recomienda leer a detalle los apartados 6 y 7 del Estudio. De ahí realiza las siguientes preguntas: 1. ¿Considera que existen ciertos servicios especializados que debieran prohibirse? Justifique. 2. ¿Considera que existen acuerdos comerciales entre PSI y PACS que favorecen la inversión en infraestructura y desarrollo sostenido de las redes? En caso afirmativo, ¿cómo es que favorecen? 3. ¿Qué mecanismos considera eficientes para garantizar que, al prestar servicios especializados, los PSI garanticen la capacidad disponible de la red evitando degradar la calidad o la velocidad de tráfico correspondiente a contenidos, aplicaciones o servicios disponibles a través del servicio de acceso a Internet que prestan? 4. ¿Considera que ciertos contenidos, aplicaciones o servicios podrían contribuir al congestionamiento de la red a nivel tal que resulte necesario compartir los costos de inversión en las redes entre PSI y PACS, a fin de asegurar una mejor experiencia para los usuarios finales, sin que esto se realice bajo la figura de los servicios especializados? No es un documento fácil de digerir, toca temas muy importantes para los que utilizamos Internet. No solo porque toca el tema del pago a nuestros PSI para poder acceder a lo que queramos sin que ciertas “gratuidades” nos lleven a contenidos “beneficiados”, sino porque también se trata de hablar sobre la oportunidad que se abre o se cierra para jugadores pequeños y medianos, nuevos o existentes, en un espacio tan amplio como es Internet. En la época de las plataformas digitales y la sencillez de llenar un formulario disfrazado de lista de compras para adquirir un juguete en línea, es buen momento de pedir ayuda. Estaría genial que alguna organización, desarrollador o alma caritativa haga un sitio para el llenado rápido y envío sencillo de la consulta Pública. Recuerden que una vez que se cierre la consulta todo se podrá consultar en la ficha de la consulta pública (me encanta que sigamos utilizando fichas). Mientras tanto vayan preparando sus neuronas creativas para los hashtags, por ahora he escuchado cosas como: #NeutralidadMX #NNmx #PagoxNavegarLibremente #RedNeutraMX #MiNegocioRequiereDerechoDePaso #MiInternetLoDecidoYo o #amoamiPSI #GraciasPSI. Tal vez la misma página de llenado fácil podría proponer el concurso de hashtags, o simplemente uno mejor, para compartir en redes una vez que hayas enviado tus respuestas a la consulta. Lo importante, por favor, ¡participa! La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.