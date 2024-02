Xóchitl controló agenda y narrativa en febrero

Como pocas veces le ocurrió en la jefatura del gobierno capitalino, en la Presidencia y durante su larguísima e interminable campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador ha perdido en estos días el control de la agenda y narrativa políticas del país.

Es claro que ya hace y hará todo lo necesario para recuperarlo, pero por lo pronto ese control está en manos de quienes se lo arrebataron este mes de febrero: el grupo que él mismo etiquetó como la mafia del poder y, por supuesto, Xóchitl Gálvez y los partidos y organizaciones civiles que respaldan la candidatura presidencial de la hidalguense.

López Obrador no ha podido revertir los efectos de la campaña mediática del #NarcoPresidenteAMLO viralizada sobre todo en redes sociales y de la que deriva la etiqueta #NarcoCandidataSheinbaum, en referencia a la aspirante presidencial de Morena y aliados.

Producto contrario a una verdad jurídica, pues no se olvide que la acusación mediante la que la DEA y un testigo protegido atribuyen al narcotráfico el financiamiento de la campaña presidencial de AMLO en 2006 fue desestimada y el caso cerrado por las propias autoridades jurisdiccionales estadounidenses, el grave y jurídicamente falso señalamiento quedó sembrado en la percepción ciudadana tras los dos reportajes cuya publicación simultánea fue acordada por los editores de los portales informativos estadounidenses ProPública e InSight, y la posterior divulgación de una entrevista videograbada con un encapuchado que los autores nos aseguran sin más que su dicho, es el capo de un cártel criminal que acusa al Presidente.

Ésta viralizada campaña mediática, impactante sin duda, pero acaso potenciada por las herramientas propias de las redes sociales como las granjas de robots que todos sabemos que existen y todos, de uno u otro bando, recurren a ellas, recuerda a aquella otra, precisamente de la campaña 2006, que rezaba: “AMLO es un peligro para México”.

Sus creadores y promotores, entonces con Felipe Calderón, son los mismos que están ahora con Xóchitl Gálvez y, a no dudarlo, operan para atemorizar al votante con descalificaciones de tan baja estofa.

Hoy, por otra parte, mostrarán músculo las organizaciones civiles que han convocado a la “Marcha nacional en defensa de nuestra democracia”. Es previsible que sea muy concurrida, tanto o más como las convocadas en defensa del INE y contra las propuestas de reforma electoral de AMLO en noviembre de 2022 y noviembre de 2023, respectivamente.

No debe caber duda que muchos de los que participarán congregándose en el Zócalo a las 11 horas de hoy, están legítimamente preocupados por la concentración de poder en que ha derivado de las decisiones y la políticas de López Obrador, pero otros tantos quieren expresar su repudio a la continuidad de Morena en el Palacio Nacional y apoyar la candidatura del Frente Amplio por México, así Xóchitl Gálvez y las dirigencias de los partidos que la postulan no asistan al mitin para dar soporte, según ellos, a la peregrina idea de que se trata de una aspirante presidencial venida desde la ciudadanía apartidista.

Hoy mismo por la mañana tendrá lugar un paseo ciclista que cerrará el Periférico y más tarde se realizará el registro ante el INE de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Pensando con milicia para acertar, como recomendaban las abuelitas, se trata para muchos de dos intentos para obstaculizar y distraer, respectivamente, la centralidad que tendrá esta nueva edición de la “marea rosa”.

Y todo lo antedicho, le da a Gálvez la oportunidad de seguir controlando narrativa y agenda, tal y como lo hizo, en este período de Inter campaña, con sus viajes a Estados Unidos, España y el Vaticano.

Ganó así ponerse por delante en cuanto al debate de temas internacionales, aunque descuidó lo que Sheinbaum ha hecho aquí en ese período: fortalecer su estructura electoral. Ganó al subir a la palestra el conflictivo tema de la migración con Estados Unidos, aunque perdió con los desplantes recibidos de grupos de la comunidad mexicana radicada en el vecino país. Ganó al ser la primera en conversar con el Papa Francisco en la Santa Sede, aunque perdió al reconocer que tuvo que “disfrazar” su viaje a Roma con una visita previa a España, donde además de recibir el ”beso del diablo” de Felipe Calderón, tuvo que aceptar que su encuentro con el presidente del Partido Popular de ese país, Alberto Núñez Feijóo quedara en una simple llamada telefónica y el desaire que le hizo Mario Vargas Llosa al no asistir a la reunión programada con la Fundación Internacional para la Libertad que preside el Premio Nobel de Literatura y a la que mandó en su representación a su hijo, quien tampoco llegó.

“Dinero mata partido”: Palazuelos

De las profundidades de los servicios de espionaje político han salido una ficha y la grabación de audio de una llamada telefónica de quien presuntamente es el actor y político acapulqueño, pero radicado en Tulum, Roberto Palazuelos.

El interlocutor no está identificado, pero quienes filtraron la grabación aseguran que es un acaudalado empresario restaurantero al que intimida quien se asume es el hoy candidato de Movimiento Ciudadano a una senaduría por Quintana Roo.

Y ya hecho costumbre el hablar en nombre de supuestos influyentes, incluidos los hijos de AMLO, el que se asegura es el también conocido como el “Diamante Negro” dice: “… eso ya está resuelto papá, Olán ya habló con la señora, además tiene todo el apoyo del Andy, él le entrega ´los documentos´ al Gino directamente… no hay más, dinero mata partido… ¿tu crees que le va a decir que no?... Cuando sea gobernador me voy a acordar de quienes me ayudaron y quienes me cerraron las puertas”.

Podría asumirse aquí que la “señora” sería la gobernadora Mara Lezama, “Olán” el contratista Jorge Amílcar Olán, “Andy” Andrés Manuel López Beltrán y “Gino” Eugenio Segura, secretario quintanarroense de Finanzas.

Palazuelos fue en 2022 candidato de MC al gobierno de Quintana Roo, aspiración que según lo que se escucha en la grabación que se le atribuye no ha echado en saco roto. De entonces data la ficha del Centro Nacional de Inteligencia que refiere algunos de los negocios del personaje en cuestión, entre los cuales está su asociación en junio de 2021 con Vicente Fox y el empresario Marcus Dantus para la adquisición de una parte de la empresa “Paradise” dedicada a la venta de productos derivados de la marihuana.

Se apareció “El Diablo”

Un grupo de WhatsApp puso al descubierto la operación que el exembajador Fernando Castro Trenti lleva a cabo para favorecer a la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez en la encuesta con que Morena elegirá a la persona que será su candidata a la presidencia municipal de esa localidad fronteriza.

El también excandidato del PRI al gobierno bajacaliforniano, apodado 'El Diablo' en aquella entidad, compartió, en el chat referido, una encuesta realizada por la empresa Plural MX, donde la alcaldesa Caballero, quien pretende la reelección, aparece en la delantera.

En ese chat están agregados otros funcionarios municipales, como Miguel Ángel Torres Ponce, director de Comunicación Social del ayuntamiento de Tijuana, lo que constituye una clara infracción a las leyes electorales.

Torres, como funcionario en activo, no debería involucrarse en esos temas, pero no es la primera vez que lo hace durante el proceso, ya que también fue portavoz de otra encuesta, la elaborada por Buendía y Márquez, donde igualmente aparece adelante Caballero.

En la conversación de marras vía WhatsApp, “El Diablo” ordena que el sondeo que favorece a la munícipe de Tijuana se envíe a dos medios nacionales, con el fin de que sea replicado.

Castro Trenti, quien fue embajador de México en Argentina y en Suiza durante el gobierno de Peña Nieto, aparece en la foto de su perfil de WhatsApp acompañado de la virtual candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, y del senador Ricardo Monreal Ávila.

Atrás quedaron los tiempos de su militancia tricolor a cuyo término se incorporó con el exgobernador y actual senador Jaime Bonilla, de donde pasó a colaborar con Monserrat Caballero Ramírez. La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también morenista, no apoya la reelección de la presidenta municipal de Tijuana y respalda las aspiraciones del exdiputado y campeón de boxeo Erik “El Terrible” Morales, en una pugna más entre la mandataria y el exmandatario, de cara a las elecciones legislativas y municipales de este año y las de gobernador del estado en 2027.

¿No que ya no habría outsourcing?

A pesar de sus reiterados llamados para acabar con el satanizado “outsourcing”, el gobierno federal mantiene vigente el esquema de subcontratación de diversos servicios. No sólo no hace algo para frenarlo, sino que sus diversas dependencias siguen otorgando que buscan resolver sus necesidades en materia de limpieza y mantenimiento de instalaciones.

Tan sólo en lo que va de este mes de febrero, por ejemplo, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública asignó directamente un contrato a la empresa “Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales” para el “servicio integral de limpieza de instalaciones”.

La vigencia de ese compromiso asentado en el documento oficial IA-06-HJY-006HJY001-N-9-2024, será del 28 de febrero al 31 de diciembre de este mismo 2024 y contempla un pago de 1.27 millones de pesos mensuales.

A su vez, la Secretaría del Bienestar adjudicó un contrato similar (el IA-20-411-020000999-N-2-2024), a la razón social denominada “Limpieza Jored”, por un monto de hasta 1.8 millones de pesos mensuales por el resto del año.

Por cierto, y tal y como lo anticipó el viernes pasado EL UNIVERSAL en su “Bajo Reserva”, Birmex ha lanzado la licitación E-2024-00013662 para adjudicar justamente los servicios de limpieza de sus instalaciones, incluida por supuesto la Megafarmacia del Bienestar.

