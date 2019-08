Una pugna corroe a la Secretaría de Salud

Fue en abril de 2009 cuando el país enfrentó una de las más graves pandemias de influenza en su historia reciente. Más de 70 mil casos confirmados y aproximadamente dos mil muertos. Era subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila bajo el mando del secretario José Ángel Córdova Villalobos. Fueron días muy complicados para las autoridades sanitarias, para el entonces presidente Felipe Calderón y para la ciudadanía toda.

Los cuestionamientos sobre el número real de decesos y las medidas tomadas como el cierre de escuelas y restaurantes visibilizaron la ineficiencia de Hernández Ávila y llevaron a su cese y sustitución por Pablo Kuri Morales, uno de los epidemiólogos mexicanos más reconocidos internacionalmente.

Diez años después de aquella crisis sanitaria, la rivalidad entre Hernández Ávila y Kuri persiste, aún cobra facturas y devela una estrategia para tomar el control de la Secretaría de Salud.

Al dejar la subsecretaría, Hernández Ávila se refugió en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), donde asumió el cargo de director de 2012 a 2017. Desde ahí tejió una red de influencias y colocó a su gente en posiciones estratégicas con el objetivo de llegar a la titularidad de la Secretaría de Salud. Incluso se acercó a AMLO y le ofreció diseñar su proyecto de políticas sanitarias.

Su ambición no fue colmada, pues solo logró colocarse como director de Prestaciones del IMSS. Desde ahí ha continuado su estrategia. Obstaculizó la llegada de Kuri Morales al INSP y colocó a su amigo Juan Rivera Dommarco para garantizar la continuidad de los jugosos contratos que obtuvo en su último periodo como director del instituto de marras. También operó para que, aún sin los méritos requeridos, llegara a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud su pupilo Hugo López-Gatell en cuya oficina se ve con frecuencia a Hernández Ávila.

Dese ahí impulsan también una agenda controversial y muy mediática contra las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, alcohol y tabaco, convenciendo a AMLO que son un foco de corrupción y buscando que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen la gestión de los exsecretarios Mercedes Juan y José Narro, de quienes fue subsecretario su archienemigo Pablo Kuri.

Pretenden, asimismo, modificar leyes como la del IEPS a refrescos, con campañas de denostación contra el morenista Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, a quien ven como el principal opositor a su estrategia para suceder a Jorge Alcocer como secretario de Salud, y contra Zoé Robledo de quien dicen que es muy joven e inexperto como para ocupar la dirección general del IMSS.

Instantánea: 1. CRIMINAL. En medio de las referidas ambiciones y pugnas de poder, el problema del desabasto de medicamentos sigue mostrando su horrenda cara. Criminal, por decir lo menos, es que niños con cáncer no puedan surtir sus tratamientos, como lo denunciaron sus padres el lunes pasado al bloquear el acceso a la Terminal 1 del AICM. El Hospital Infantil “Federico Gómez” atribuyó a la Cofepris que no tuvieran en inventario el metrotexato, indicado para el tratamiento. La Comisión explicó, a su vez, que no había desabasto sino una restricción administrativa por “mala calidad” contra PiSA, laboratorio que lo produce y distribuye. Luego se filtró un documento interno de dicho laboratorio en el que se notifica que la Cofepris solicitó el aseguramiento, pero no por mala calidad sino como una “medida precautoria tomada por la autoridad”. Cofepris explicó que PiSA es el único laboratorio que produce y distribuye en México el metrotexato, lo que no es cierto pues hay trece titulares del registro. En el caso de los niños con cáncer no hay otros datos más que su realidad. Acaso la autoridad no entiende que la salud es un tema de estabilidad social y, por lo tanto, de seguridad nacional.