¿Sigue en pie un posible cambio de candidata opositora?

Ni la apología hecha por diversos medios tradicionales y sociales del acto de cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez para inflar su desangelada candidatura presidencial por la coalición opositora, ha podido diluir, y mucho menos revertir, el devastador efecto que dejó en ella el autogol del panista Marko Cortés al hacer público el documento que firmó con el PRI para la corrupta repartición del botín en Coahuila.

Xóchitl cerró precampaña el pasado 14 de enero en la Arena Ciudad de México. Su discurso, en efecto, fue el mejor articulado de los que hasta ahora ha pronunciado. Siguió un eje a partir de la oferta de rescatar para el país los valores de la vida, la verdad y la libertad ahora perdidos, según su dicho, en el gobierno de AMLO. Desde esa idea disparó otros dardos críticos a lo que llamó “un gobierno incompetente” en el que “no son primero los pobres sino primero los López” y en el que “Sheinbaum no entiende a México porque ella viene del privilegio” y Xóchitl del esfuerzo. Y así otras linduras.

Pero todo, o casi todo, se le fue en provocaciones, con un gritillo en tono demagógico en la lectura del discurso, una sonrisita bobalicona después de una crítica o chistorete, sin prender en el público (pese a sus arengas y las de su maestro de ceremonias) ni despertar emoción alguna. Sin delinear, así fuera tentativamente, un plan o proyecto de gobierno y el sustento ideológico del mismo. Al final transmitió un video en el que se le vio abrazando a Marta Delgado, una de las principales operadoras políticas de Marcelo Ebrard.

No sé de cierto -a lo mejor estoy prejuiciado- qué vieron quienes los días subsecuentes comentaron que con tal discurso Xóchitl dejó ver su frescura y su talante de estadista (¿?).

Claudia Sheinbaum cerró precampaña ayer en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México en el formato tradicional y rígido de los mítines de Morena. En su estilo discursivo le bajó unas rayitas a ese tono cantadito, en la frontera con lo demagógico, con la intención de dejar de ser una mala copia del de López Obrador, pero se dejó ver más empoderada, más segura y de repente hasta sobrada.

No hubo sorpresa: reiteró los principios de la llamada 4T (austeridad, combate a la corrupción, disciplina financiera y fiscal, permanencia y aumento de programas sociales, etc.) y delineó en 15 puntos su proyecto de gobierno. Enumeró también lo que a su juicio son los resultados del gobierno de AMLO y en un atisbo de autocrítica sobre inseguridad y justicia dijo que va por el “plan C”, es decir, ganar además de la Presidencia la mayoría calificada del Congreso para reformar la Constitución en ese y otros rubros de lo que llama “el segundo piso de la trasformación”, con base a la unidad, idea que reforzó con la reaparición en el templete de Marcelo Ebrard, “corcholata” que se había distanciado de Claudia tras perder la encuesta selectiva de la candidatura.

Sin mencionar nombres ni siglas, se refirió a la alianza opositora como “la derecha” para la que la defensa de la democracia no es tema porque -aseveró- el origen de esa defensa es el Movimiento de Regeneración Nacional, bandera ésta no del todo cierta.

Acaso se refirió a ello porque en el interín de ambos cierres de precampañas, las organizaciones y membretes ciudadanos que coordina Claudio X. González Guajardo convocaron a una “Marcha por la Defensa de la Democracia” para el próximo 18 de febrero, que “tendrá como orador único y estelar” (según dice la promoción), al expresidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova.

Todo lo antes dicho da lugar a conjeturas:

1. Que Xóchitl no despega pese a los dichos de quienes de ella hacen apología y a los intentos de su relanzamiento.

2. Que su cierre de precampaña (quizás sea muy pronto para sustentarlo) no redujo la desventaja de dos a uno en las preferencias electorales que le da el promedio de encuestas a Claudia Sheinbaum.

Y 3. Que los articuladores de la alianza opositora (no creo que Claudio X. González Guajardo tenga los tamaños para serlo y sí su padre, Claudio X. González Laporte, correa de transmisión con el ahora ciudadano español Carlos Salinas de Gortari, verdadero cerebro de la estrategia), no han renunciado a un “plan B” electoral y ahora ven en Lorenzo Córdova un candidato presidencial sustituto. Todavía hay tiempo, pues los candidatos presidenciales deben estar registrados ante el INE a más tardar el próximo 29 de febrero.

Córdova por lo pronto se desenmascaró al aceptar participar como orador en la “Marcha por la Defensa de la Democracia” en la que, innegablemente tendrán participación PAN, PRI y PRD y que, en términos reales se convoca para darle a Xóchitl un respiro. Su efectividad quedó demostrada el 27 de noviembre de 2022 con la marcha convocada en bajo la consigna de que “el INE no se toca” y que se conoció como la “marea rosa”.

¿Por qué Córdova? sería la incógnita por despejar.

Por lo pronto son solo conjeturas, es decir, un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones.

Instantánea:

1. REPUDIO A ABELINA. La vida retoma su curso en Acapulco. No sin pendientes tras los daños causados por el furioso Otis o por la perniciosa presencia de la delincuencia organizada. Los apoyos prometidos a sus pobladores se han distribuido casi en su totalidad: ocho mil pesos para limpieza a 265 mil 56 beneficiarios y recursos para la reconstrucción de viviendas en dos entregas para 312 mil 787 damnificados censados, de acuerdo con los datos proporcionados por AMLO. Su gobierno ha ido cumpliendo con la ayuda mientras que el del estado, encabezado por Evelyn Salgado, logra consensos con los sectores productivos para la reconstrucción y nueva planeación del puerto. Quien ha quedado a deber y mucho, es la autoridad municipal. La alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez ha brillado por su ausencia. De hecho, pasa más tiempo en la CDMX que en Acapulco. Lo suyo es “grillar” para amarrar su reelección como presidenta municipal de Acapulco. Los porteños se preguntan dónde anda y qué hace para atender los problemas que enfrenta el importante destino turístico. Y ante la falta de respuestas ya se nota el repudio popular en ejercicios demoscópicos como el reciente de RUBRUM en el que 54.4% de los consultados dice que no votaría por la reelección de la munícipe. Peor aún anda -en este caso por la inseguridad- la presidenta municipal de Chilpancingo, la también morenista Norma Hernández, de la que 79.6% de los consultados dice que no la reelegiría.

2. AGUASCALIENTES Lo ocurrido en Aguascalientes en diciembre pasado merece una revisión con lupa puesto que esconde una violación flagrante al orden constitucional del país. Resulta que con el aval de la gobernadora panista María Teresa Esquivel, se concretó lo que amplios sectores de la entidad consideran la más abierta intromisión de la Suprema Corte en asuntos de competencia exclusiva del gobierno y el Congreso locales. Los ministros, como se informó en su oportunidad, “ordenaron” a la diputación del estado que despenalizara el aborto en esa entidad y las instancias locales actuaron como simples empleados del Poder Judicial y concretaron la reforma, en abierta violación del pacto federal, la división de poderes y la autonomía local. ¡Vaya que el activismo judicial que denuncia la nueva ministra Lenia Batres está a todo lo que da!

3. SIGUE LA ANDANADA con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sala superior retiró repentinamente de su orden del día y hasta nuevo aviso el tema de la multa a Morena por más de 60 millones de pesos por haber incurrido en gastos excesivos durante la contienda interna de los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido. Algunos lo consideraron una rareza y sugirieron que fue una llamada a la presidenta del tribunal electoral la que “ordenó” evadir el tema para no empañar el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum que tuvo lugar ayer. El que salió al paso de tal especie fue el magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña quien explicó que son procedimientos regulares el que haya solicitudes de audiencia, como fue el caso, que se siguen ante asuntos no urgentes, solicitando el retiro del expediente de la sesión y precisando su reprogramación. De la Mata informó que dicha solicitud de audiencia se recibió formalmente el miércoles pasado a las 10:30 de la mañana, primero con una llamada telefónica y luego por corre electrónico. Para retomar el caso quedó como fecha tentativa el próximo lunes 22 de enero. El magistrado electoral abundó: “solicitar una prórroga para la discusión y resolución de asuntos si existe una solicitud de audiencia es parte de la garantía de acceso a la justicia y una práctica común en el Tribunal Electoral”.

