¿Quién tendrá el verdadero control político en San Lázaro?

Lo tendrá formalmente quien, desde el próximo domingo, cuando se instale la LXVI Legislatura, ocupe la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, cargo que toma por ley, el coordinador del grupo parlamentario mayoritario, Morena en el actual caso.

Ese hombre es Ricardo Monreal, con vasta experiencia legislativa y largo camino en Morena, pero sin el respaldo total de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien a decir de ella misma tendrá su voz y voto en el vicecoordinador de los diputados guindas, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Veámoslo en perspectiva:

La noche del lunes 5 de junio de 2023 el presidente López Obrador convocó a cenar a los gobernadores de Morena y a las cuatro personas aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, al restaurante El Mayor del centro histórico de la CDMX.

El motivo de la cena fue celebrar el triunfo de la morenista Delfina Gómez Álvarez en las elecciones del Edomex celebradas el día anterior, pero la nota se la llevó el anuncio de que sería el miércoles 6 de septiembre siguiente, cuando se darían a conocer los resultados de la batería de encuestas realizadas para elegir a la candidata o candidato presidencial de Morena.

AMLO, al señalar que para el siguiente 12 de junio del 2023 todos los aspirantes tendrían que haber renunciado a los cargos que desempeñaban, atajó y metió al redil a Marcelo Ebrard quien tuvo que posponer un día la dimisión a Relaciones Exteriores que había anunciado para el mismo día de la cena.

De aquella reunión surgió un acuerdo para evitar rupturas internas: la aceptación general y sin condiciones de que los que quedaran en segundo y tercer lugar serían los coordinadores de las bancadas guindas en el Senado y la Cámara de Diputados, mientras que el curto lugar iría a un lugar privilegiado del gabinete presidencial.

La encuesta la ganó Claudia Sheinbaum, en segundo lugar, quedó Marcelo Ebrard, en tercero Adán Augusto López, en cuarto Fernández Noroña, en quinto Manuel Velasco y en sexto Ricardo Monreal. La militancia morenista de este último lo puso en ese ranking por encima del petista Fernández Noroña y del verde Manuel Velasco, ambos con mejores números que Monreal.

Ese acuerdo, ratificado el jueves 7 de septiembre de 2023 cuando López Obrador, también en El Mayor, entregó el bastón de mando de la llamada 4T a Claudia Sheinbaum se ha respetado según algunas circunstancias.

Ebrard, segundo lugar en la encuesta, fue nombrado secretario de Economía; Adán Augusto, tercer lugar, coordinador de los senadores morenistas; y Fernández Noroña, más como premio que como parte del acuerdo, presidente de la mesa directiva de la cámara alta.

Monreal, vivo como es y sabedor de la predilección de Sheinbaum por Alfonso Ramírez Cuéllar para coordinar a los diputados morenistas, buscó a AMLO después de las elecciones del pasado 2 de julio y le pidió que se respetara el acuerdo de El Mayor, aunque él estaba prácticamente fuera, pues ocupó el sexto y último lugar en la encuesta. López Obrador, sin embargo, accedió y le pidió su apoyo a la presidenta electa.

La relación de Monreal y Sheinbaum no ha sido buena desde que aquel despotricó contra ella tras perder la encuesta para designar al candidato de Morena para la CDMX en 2018. La presidenta electa, a su vez, culpó a Monreal de los malos resultados obtenidos en la capital del país en la elección intermedia de 2021, incluida la derrota en la alcaldía Cuauhtémoc que el zacatecano gobernó.

Pero Sheinbaum aceptó respetar el acuerdo y Monreal coordinará a los diputados morenistas. Cuando se lo comunicó a su leal amigo de años Ramírez Cuéllar le hizo saber en corto que él sería su voz y voto en San Lázaro.

Esto bien podría significar -dicen los mal pensados de siempre- una gestión breve, cuando mucho de medio año, de Monreal en la nueva Legislatura y luego, muy probablemente, su salida a una embajada. Entonces sería sustituido por Ramírez Cuéllar nombrado vicecoordinador de la bancada guinda a pesar de la pretensión de Monreal de que fuera el nada transparente líder sindical, Pedro Haces, a quien le inventaron el cargo de coordinador operativo.

Instantáneas:

1. PLEITO POR LA BANDA. Otra muestra de cómo se disputa el poder dentro del poder la dieron quienes buscaron ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y no solo por la posición, que da sobre todo muchos lectores en sesiones de trascendencia y en los protocolos republicanos que veremos durante el mes de septiembre. Esta vez el pleito incluía el derecho de entregar la banda presidencial a la primera mujer que liderará los destinos del país y la disputa tuvo de protagonistas a tres mujeres: Ifigenia Martínez, Olga Sánchez Cordero y Dolores Padierna. Finalmente fue designada doña Ifigenia Martínez, no solamente por su larga trayectoria en las luchas democráticas de la izquierda, sino porque fue la propia Claudia Sheinbaum la que en algún momento declaró que a ella le gustaría que fuera doña Ifigenia la que le entregara la banda. Y todo indica que así será.

2. NOROÑA. Por el lado del Senado, el que ya toma control de la coordinación del grupo parlamentario de Morena y de la Jucopo es Adán Augusto López. En esa calidad dio un manotazo el miércoles pasado luego de que el también senador y aliado del Verde, Manuel Velasco filtró que tenían prácticamente resuelta (99.9%) la mayoría calificada, o sea, que ya estaban amarrados los tres escaños que les faltaban. La verdad es que Velasco los madrugó y no mentía, pues el miércoles se supo que dos senadores electos del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino, ya se pasaron a Morena, partido al que, junto con sus aliados, solo les estaría faltando un asiento para la mayoría constitucional. Mientras tanto, el petista Gerardo Fernández Noroña no oculta su felicidad de que se le haya elegido presidente de la mesa directiva de la cámara alta. Gerardo Fernández Noroña es un hombre inteligente, culto, buen polemista, aunque con ciertos desplantes de personalidad que no caen bien a todos, que son muy suyos, pero que de no evitarlos irían en demérito de la dignidad de la presidencia del Senado.

3. ¿POR QUIÉN VELA LA JUSTICIA CAPITALINA? Ahora que todos hablan de la reforma al Poder Judicial es pertinente contarle de este caso. Georgina Reed lleva más de tres años en una lucha desproporcionada por defender lo que por ley le corresponde como viuda del empresario farmacéutico Julio Hoth y Alatriste, quien falleció en diciembre de 2020 durante la pandemia de Covid-19. Desde 2021, los hijos del expresidente del consejo de Productos Medix han usado sus influencias en el Poder Judicial de la CDMX para excluirla de la herencia, según denunció ella en esta columna. Los ataques a Reed -explica la afectada- comenzaron desde antes de contraer matrimonio con el empresario farmacéutico a través de mensajes intimidatorios de una hija del difunto, su esposo y quien fungía hasta 2023 como albacea del testamento. Los coherederos, valiéndose de influencias en el Poder Judicial capitalino han llevado a lo penal temas de carácter civil o mercantil. La viuda enfrenta 15 procesos en su contra: ocho penales, tres mercantiles, dos laborales y dos civiles con los que buscan no sólo agotar sus recursos y excluirla de la herencia, sino también privarla de su libertad. Georgina Reed acusa a jueces capitalinos de actuar sesgadamente y señala a Juan Tapia Mejía, encargado del juicio sucesorio, de tener un largo historial de violencia de género. La segunda sala Familiar de la CDMX ha recibido 19 apelaciones relacionadas con el caso de Georgina y, en reiteradas ocasiones, ha negado el acceso a revisar las anomalías de las resoluciones y en el juicio por incapacidad para heredar, la misma Sala pidió los documentos originales del juicio sucesorio bajo el argumento de que son necesarios para resolver sobre este tema. Estamos abiertos a consignar aquí la versión de los señalados.

4. BBVA EN ENTREDICHO. BBVA México parece no entender que la confianza es la base para atraer inversionistas. Se lo comento porque el banco que preside Eduardo Osuna sigue sin restablecer las acciones de uno de los consejeros del banco, que fueron adquiridas en la década de los años noventa. El inversionista afectado informó a esta columna que ha presentado todos los documentos certificados por notario público. También, envió a Raymundo Carrillo de Albornoz, otro de los directores del banco, un dictamen avalado por un perito certificado en la materia donde se concluye la preexistencia de las más de 9 millones de acciones y el valor actual de éstas de acuerdo con el comportamiento que han tenido a lo largo de estos años. Ante estos elementos el banco no ha dado respuesta. Conocedores de la ley del Mercado de Valores señalan que en este tema se cometieron delitos graves al no existir el registro de las acciones en la contabilidad de la casa de bolsa, y por haber ido más allá de lo que el contrato de intermediación bursátil permitía. La situación afecta seriamente parte del patrimonio del exconsejero que tuvo la confianza de invertir a largo plazo en esta institución. El afectado ha buscado el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente Rodríguez, sin obtener ninguna respuesta. Mala señal para los inversionistas.

