Sobre el nepotismo y sus horrores

A días de dejar la presidencia, José López Portillo advertía que lo peor que nos podría pasar era convertirnos en un país de cínicos.2

Ya lo éramos y con él a la cabeza.

Si no cómo explicar que en su sexenio (1976-1982) nombrara a su hermana Margarita la toda poderosa directora de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación y a su hijo José Ramón, subsecretario de Programación y Presupuesto, bajo el mando de quien resultaría su sucesor en la silla del águila, Miguel de la Madrid Hurtado.

A las críticas que provocó el nombramiento de su hijo, López Portillo simplemente contestó con una frase que ha quedado registrada en el diccionario del folclor político mexicano. “Es el orgullo de mi nepotismo”, dijo el hombre que meses después defendería infructuosamente al peso como un perro.

Nepotismo es favorecer con nombramientos en cargos públicos a familiares en línea directa de quienes detentan el poder, en detrimento de la capacidad y el mérito.

Antes y después de aquel episodio ha habido nepotismo en México. Dos botones de muestra, ambos con “hermanos incómodos”: Maximino Ávila Camacho, nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de su hermano Manuel (1940-1946); y Raúl Salinas de Gortari, designado director de Planificación de la CONASUPO en el sexenio de su hermano Carlos (1988-1994). No hubo negocio en aquellos sexenios que no pasara por las manos de estos dos personajes.

Pero el nepotismo en el mundo entero está registrado en historias de larga data.

La sátira política lo atribuye a la fascinación que el romano emperador Calígula tenía por su caballo “Incitatus” a quien construyó una villa de mármol con jardines, designó 18 sirvientes para su cuidado, vistió con finas telas color púrpura y pretendió nombrar cónsul para ridiculizar al Senado.

Antes, el tirano griego Pisístrato entregó la mayoría de los cargos políticos y públicos a familiares y amigos cercanos para consolidar su poder en Atenas.

Después, durante la Edad Media y el Renacimiento, le vino a los Papas la costumbre de nombrar cardenales a sus parientes, sobre todo a sus sobrinos. De ahí viene el término nepotismo pues deriva del vocablo latino “nepo” que significa sobrino.

Y muchos años después, el emperador francés Napoleón Bonaparte recurriría a la vieja y corrupta práctica al nombrar a sus hermanos reyes y reinas de los territorios conquistados (José en España, Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia, Carolina en Nápoles y Elisa en la Toscana).

El nepotismo en los días que corren

El nepotismo debería quedar totalmente proscrito. Ya ha hecho bastante daño en el mundo y particularmente en nuestro país. En el Poder Judicial, por ejemplo, 40% de sus 40 mil empleados trabajan ahí por influencias familiares.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para limitarlo en el ámbito electoral -ya aprobada por el Senado y por aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados- se queda corta. Más aún con el transitorio adicionado en la cámara alta para que en vez de que entre en vigor este 2027, como estaba originalmente planteado, lo haga hasta el 2030.

Sería hasta entonces que quedaría prohibido que algún familiar directo de quien ocupa un cargo de elección popular pueda aspirar a sucederlo si no han transcurrido al menos tres años de que dejó el encargo.

En el Congreso, por lo pronto, no quieren que esa limitación aplique en las próximas elecciones estatales y federales intermedias. Son muchos los intereses en juego de cara a los comicios de 2027.

En Zacatecas, por ejemplo, está el cacicazgo de los Monreal. Ricardo, jefe del clan y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, argumenta que sus hermanos (David, gobernador del estado, y Saúl, aspirante a sucederlo) llegaron al cargo con el voto popular, no por designación o nombramiento, y que será el sufragio el que defina su futuro.

Algo similar argumenta en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en el gobierno a su hija Evelyn, quien llegó al cargo luego de que le negaran la candidatura morenista a su padre por acusaciones de acoso.

En San Luis Potosí, el gobernador del Verde, Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona, mueve hilos para que su esposa, la senadora Ruth González, sea su sucesora. Ella ya sugirió estar de acuerdo con la petición de Sheinbaum de evitar postularse en 2027 y buscarla para la siguiente elección ya que ella y otros aspirantes en su condición, aún están jóvenes. Pero Gallardo requiere de un escudo de impunidad pues no se olvide que, en complicidad con su padre, el actual diputado federal Ricardo Gallardo Juárez operó desvíos de recursos del sector salud y estuvo en prisión, de donde fue sacado por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Dentro del priismo ha habido otros episodios de nepotismo que han prosperado, pero también algunos otros fallidos. Prosperó, por ejemplo, el de los hermanos Moreira en Coahuila. Rubén (2011-2017) sucedió a su hermano Humberto (2005-2011) para cubrir todas sus tropelías. Luego, ya en el terreno de lo fallido, Rubén promovió para la gubernatura de Hidalgo, sin conseguirlo, a su esposa Carolina Viggiano Austria, hoy senadora y secretaria general del PRI.

El panismo no se queda atrás. El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, impuso para sucederlo a su esposa Marta Erika Alonso para mantener su fuerza política en el estado. Lo logró hasta que la fatalidad se interpuso. Ambos murieron en un accidente de helicóptero. En un hecho más reciente, el expresidente del PAN y actual senador Marko Cortés reservó una diputación plurinominal local a su hermano David Alejandro e impulsó como diputado local suplente a su otro hermano César Alfonso. Y ni qué decir del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (entonces panista) que impuso como candidato a sucederlo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien perdió la elección, se refugió en una senaduría, ayudó a sacar con su voto la reforma judicial y se pasó a Morena.

En Oaxaca, fue nombrada Magdalena Jara, hija del gobernador Salomón Jara como encargada del despacho de la representación del INFONAVIT en la entidad. Otra de sus hijas de nombre Bxido, fue designada secretaria nacional de Pueblos Indígenas. Además, tienen nombramientos su hermano Noé Jara, su sobrino Benjamín Viveros, su sobrina Lorena Rodríguez Bolaños y su nuera Tania Caballero Navarro.

Aunque un caso aun sin ocurrir pero que se vaticina va directito a los referidos orgullos del nepotismo, sea el del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, buscando postularse en 2030 para la jefatura de gobierno de la CDMX o para la presidencia de la República, para seguirle los pasos a su padre y expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Instantánea:

1. ¿DETUVIERON A AUREOLES? Hasta anoche, al momento de cerrar esta entrega, no se confirmaba si -como circuló en una versión en diversos- se cumplimentó en Zapopan, Jalisco, la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo por los delitos de peculado y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia lo acusan del desvío de cuatro mil millones de pesos en la construcción durante su gobierno de once cuarteles de la hoy extinta Policía Federal. Las detenciones que sí se confirmaron fueron las de cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y a Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. A Aureoles se le atribuye estar asociado con Roberto Madrazo en el financiamiento del portal informativo Latinus, severamente crítico de los manejos de la 4T y de sus dirigentes.

2. CORRECCIÓN. Me equivoqué en la entrega pasada y corrijo en esta. No fue extradición sino traslado el que hizo México hacia Estados Unidos de 29 narcotraficantes el pasado jueves 27 de febrero. Fue a petición específica por escrito de Washington, facultado por la declaratoria de cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. El traslado de los 29 narcos lo concedió México tras una reunión de su Consejo Nacional de Seguridad y sobre la base jurídica del artículo 89 de la Constitución, el quinto de la Ley de Seguridad Nacional y diversos acuerdos de cooperación contemplados en el marco jurídico internacional. El artículo 89 de la Constitución dice que el Presidente tiene la facultad y obligación, entre otras, de preservar la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a ella actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la Patria y genocidio. Y estos, de acuerdo con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son contrarios a los propósitos y principios de la ONU. La celeridad con la que se respondió a la petición estadounidense obedeció a que jueces estaban por liberar ya o listos para seguir demorando los procesos de extradición a varios de los narcos trasladados, según explicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

3. NO HAY INCUMPLIMIENTO. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que México ha cumplido ampliamente con sus compromisos de combate al narcotráfico por lo que no es elegible para sanción alguna. En esos términos -que no son por cierto los de Trump- no tendría que haber aranceles de 25% a nuestras exportaciones a partir de pasado mañana martes 4 de marzo.

4. CERCAN AL MENCHO. Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, identificado como hermano de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue recapturado el viernes pasado en Tonaya, Jalisco. Horas antes, Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, otro de los hermanos de “El Mencho” fue uno de los 29 narcos trasladados a Estados Unidos por el gobierno de México donde se le acusa por ser el principal operador financiero y logístico del CJNG. “Don Rodo” es señalado de lavar dinero de “El Mencho” con la compra de ranchos, terrenos y propiedades, a través de notarios públicos de Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, Jalisco, para gestionar los cambios de nombre de los propietarios.

5. PROFECO Y LICITACIONES. Se le acumula el trabajo a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, porque su titular Raquel Buenrostro debiera revisar ahora el proceso de contratación del servicio de limpieza a instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, iniciado el 26 de febrero con el número IA-10-LAT-010LAT001-N7-2025 y que tiene candados para que la actual proveedora Mantenimiento Roc conserve el negocio, ya sea directamente o con alguna otra razón social aliada como Joad Limpieza, Comercializadora Infinito y Control de Accesos. En el fondo del asunto hay intereses del director de Adquisiciones, Ángel de Jesús Aguilar Martínez, quien impuso condiciones en la convocatoria que violan el acuerdo marco establecido en la administración pública para este tipo de compras gubernamentales. Suciedad en la limpieza.

