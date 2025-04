Policías se trasforman en extorsionadores con uniforme

Aquí referíamos el pasado viernes 14 de marzo que la crisis de seguridad que sufre el país se propaga y alcanza localidades que hasta hace poco eran reducto de tranquilidad y calidad de vida.

Es el caso de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico del país, donde su propia policía es una mafia que extorsiona a sus habitantes.

Los comerciantes sampetrinos, por ejemplo, son asediados por estafadores con uniforme policiaco que abusan de su poder y sobrepasan sus funciones al exigirles “mordidas” para no clausurar sus negocios.

Los abusos no distinguen giros y lo mismo se cometen en restaurantes, tiendas o todo tipo de empresas a cuyos propietarios cobran “derecho de piso” y/o “cuotas” para garantizar que no serán víctimas de sus atracos.

De manera que la policía de San Pedro, catalogada en su momento como una de las mejores del país, soslaya sus protocolos, viola derechos humanos y es hoy una corporación temida por la ciudadanía por sus cada vez más evidentes nexos con el crimen organizado.

La mafia policiaca sampetrina es presuntamente conducida por José Luis Kuri, secretario municipal de Seguridad Pública y las denuncias ciudadanas ahora señalan que se ha dedicado a reclutar exconvictos para integrarlos a la corporación.

Tan solo hace un par de semanas tuvo que dar de baja a uno de los principales mandos policiacos, después de que se comprobaron sus antecedentes penales en Estados Unidos.

A decir de los sampetrinos, esto es producto de lo que en su momento impulsó el alcalde Mauricio Fernández Garza para disponer de un grupo policiaco especial y confiable, al que llamó “Rudo” y cuyas cabezas, al paso del tiempo, establecieron vínculos con diferentes organizaciones delictivas.

El alcalde Fernández se ha limitado a declarar que las extorsiones a empresarios deben demostrarse, razón por la cual salieron a la luz y ya fueron denunciados más funcionarios involucrados en este esquema de extorsión.

Tal parece ser el caso del coordinador de Asuntos Internos, Fernando Huizar, denunciado por clausurar negocios legalmente establecidos por no acceder a sus requerimientos de dinero.

Huizar ha cesado a policías honestos con grado de suboficial por negarse a entregar armamento a gente de su jefe Kuri que no cuenta con exámenes de control de confianza, ni permisos para la portación de arma.

Ese es el contexto en el que se ha desatado una ola de violencia que incluye asaltos y robos a negocios, en el otrora seguro San Pedro.

Autoridades federales ya investigan este caso en el que el gobernador Samuel García ha brillado por su ausencia.

La disputa por el control de la Corte

Apenas llevan una semana las campañas para la elección judicial del próximo primero de junio y proliferan los señalamientos de que no hay piso parejo.

Ya se observan fricciones entre grupos del partido en el poder, sobre todo en lo que toca a la conformación del pleno de nueve integrantes de la Corte (cinco mujeres y cuatro hombres) y a la elección de quien lo presidirá.

Anote esto que circula en los corrillos del Senado: que el presidente de su Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López aceita la maquinaria para trabajar en favor de que la ministra Yasmín Esquivel presida el máximo tribunal del país.

El plan incluye el apoyo de gobernadores, dinero para promoción en redes sociales, eventos y movilización de simpatizantes, además de reforzar el objetivo estratégico de contrarrestar el desgaste que le ha generado la denuncia por el presunto plagio de su tesis de licenciatura.

¿Estará la presidenta Sheinbaum enterada de esta operación que se fragua al interior de Morena en apoyo a la esposa de José María Riobóo, uno de los constructores favoritos del gobierno de AMLO?

Porque ella ha insistido desde el Palacio Nacional que será el pueblo el que decida con su voto, pero, así como se sabe del referido plan de apoyo a Esquivel de una facción política de Morena, también se conoce que otra, de la que forma parte el ex coordinador de comunicación de AMLO, Jesús Ramírez, actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, respalda a la ministra Lenia Batres en sus intenciones de presidir la Corte. A ella se le identifica, junto con su hermano Martí, director del ISSSTE, con el grupo más radical del partido en el poder.

La ministra Loretta Ortiz, por su parte, ha dejado ver la red de relaciones tejida durante muchos años por ella y su recientemente fallecido esposo José Agustín Ortiz Pinchetti al interior del Poder Judicial, pero también, en la organización de sus mítines y reuniones, el apoyo de francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de Martín Esparza, de la Cooperativa Cruz Azul y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el diputado Pedro Haces, por lo que no faltan voces que infieren el respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política la cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En el fragor de las campañas le han revivido a Loretta Ortiz (¿fuego amigo?) su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias denunciado en Estados Unidos por Banco Santander, lo que apagó un tanto sus optimistas declaraciones de que ella presidirá la Corte.

Esquivel, Batres y Ortiz son ministras en funciones lo que les dio pase automático para participar en la elección de lo que será el nuevo máximo tribunal. Por el apoyo que de una u otra forma tienen de facciones del partido en el poder, es casi seguro que obtengan un asiento en el nuevo pleno. Su disputa está centrada en obtener el mayor número de votos para ser quien lo presida.

Un estudio de opinión realizado a finales de marzo por la encuestadora “Algoritmo” da a la ministra Esquivel el 14% de las preferencias, a la ministra Batres 13% y a la ministra Ortiz 11%.

Instantáneas:

1. ¿PISO PAREJO? No parece haberlo. En contraste con la visibilidad de las campañas de las ministras Esquivel, Batres y Ortiz, nada o casi nada se ve de otras y otros aspirantes (60) a ministros de la Corte, cuya trayectoria profesional los avala, pero que no disponen de los recursos económicos personales a que obliga la ley para la promoción del voto. En ese sentido llama la atención que entre los primeros lugares de la lista de preferencias electorales de “Algoritmo” aparezca en el cuarto lugar con 9% Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez, abogada especialista en materia electoral, constitucional y civil con 27 años de experiencia que ha hecho su campaña a través de carteles y gráficos en redes. Otra, que aparece en quinto lugar con 8% de las preferencias, es la magistrada Mónica Güicho González del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien ha sabido hacer un muy buen manejo de propuestas en sus redes sociales. Hay otros nombres de jóvenes y no por ello menos expertas juristas como es el caso de la magistrada de circuito, Ana María Ibarra, exdirectora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte o de la también magistrada de circuito, Fabiana Estrada Tena, excoordinadora de asesores del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Donde parece haber menos claridad es en el caso de los candidatos hombres que deberán cubrir cuatro ponencias.

2. ¿AL RESCATE DEL PRI? Este fin de semana circuló en redes sociales una imagen que despertó suspicacia y encendió el debate sobre la intención del senador Manlio Fabio de reunir a perfiles como el de los mexiquenses Enrique Jacob y Ricardo Aguilar, además de Manuel Ortiz, Alejandro Ozuna y Willy Ochoa, entre otros. ¿Estamos en la antesala de un movimiento mayor en el tablero político cargado con un claro mensaje al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno? Es bien sabido el descontento de distintas corrientes políticas con el liderazgo de “Alito” Moreno, sobre todo por la falta de autocrítica en un PRI prácticamente invisible en la escena política nacional.

3. ¿TRANSAS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS? Los negocios realizados al amparo de la contratación de servicios por parte del gobierno federal alcanzaron ahora a la Secretaría de Marina, con el proceso para adjudicar un contrato de 200 millones de pesos para la limpieza de sus instalaciones en lo que resta del año y que fue convocado por su oficialía mayor con el número E-2025-0002-00021835. Se trata de una supuesta invitación restringida a cuando menos tres participantes, aunque en realidad sólo se autorizó a participar a dos empresas: “Ecodeli Industrial” y su hermana “Servilim Romax”, situación que desde luego elimina la libre competencia y va a generar que la secretaría pague al menos un 35% de sobre costo. Todo con la autorización de Benjamín Pérez Morales, subdirector de Compras de la dependencia.

4. INTENSA AGENDA tuvo esta semana con el gobierno federal la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Acompañó a la presidenta Sheinbaum en la mesa de seguridad en el Palacio Nacional, evaluando la disminución en su entidad de diversos delitos. También estuvo en el Museo Nacional de Antropología donde la primera mandataria presentó detalles operativos del Plan México para fortalecer la economía, atraer inversiones y generar más empleos. Asimismo, se reunió con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel para dar seguimiento a la aplicación en Guerrero de los programas sociales y finalmente develó en el muro de honor del Senado la frase con letras de oro “Vicente Guerrero, afromexicano, consumador de la independencia”, evento en la que estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez y los senadores Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio.

rrodriguezangular@hotmail.com

RaulRodriguezC

raulrodriguezcortes.com.mx