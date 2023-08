¿Son las firmas del Frente otra consulta “patito”?

Muy orondos, los dirigentes de los partidos que conforman el Frente Amplio por México (FAM) informaban la tarde del pasado miércoles 9 de agosto haber reunido poco más de 1.7 millones de firmas dispersas en al menos 17 estados, en la primera fase de selección de su candidata o candidato presidencial, la que finalmente remontaron, en orden de los apoyos reunidos, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid.

Claro que abrir canales de participación ciudadana como en este caso, es algo que no puede ni debe desdeñarse, aunque al final resultó que, de las firmas recabadas, la notable mayoría provienen de las estructuras partidistas (PAN-PRI-PRD), no de la sociedad civil; sin que hubiera, además, un mecanismo transparente y confiable que las auditara para no tomar como buenas firmas no válidas, tal y como ocurrió con Margarita Zavala, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter en 2018, primera vez que hubo candidaturas presidenciales independientes.

El caso es que llenos de presunción y muy contentos de sí mismos, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano, junto con su articulador, el empresario Claudio X. González celebraban ruidosamente lo que, a su tendencioso juicio es un hecho histórico: la postulación de candidatas o candidatos a cargo de la ciudadanía.

Cabe preguntarse, sin embargo, por qué este ejercicio opositor que reunió 1.7 millones de firmas sí sería digno de aplauso y no las consultas -que en su momento calificaron de “patito”-sobre la cancelación del NAIM con una participación un poco menor de 1.1 millones de ciudadanos; sobre el juicio a los expresidentes con 6.6 millones de votos, cantidad que quintuplica ésta de la oposición aliancista; o sobre la revocación de mandato con 16.5 millones de votos, esto es, 800% más.

Como sea, la celebración de Xóchitl (554 mil firmas), Beatriz Paredes (452 mil), Creel (358 mil) y De la Madrid (344 mil) empezó a acuitarse la misma noche del miércoles con los reproches, primero y el franco reclamo, después del PRD y sus prospectos que fueron echados de la contienda, no obstante haber superado el mínimo de las 150 mil firmas requeridas, pero que se declararon inválidas por no conseguir la dispersión en por lo menos 17 estados: Silvano Aureoles (288 mil) y Miguel Ángel Mancera (195 mil).

Al día siguiente, jueves 10 de agosto, Aureoles y Mancera declararon que se trataba de una exclusión política que no permitirán, mientras que el dirigente nacional del partido del sol azteca, Jesús Zambrano criticaba el proceder del Comité Organizador del FAM, y anunciaba que su partido ponía pausa a su participación en la alianza.

Y es que tienen la sospecha de que se trató de una decisión cupular partidista del PAN y el PRI operada por dos integrantes del Comité Organizador: los exconsejeros electorales del INE Arturo Sánchez Gutiérrez, siempre cercano a los intereses del blanquiazul y Marco Baños, pegado a los del tricolor.

Pero la lógica de la conveniencia indica que todo quedará en un berrinche perredista. Ese partido obtuvo en las elecciones federales intermedias de 2021 un 3.25% de la votación, muy cerca de perder el registro. Fuera de la alianza, entonces, seguramente lo perdería en 2024.

El próximo miércoles se conocerá el resultado del sondeo que definirá a la terna finalista opositora mediante una encuesta que se empezó a levantar el viernes pasado. La línea cupular, como aquí lo hemos sostenido, es favorecer a Xóchitl a quien, por lo demás, las encuestas hasta ahora levantadas le dan ventaja.

Enrique de la Madrid parecer ser el rival más débil, por lo que es previsible que la terna quede conformada por Xóchitl, Beatriz y Creel.

De los cuatro que finalmente participaron en un primer foro público la semana que termina, la priista fue la más propositiva y conceptual, con la propuesta de cambiar el sistema político. Los otros tres se concentraron en críticas a AMLO y la 4T.

Entre los aspirantes del FAM y según Consulta Mitofsky, Xóchitl se mantiene a la cabeza 27.2%) y es innegable que le abrió a la oposición una posibilidad competitiva. Creel y Paredes están con números muy cerrados: 11.8% y 11.3%, respectivamente.

Por el lado de Morena y aliados, Sheinbaum sigue a la cabeza (32.35), Ebrard cierra la brecha muy lentamente (22.1%) y Adán Augusto López se mantiene (16%).

Y en cuatro escenarios donde se enfrentan ambos bloques, Mitofsky refiere lo siguiente: Sheinbaum le gana a Xóchitl (52.1% vs 29.8%) y a Creel (54.8% vs 24.5%), mientras que Ebrard le gana a Xóchitl (46.1% vs 31.2%) y a Creel (47.9% vs 27.8%).

Instantáneas:

1. ADELANTO SOBRE ENCUESTA DE MORENA. Muy a su estilo, Marcelo Ebrard hizo esta semana algunos adelantos de lo que será la encuesta que aplicará Morena para elegir a su candidato presidencial. Marcelo Ebrard habló hoy en CDMX antes de viajar a Toluca acerca de la evolución del proceso interno en Morena. Recordó que la encuesta con la que se definirá al ganador de esta etapa surgirá de una muestra aleatoria. Sugirió darla a conocer lo más cercano al levantamiento, un día antes de ser posible, para evitar presiones. Señaló que la parte medular del proceso es la existencia de una boleta en el cuestionario que se aplicará. Dicha boleta, o ticket como le han llamado, valdrá el 75 por ciento del ejercicio.En esa boleta aparecerán los nombres de la y los aspirantes de Morena y el ciudadano encuestado podrá elegirlo de manera anónima y privada. Se colocará esa boleta ya seleccionada en una urna que traerá el encuestador a manera de mochila y que presentará de espaldas para garantizar el sigilo. Ebrard calcula que se levantarán entre 12 y 15 mil cuestionarios en todo el país. Confió en que se respetará lo que él consideró como el eje ético del movimiento que es la igualdad y la democracia. Sería suicida tratar de alterar las encuestas, manifestó.

2. ¿Y EL CAMPO? El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar, Raúl Paulín Hernández propuso diez acciones de política pública para el desarrollo social sostenible en el sector rural. Parte de la experiencia adquirida con el programa “Sembrando Vida” que ya atiende a 450 mil campesinos que han transformado en productivas un millón de hectáreas mediante 18 mil comunidades de aprendizaje campesino. Paulín explicó que es indispensable establecer un componente productivo orientado a consolidar la soberanía y autosuficiencia alimentaria con un enfoque agroecológico que produzca alimentos sanos y uno ambiental que impulse una reforestación productiva para eliminar progresivamente el uso de agroquímicos y de organismos genéticamente modificados. El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural dijo que la efectividad de esta política estará garantizada en la medida que incorpore en su diseño e implementación los conocimientos, la experiencia y la cultura de las y los campesinos y la intervención de personal técnico calificado que acompañe los procesos sociales y productivos. A ello debe sumarse, concluyó, la participación coordinada de las distintas secretarías relacionada con el campo para diseñar e implementar una línea de política pública común. Paulín también refirió que la inversión sostenida en el campo debe basarse en transferencias directas, con periodicidad mensual y dejando afuera todo tipo de asistencialismo.

3. RELEVO EN SAN LÁZARO. El panista Santiago Creel dejará mañana la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para concentrarse de lleno a la búsqueda de la candidatura presidencial. Tras el acuerdo tomado por los líderes de las diversas fracciones parlamentarias en la Junta de Coordinación Política, Creel será sustituido por la segunda vicepresidenta, la también panista Noemí Luna Ayala, quien concluirá el próximo 31 de agosto la gestión que le correspondió al PAN en el segundo año de esta legislatura. Tocará al PRI la del tercer año y ya empezó el jaloneo entre los tricolores. Por supuesto que ya está apuntado Alejandro Moreno, aunque se ve difícil que esa opción concite acuerdo entre los líderes de las fracciones parlamentarias.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

raulrodriguezcortes.com.mx