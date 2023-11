Y… ¿quién es la famosa Dani?

El pasado martes 31 de octubre, el jefe de gobierno sustituto de la CDMX, Martí Batres, se vio envuelto en el escándalo al filtrarse y reproducirse en TikTok una nota de voz de WhatsApp (presuntamente de él) en la que informa a un interlocutor desconocido que ya le pidió a “Dani” operar más estratégicamente a favor de Clara Brugada.

Reconoce también que los resultados de la encuesta electiva de Morena para la capital colocan “muy abajo" a la exalcaldesa en Iztapalapa y confirma que Claudia Sheinbaum (le llama “la candidata”) le pidió que ya “deje de apoyar a Brugada”, pero que aun así aprovechará las dos semanas que todavía tienen “para bajar a Omar (García Harfuch) por el tema de género”, es decir, el de la cuota de 5 candidatas-4 candidatos ordenada por el INE a los partidos políticos para las nueve elecciones estatales que tendrán lugar en 2024.

A los pocos minutos de que se hiciera público el audio de marras, Batres lo desmintió asegurando que le clonaron su voz con inteligencia artificial (IA). Muy pocos le creyeron, si no es que nadie. La voz es idéntica (lo que sin duda podría lograrse con la IA), pero hay muchas otras coincidencias que reflejan datos muy personales e ideas que se sabe tiene Batres, aunque no las hubiera expuesto en la nota de voz. Vayamos por partes.

Para empezar, no es un secreto que el jefe de gobierno sustituto ha sumado esfuerzos con el vocero de AMLO, Jesús Ramírez en una campaña contra las aspiraciones de García Harfuch que inclusive ya desataron la guerra sucia entre los morenistas.

Tampoco es mentira que el periodista Hernán Gómez ha fijado una posición favorable a Brugada, y por lo tanto a la referida campaña, no obstante que dice ser muy amigo de Claudia Sheinbaum. La nota de voz atribuida a Batres así lo confirma al señalar: “… yo ya le dije a ´Dani´ que le siga pegando con Hernán, con Viri (presumiblemente Viri Ríos de Milenio) y a ver si saca algo más Ana (presumiblemente Anabel Hernández) porque lo último del Minilic nomás no pegó”.

¿Pero quién es la famosa “Dani” y por qué tiene que mover los hilos en favor de Clara? Se trata, según fuentes consultadas en Morena, de la tercera esposa de Martí Batres, Daniela Cordero Arenas quien no solo se ha convertido en personaje protagónico del gobierno capitalino, sino que -aseguran fuentes del Palacio del Ayuntamiento- también le hace el trabajo sucio a su marido. Muchos hasta ya la llaman la nueva Martha Sahagún.

El hambre de poder tanto de “Dani” como de Martí ha llegado al grado, dicen algunos de sus cercanos, de que el jefe de gobierno sustituto ordenara que su esposa siempre esté en los mejores lugares de sus actos, a fin de que sea captada por las cámaras. Baste recordar las fuertes críticas que recibió Batres durante el Grito de Independencia, porque “Dani” trató de opacar a la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Muller, o la ya habitual tendencia de que en sus discursos mencione más a su cónyuge que a la propia Sheinbaum, tratando de hacer creer que lo positivo de la ciudad se debe a él, estrategia ésta que le puede salir muy cara porque en tan solo unos meses ha mostrado deslealtad a quien ha sido su jefa política y desinterés por el movimiento.

Una última pregunta en relación con lo presuntamente dicho por Batres en la famosa nota de voz: ¿qué dice la encuesta que asegura ya le mostraron? Dice que Omar aventaja a Clara por 15 puntos. Ya lo sabremos entre el jueves y el viernes de la semana que inicia mañana si no es que, como amenaza el jefe de gobierno sustituto, se atraviesa la cuota de género.

Instantáneas:

1. CANDIDATURAS Y CUOTA DE GÉNERO. A finales de la semana que inicia mañana, Morena deberá dar a conocer los nombres de las personas que serán sus candidatas a la gubernatura ocho estados y la ciudad de México, una vez acatada la orden del INE a los partidos políticos de garantizar que al menos cinco de las nueve sean mujeres en aras de la equidad de género. La disposición del instituto electoral dislocó los acuerdos ya tomados para los procesos internos de selección de aspirantes, no solo de Morena sino del PAN, PRI y PRD en el Frente Amplio por México (FAM). A grado tal en el partido en el poder que su dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, se vio obligada a posponer la decisión diez días (plazo que vence entre el jueves y el viernes próximos), mientras que los partidos del FAM apenas negocian a trompicones los términos de su proceso selectivo y los nombres de quienes participarán. Pero vayamos por partes. Morena parece ya tener resuelta la cuota de género en cuatro de los cinco estados requeridos: Veracruz, con la exsecretaria de Energía Rocío Nahle; Morelos, con Margarita González Saravia, exdirectora de la Lotería Nacional; Guanajuato, con la senadora Antares Vázquez; y Jalisco, con la diputada federal Claudia Delgadillo. En cuanto a los hombres, todo indica que está resuelto en tres estados: Tabasco, con Javier May, exdirector del Fonatur y exsecretario del Bienestar; en Yucatán, con el ex priista y ex panista Joaquín “Huacho” Díaz, exdelegado en la entidad de Programas para el Desarrollo; y Puebla, donde aún no se dirime una furiosa contienda de primos entre el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado federal Ignacio Mier. Falta la definición en dos entidades: Chiapas, donde el senador Eduardo Ramírez se niega dejar pasar a la también senadora Sasil de León y la CDMX, donde sigue sin dirimirse la madre de todas las disputas, la que cada día se agudiza más entre Clara Brugada y Omar García Harfuch.

2. ¿Y QUÉ PASA CON EL FAM? Pues pasa que ya se les hizo bolas el engrudo en la CDMX y que eso entorpece las negociaciones interpartidistas para las candidaturas de los otros ocho estados. El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró el pasado miércoles primero de noviembre a integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional de su partido que solo serán postulados hombres para contender por la candidatura para el gobierno capitalino. Con ello dejó ver que el camino estaba abierto para el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada y que quedaba fuera la exalcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón a la que, de ribete, el Congreso de la Ciudad le negó su solicitud de licencia temporal el pasado martes 31 de octubre. La declaración de Cortés provocó la inmediata reacción del PRI y el PRD, aliancistas que descartaron que el tema de su candidatura en la ciudad de México esté aún definido y que, por lo tanto, siguen vivas las aspiraciones del tricolor Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa y la perredista Sandra Cuevas, exalcaldesa en Cuauhtémoc. Del FAM se perfilan mujeres en Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Jalisco y Morelos. Y se perfilan hombres en Yucatán, Puebla, Veracruz y la CDMX, siempre de acuerdo con lo dicho por Cortés.

3. RECTA FINAL. Las cosas se calentaron en la UNAM cuando estamos a horas de conocer quien será la nueva Rectora o Rector. La Junta de Gobierno iniciará sus deliberaciones finales mañana y la experiencia de procesos anteriores sugería que el jueves o el viernes próximo se haría el anuncio. Pero resulta que el pasado viernes 3 de noviembre se atravesó un hecho que podría adelantar la decisión para hoy mismo o quizás para el martes. Se trata del comunicado emitido por la máxima casa de estudios en el que informa que tras analizar las tesis o informes profesionales elaborados por Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, no fueron encontrados elementos que comprueben la comisión de un posible plagio académico. A Gálvez le cayó de perlas pues la UNAM reconoce su trabajo de titulación como original, pero le solicita que “envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional” La reacción de Sheinbaum fue contundente vía X: “Hay cosas que llaman la atención del comunicado de la UNAM. La primera es que hayan metido a evaluación mi tesis de licenciatura cuando nunca lo pedí y cuando, además, soy investigadora titular de la propia UNAM (con licencia), es decir, se me ha evaluado múltiples veces por pares académicos y he dirigido cerca de 35 tesis dentro de la propia Universidad. La segunda, que es un poco más delicada, es que una institución académica asevere que la copia de una cita sin mencionarla no es plagio”. El líder de Morena, Mario Delgado consideró “lamentable la decisión de la UNAM” de asegurar que Xóchitl Gálvez no incurrió en plagio no obstante que le pide incluya las citas ausentes; y de haber analizado la tesis de Claudia Sheinbaum sin que hubiera denuncia. Así las cosas, en los corrillos universitarios se mencionan como finalistas Leonardo Lomelí, secretario general; Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional y Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, aunque durante los últimos días metió mucho ruido Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería. Tómelo con reserva.

rrododriguezangular@hotmail.com

raulrodriguezcortes.com.mx

@RaulRodriguezC