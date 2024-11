Diputada de Morelos denuncia campaña de desprestigio

Estimado Director:

En la edición del lunes 18 de noviembre de EL UNIVERSAL, el periodista Héctor de Mauleón hace referencia a mi persona en su colaboración titulada “Ahora todos los alcaldes son de la Familia Michoacana”; por lo que me permito hacer las siguientes precisiones:

El C. Jaime Bahena Landa fue postulado por el Partido del Trabajo como candidato a primer regidor en el Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, como muchos otros ciudadanos que se sumaron al PT en el pasado proceso electoral. Previo a su registro, fue militante activo del Partido Verde Ecologista de México.

El Partido del Trabajo desconoce las actividades de las que es acusado el C. Bahena Landa, cabe mencionar que incluso su registro como candidato a regidor en la planilla correspondiente se realizó conforme a los Lineamientos establecidos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular del proceso electoral 2023-2024 en el estado de Morelos, emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), donde se específica en su artículo 59 que “La verificación de la documentación y de los requisitos legales que derive de la revisión de las solicitudes de registro de las candidatas y los candidatos a Diputados y planilla de los Ayuntamientos, la realizará e órgano electoral competente”.

Mi esposo, Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, es empresario y profesionista, Médico Veterinario Zootecnista egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es completamente falso que tenga vínculos con la delincuencia como se menciona en la referida columna; además de que no cuenta con antecedentes penales como señala la Constancia de No Antecedentes Penales expedida por la Fiscalía General del Estado de Morelos que anexo a la presente. En 2021, fue nombrado Delegado en Morelos de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia (CONASEJU), por lo me permito comentarle que siempre ha trabajado haciendo patente su compromiso en el combate a la inseguridad en nuestro estado.

Este señalamiento contra mi esposo forma parte de una campaña de intimidación y persecución en mi contra y la de mi familia, misma que denuncié en una conferencia de prensa el pasado 25 de octubre.

Sobre la mención al alcalde electo de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, de tener “vínculos oscuros con el crimen organizado”, hago de su conocimiento que su candidatura y los requisitos legales de la misma fueron revisados por la autoridad electoral, sin que se haya notificado al Partido del Trabajo alguna situación fuera de la norma.

Asimismo, el C. Reynoso Nava no cuenta con antecedentes penales, como lo confirma la Constancia de No Antecedentes Penales expedida por la Fiscalía General del Estado de Morelos que anexo a esta carta aclaratoria.

Es importante mencionar que con fecha 22 de octubre, el alcalde electo de Amacuzac solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Lic. Omar García Harfuch le sea proporcionada seguridad a partir del 1 de enero de 2025, fecha en la que iniciará el desempeño del cargo para el que fue electo, lo anterior debido a que fue víctima de un atentado, como consta en varias carpetas de investigación. Noe Reynoso Nava fue quien denunció ante las autoridades a Santiago Mazari Hernández (a) “El Carrete”, delincuente muy temido en su momento en el sur de la entidad. La petición de seguridad a la autoridad federal se realizó debido a la situación de inseguridad que existe en la región, con el objetivo de resguardar su integridad y brindar gobernabilidad al municipio.

Asimismo, me permito reiterar que mis actividades como legisladora son públicas y siempre de cara a la ciudadanía. En todo momento, mantengo abiertos los canales de comunicación a fin de que la información que difunden los medios esté apegada a la verdad, por lo que anexo Constancia de No Antecedentes Penales expedida por la Fiscalía General del Estado de Morelos de mi persona, porque en mi carácter de Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Morelos es indispensable clarificar que nuestro trabajo político lo realizamos apegados a la ley. Las campañas de desprestigio en mi contra nunca han afectado mi compromiso con las causas que defendemos desde el PT, que es a favor de las y los más desprotegidos.

A todas las y los morelenses nos preocupa la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestra entidad, por lo que estoy segura de que todos unidos, gobierno y sociedad, lograremos avanzar en su combate y en la construcción de un mejor país para las próximas generaciones.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz

Diputada por el PT en la 56 Legislatura del Estado de Morelos