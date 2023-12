Vientos de cambio y sucesión en el Vaticano

El papa Francisco debió haber hablado ayer en Dubai durante la Cumbre Climática de la ONU (COP28). No lo hizo porque de última hora canceló su viaje a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. “Una bronquitis aguda muy infecciosa” y una inflamación pulmonar, de las que él mismo informó, lo tuvieron postrado. Sus médicos prescribieron absoluto reposo al Pontífice de la Iglesia Católica, cercano a cumplir los 87 años.

Ayer, sin embargo, reanudó sus actividades, todavía con algunos efectos de la infección respiratoria de la que no se ha repuesto del todo. Al llegar a una audiencia con teólogos bromeó: “¡todavía sigo vivo!”.

Luego recordó que “la Iglesia es mujer” y que, sin embargo, “uno de los grandes pecados que hemos cometido es masculinizarla”. Les encargó a los teólogos revertirlo, en uno más de sus planteamientos reformistas a los que han sido reacios y abiertamente críticos cardenales como el ultraconservador estadounidense Raymond Burke, a quien se le ha retirado departamento y sueldo en el Vaticano por la desunión que genera.

Edad, salud y resistencia al cambio, acaso sean razones que expliquen los ajustes en marcha en el gobierno vaticano y la creación de veintiún nuevos cardenales en el consistorio del pasado 30 de septiembre.

Entre ellos podría estar el Papa que vaya a sustituir al jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, cuyo origen ha dado un fuerte peso a los purpurados hispanoamericanos (tres argentinos, tres españoles, un colombiano y un venezolano creados en el reciente consistorio) en el Colegio Cardenalicio elector.

De los paisanos de Francisco destaca el arzobispo y teólogo Víctor Manuel Fernández, llamado “Tucho” de cariño. Este hombre de 61 años que ha sido el teólogo del Papa, no solo se convirtió en cardenal, sino que fue nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el segundo cargo más importante en la Curia vaticana, desde el que llegó el alemán Joseph Ratzinger (fallecido hace casi un año) para asumir el trono de San Pedro como Benedicto XVI tras la muerte de Juan Pablo Segundo.

Los otros dos paisanos del Papa son el jesuita de 64 años Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y el fraile capuchino Luis Pascual Dri, de 96 años, quien fuera confesor de Bergoglio durante su arzobispado en Buenos Aires.

Francisco también creó como cardenales en su noveno consistorio al estadounidense Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos; al italiano Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales y a Christophe Pierre, nuncio en Estados Unidos y quien fuera representante papal durante nueve años en México, entre otros.

Por supuesto que hay más papables entre los 137 cardenales electores que participarían en un futuro cónclave, de los cuales 99 (la mayoría de Asia, África y América) fueron creados por Francisco, entre ellos, por cierto, Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México.

El Papa Francisco ha dado señales inequívocas de renovación de la Iglesia Católica al exigir una juventud crítica, demandar mayor participación de la mujer en sus estructuras y no juzgar a la comunidad gay.

El punto ahora es si los cambios impulsados podrán transformar a la estructura burocrática más antigua del mundo occidental con 400 mil sacerdotes, 600 mil religiosas y dos millones de personal laico en cinco mil diócesis y alrededor de mil órdenes y congregaciones masculinas, según nos recuerda el antropólogo de las religiones Elio Masferrer Kan.

Instantáneas:

1. EL HARAKIRI DE SAMUEL. No sería exagerado decir que la carrera política de Samuel García quedó al borde del precipicio después de auspiciar, azuzar u ordenar la violenta irrupción, la noche del miércoles, de huestes de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, luego de que la mayoría legislativa del PAN y el PRI designara como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, vicefiscal general del estado y muy cercano al priista Adrián de la Garza, expresidente municipal de Monterrey. La situación llegó a este punto crítico en el contexto de la solicitud de licencia del gobernador constitucional, Samuel García para contender por la presidencia por MC. Dicha solicitud de licencia por seis meses (del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024) fue presentada el pasado 23 de octubre y concedida por el Congreso el 25 de octubre, mismo día en que la mayoría del PRIAN desechó la petición del mandatario para que su secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quedara como encargado del despacho durante su ausencia, y designó como gobernador interino al en ese momento presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, José Arturo Salinas Garza. El pasado 15 de noviembre, sin embargo, esa designación fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que está prohibido que las magistraturas judiciales de la entidad desempeñen cualquier cargo de gobierno. Por eso ordenó al Congreso local reponer la designación del interino, frente a lo cual Samuel García argumentó que, en todo caso, el designado debería pertenecer a Movimiento Ciudadano. Pero se impuso la norma y la mayoría del PRIAN, en lo que Samuel García y Movimiento Ciudadano ven como una venganza política y AMLO (ya metido en el ajo del joven gobernador al que animó a participar en la contienda presidencial) como la respuesta de la alianza opositora a la negativa del mandatario neolonés de sumarse a su proyecto y, por el contrario, contender para robarle votos. La ley le da la razón a la oposición de Nuevo León y Samuel se hizo el harakiri al reaccionar con violencia y poner en riesgo la gobernabilidad de su estado. Mañana deberá jurar como interino Orozco. Ojalá la violencia no acabe por romper este frágil equilibrio de poderes. Samuel, mientras tanto, recibió la orden del INE de retirar spots, pues sigue siendo gobernador, y la demanda del PRD para que no se registre su candidatura presidencial por el MC ya que hizo precampaña aun siendo gobernador.

2. ¿Y LA TERNA? En Nuevo León atestiguamos lo riesgoso que pude ser un choque entre poderes, en ese caso entre el ejecutivo y el Congreso locales. El escenario no es nada halagüeño si sigue escalando el que protagonizan la Presidencia de la República y el Poder Judicial Federal y de paso el Senado, donde la oposición logró impedir el pasado miércoles 29 de noviembre la mayoría calificada para avalar la terna enviada por el Ejecutivo para que dentro de sus integrantes eligieran a quien sustituirá la ponencia de Arturo Zaldívar. La que mostró mayor idoneidad fue Bertha Alcalde, pero se quedó a siete votos de lograr las dos terceras partes de los senadores presente. AMLO informó ayer en su mañanera que ya tiene la segunda terna y dijo que prefiere que el Senado haga su trabajo y elija la mejor propuesta, pero que si era rechazada nuevamente no dudaría en ejercer su derecho a nombrar a una. Dijo asimismo que la nueva terna podría incluir a alguna o algunas de las que estuvieron en la anterior y descartó que vaya a proponer a la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy. El caso es que hasta el momento de redactar esta columna no se conocían los nombres de quienes van en la nueva terna. Podría suponerse, con alguna certeza, que repetiría Alcalde. Surgió además por ahí el nombre de la consejera de la Judicatura, Verónica de Gyvez, cercana sí a la 4T y a la ministra Yasmín Esquivel, pero también a la ministra presidenta de la Corte Norma Lucía Piña Hernández, con un perfil por su desempeño reciente en la Judicatura de idoneidad para ser ministra. ¿Quién será la tercera y quién la que designaría AMLO en caso de que le vuelvan a rechazar la terna? Por lo pronto se avecina un asunto, aunque protocolario, incluirá en el desarrollo de la confrontación Ejecutivo-Judicial. El informe anual de labores de quien preside la Corte, que tendrá lugar el 15 de diciembre próximo y al que siempre ha asistido el presidente. ¿Asistirá AMLO? ¿Le hará el desaire a Norma Piña? Ya veremos.

3. ACAPULCO. Reprobable la actuación de la presidenta municipal del puerto, Abelina López antes, durante y después del devastador golpe del huracán Otis. Primero estuvo desaparecida, después se dejó ver solo para reclamar a la gente porque no recogía la basura y los escombros que Otis dejó a su paso. A partir de ese momento, la alcaldesa morenista, cercana operadora de Marcelo Ebrard, se ha dedicado a lucrar políticamente con la desgracia de los acapulqueños, atendiendo únicamente a los liderazgos que le son afines con objetivos estrictamente electorales de cara al 2024, para que el capital político que asegura tiene lo utilice en lo que le indique el excanciller. A Abelina López no parece haberle importado en ningún momento que sus gobernados atraviesen por el peor momento de su historia reciente. Lo suyo es la “grilla” para asegurar su permanencia en la presidencia municipal y desde ahí golpear a quien se le ponga enfrente. Antes del huracán su administración ya era cuestionada por sus desatinos y desatención a las demandas de la población, más dedicada a hacer presencia en la CDMX apostando al proyecto presidencial de Ebrard, a quien acompañó en la conferencia donde anunció su renuncia a Relaciones Exteriores y en los eventos posteriores que intentaron dinamita el proceso interno de Morena.

4. AEROPUERTO TULUM. Por primera vez en cinco años de gobierno, este primero de diciembre AMLO no organizará un informe específico conmemorativo de su toma de posesión. En esta ocasión estará en Tulum, donde inaugurará el nuevo aeropuerto internacional de ese importante centro turístico quintanarroense. Dicen, sin embargo, que no desaprovechará la oportunidad para hacer un recuento más de su gobierno.

