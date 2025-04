La batalla por la libertad y la prosperidad

En una reunión con directivos y ejecutivos de Grupo Salinas, recordé una plática de Fred Kofman, empresario y asesor en materia de liderazgo, en la que compartió una idea que me parece más vigente que nunca: “Para un equipo de élite, entre más problemas haya mejor, porque así tendremos la satisfacción de haber solucionado todos”.

Traigo esta idea a cuento porque los últimos años han sido difíciles, hemos enfrentado diversos retos. Pero, como dice Kofman, frente a la adversidad, tenemos dos caminos: el de resignarte y ser resentido o bien, elegir hacerte responsable y ser protagonista de tu propia vida. Nosotros hemos escogido el segundo camino, enfrentando cada desafío con el talento y decisión de un gran equipo de personas comprometidas con su trabajo.

Sin embargo, el entorno sigue siendo de mucha agitación política. Por un lado, la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, desafiando el estigma político y defendiendo la innovación, la libertad de mercado, la competencia y la propiedad, representó una bocanada de aire fresco. ¡Cuándo habíamos escuchado a un político decir que “entre más plata ganen los empresarios es que más están sirviendo al público”! Palabras sorprendentes y poderosas que nos recuerdan que lo que se tiene que elogiar es la riqueza y lo que por ningún motivo se debe elogiar es la miseria y la carencia.

Luego está la terrible historia de los migrantes que están siendo expulsados de países autoritarios y fracasados, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Miles de personas que huyen de sus hogares porque no tienen ningún futuro en donde viven.

Y en medio de todo esto se mueven los hilos de la política, que empujan para bien o para mal estos temas. Mucha gente la ve como algo distante, pero no lo es. Y si no estamos atentos, podemos también acabar caminando hacia Estados Unidos.

La política a menudo se percibe como algo ajeno a nuestras vidas, un juego sucio, un juego despreciable que juegan unos ladrones, ¡pero su influencia a través de reglas que condicionan la vida de las personas y las empresas es enorme y no podemos hacer como que no existen y no nos afectan!

Por eso, todos como sociedad, tenemos que involucrarnos en la política. Porque si nos mantenemos pasivos, después no vamos a poder defendernos.

Sabemos que la prosperidad viene de ideas que crean un ambiente de libertad donde nadie es esclavo. El esclavo es el que no es dueño de su tiempo, trabaja forzadamente para alguien y no recibe nada a cambio mas que casa y comida, como si fuera una vaca o un caballo. Por instinto, reaccionamos con horror ante la esclavitud, porque es inmoral y además, porque no da resultados.

Lo que no vemos, de lo que no nos damos cuenta, es que hoy todos somos “medio esclavos”, porque a través de los impuestos, nos quitan más de la mitad de lo que ganamos. Se nos despoja de manera violenta de más la mitad de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, por la vía fiscal.

¡Esto es intolerable!

¡Que no nos roben el producto de nuestro trabajo! Es nuestro deber luchar contra quienes buscan despojarnos de lo que tenemos producto de nuestro esfuerzo.

Por eso, debemos estar atentos y participativos en el escenario político y ser parte de un movimiento que defienda la libertad y el respeto a la propiedad como algo sagrado. Que rechace el robo y la esclavitud. La resistencia es fundamental.

Para ello se necesita un cambio cultural, que comienza con la transformación personal. Cuando cada uno de nosotros cambie su mentalidad, el entorno cambiará. No podemos ser indiferentes ante la incompetencia y la corrupción. Debemos luchar por nuestro país.

Al final del día, la cultura es todo. Como decía Aristóteles: “Lo que piensas se convierte en acciones”. Llenemos nuestras mentes de buenas ideas, porque, como le digo a los jóvenes: “Es tu vida y la tienes en tus manos”. Es nuestra responsabilidad ubicarnos donde valgamos más, rodearnos de buena compañía y sobre todo, ser agentes de cambio.

Todo progreso lo hacen los inconformes. Aspiremos a más, seamos protagonistas y no víctimas. Los invito a actuar, a no ser meros espectadores de nuestra historia, sino creadores audaces de nuestro destino.

Presidente y Fundador de Grupo SalinasSitio: https://www.ricardosalinas.com/