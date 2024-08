¿Tendremos presidenta electa la semana próxima?

Aunque se tiene el próximo 6 de septiembre como plazo improrrogable, corrió la versión durante los últimos días de que la semana entrante, presumiblemente el miércoles 7 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificará como válida la elección de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien declarará Presidenta electa para el período 2024-2030 al entregarle su constancia de mayoría.

Fuentes del propio tribunal aseguran que los magistrados integrantes de la Sala Superior (los cinco que cumplen el período para el que fueron electos y la sexta nombrada para ocupar una de las dos vacantes existentes y así alcanzar el quórum legal requerido para calificar la elección del pasado 2 de junio y declarar presidenta electa), están muy avanzados en el análisis del proyecto de resolución elaborado por la Comisión Especial que integran los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, y que resuelve desechar los juicios de nulidad de la elección presidencial demandados por la oposición y validar el triunfo de Claudia Sheinbaum.

El proyecto de sentencia, circulado públicamente desde hace ocho días, propone declarar improcedente un juicio promovido por Xóchitl Gálvez, rechaza los argumentos de ella y otros actores políticos sobre la presunta intervención de AMLO en el proceso electoral y declara infundados los señalamientos de que los comicios se desarrollaron en un contexto de violencia generalizada, con un uso sesgado de los programas sociales y la coacción y compra del voto.

En el caso específico del juicio promovido por Xóchitl Gálvez, candidata opositora derrotada, el proyecto propone una declaratoria de improcedencia por carecer de interés jurídico al no haber solicitado la nulidad de la elección presidencial. Ella misma declaró expresamente que no solicitaba la nulidad de la elección y se refirió a cuestiones que, a su juicio, deben considerarse al validar la elección, pero no señaló cómo se afectó su derecho a ser votada.

El documento considera que los 652 vínculos electrónicos entregados como documentales para probar la existencia de un contexto de violencia generalizada e intervención del crimen organizado como factores determinantes para la nulidad de la elección, “no prueban de manera concreta ningún hecho” y “solo advierten referencias sobre situaciones de violencia focalizadas principalmente en el ámbito municipal y local”.

El proyecto de resolución tampoco reconoce pruebas contundentes que documenten el uso de los programas sociales para comprar el voto, la indebida integración de la Sala Superior, la adquisición de tiempo en radio y televisión y la intervención de AMLO en el proceso electoral a favor de la candidata de su partido y en contra de la opositora.

La parte acusadora alega una intervención sistemática y reiterada de AMLO en el proceso electoral federal por dichos en sus conferencias matutinas, en el libro “Gracias” de su autoría y en una entrevista en la que se refirió a temas de seguridad.

En los 214 vínculos electrónicos entregados como pruebas se advierten 34 “mañaneras”, en doce de las cuales hubo referencias al proceso electoral, en tres habló de la formación de una mayoría en el Congreso, en cinco de Claudia Sheinbaum sin solicitar votos a su favor y en diez a Xóchitl Gálvez sin llamados específicos a no votar por ello.

De lo anterior, el proyecto de resolución concluye que no se acredita la intervención sistemática y reiterada de AMLO, porque se refiere a acontecimientos aislados que “de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana no afecta la elección.

En suma, se desecha una intervención presidencial que afectara las condiciones de equidad en la contienda, lo que contrasta radicalmente con los argumentos de validación de los comicios de 2006 en lo que Felipe Calderón supuestamente ganó con una diferencia de 0.56% de los votos.

Entonces el TEPJF reconoció que el presidente Fox sí se había inmiscuido en la elección, aunque nada más tantito o, dicho de otra forma, no tanto como para proceder a la nulidad, según comentamos en el Gran Angular publicado por El Gráfico el 6 de septiembre de 2006.

En las páginas 202 y 203 de aquel dictamen quedó establecido que las declaraciones del Presidente de la República “se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios”. Riesgo que, se dice, fue oportunamente conjurado. En ese sentido uno podría pensar que quizás una declaración presidencial más, u otros tres o cuatro spots televisivos, hubieran invalidado la elección. Y es que, así como es verdad jurídica que la elección de 2006 fue legal, también lo es que Fox intervino en ella ilegalmente.

No es, por cierto, el mismo caso en este proceso.

Quién sabe si los magistrados de la Sala Superior logren una decisión unánime. Se ve difícil. Hay entonces dos escenarios posibles: que cuatro validen (Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Claudia Valle Aguilasocho) y dos no (Janine Otálora y Reyes Rodríguez); o que haya un empate donde tres no avalarían (Otálora, Rodríguez y Aguilasocho) y tres sí (De la Mata, Fuentes Barrera y Soto) con voto de calidad de esta última como presidenta del TEPJF para el desempate.

Instantáneas:

1. ¿QUIERE MÁS “MAÑANERAS”? Claudia Sheinbaum sometió a una consulta vía encuestas para saber si continuará con las conferencias de prensa diarias. De acuerdo con el sondeo a mil 200 personas, 33% de los consultados (tres de cada diez en términos redondos), quieren que continúen diariamente; 25.9% que se realicen dos veces por semana y 28.2% una a la semana. Respecto al horario, 45.1% respondió en entre siete y nueve de la mañana, 12% entre las doce y las dos de la tarde, 6% entre las cuatro y las seis de la tarde y 8% entre las ocho y las diez de la noche.

2. ¡AGUAS MORELOS! En días pasados la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un informe en donde detectó irregularidades en las finanzas del Estado de Morelos a lo largo del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que involucran unos tres mil 900 millones de pesos. Señala, entre otros faltantes, los detectados en obras públicas que encabezó Fidel Giménez-Valdés Román en el primer tramo del gobierno de esa administración. Este personaje encabezó la secretaría de Obras Públicas de Morelos del primero de octubre de 2018 al 15 de mayo de 2020. Sólo en 2019, según la ASF, se detectaron faltantes por mil 851 millones de pesos por concepto de participaciones federales. El exfuncionario pasó a la escena mediática por la falsificación de un pagaré que amparaba la cantidad de 34 millones de pesos. El documento dictaminado como falso por un perito derivó en una sentencia en su contra impuesta por un Tribunal Colegiado Federal en 2020. Esta situación se sumó a otras denuncias que presionaron su salida del servicio público. Hay rumores en la ciudad de la eterna primavera que apuntan a que Giménez-Valdés Román estaría buscando acomodarse en el recién electo gobierno de Margarita González Saravia, ya que coincidieron en la primera etapa del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

3. RECONSTRUCCIÓN. En la revisión periódica que hemos hecho en este espacio de la reconstrucción del puerto de Acapulco tras el impacto del huracán Otis se pueden señalar avances a considerar en la reconstrucción y remodelación de la infraestructura hotelera. A nueve meses de Otis el avance es de 80 por ciento. Esto es, de un total de 281 hoteles del tradicional destino turístico, se encuentran en operación 221, lo que representa diez mil 807 habitaciones disponibles para la actual temporada vacacional. La remodelación casi en la totalidad de los hoteles ofrece el beneficio extra de que van a mejorar en su clasificación al pasar de tres a cuatro estrellas, y otros de cuatro a cinco. Tal es el resultado de una bien coordinada colaboración entre el sector turístico-empresarial y el gobierno de Guerrero.

