¿Permitirá Xóchitl que la tripulen?

Está cantado: Xóchitl Gálvez va a ser la candidata presidencial de la oposición. Lo sabremos de cierto dentro de poco más de un mes, el 3 de septiembre próximo. Todo nos dice que así será, a menos que ocurra algo verdaderamente inesperado o calamitoso.

Datos duros de la más reciente compilación de encuestas de PollsMX:

Entre los trece aspirantes del Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD y algunas organizaciones de la sociedad civil), la senadora de Acción Nacional fue la que disparó su crecimiento un promedio de catorce puntos en los veintiséis días que van del proceso, para ubicarse en 47% de las preferencias, mientras que sus más cercanos contrincantes bajaron: Santiago Creel a 13%, Enrique de la Madrid también 13% y Beatriz Paredes 12% (Encuesta de encuestas de ayer Home - Polls Mx).

Xóchitl Gálvez informó el viernes pasado que lleva recabadas 220 mil firmas de las 150 mil requeridas. Lo hizo violando un acuerdo tomado entre los aspirantes frentistas de no revelar el dato hasta el 10 de agosto próximo, víspera del sondeo “filtro” que determinará a los tres finalistas.

Creel acatará el acuerdo, sin embargo, se supo que sus firmas rondan ya las noventa mil, lo que sugiere que será otro finalista en el proceso interno. La pelea por el último sitio de la terna se dará entre Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes andan en las 50 mil y las 40 firmas, respectivamente.

La campaña de Gálvez trabaja para recabar hasta el millón de firmas, lo que sería otro gran golpe propagandístico. Eso, más su perfil forzadamente ciudadano (su carrera política la ha hecho de la mano del PAN), su innegable empatía con la gente y su proclividad contestaria mediante un lenguaje majadero, además de la “promoción” cotidiana que le hace AMLO, es lo que le ha permitido crecer desde que el empresario Claudio X. González la convenció de que fuera por la Presidencia con todo el apoyo de los ricotes de este país, la Iglesia católica, otros grupos de poder real y amplios sectores de clase media, todos ellos enfurecidos con la 4T por los privilegios conculcados y frenéticos por cobrar venganza.

Porque a la aspirante hidalguense no se le conoce experiencia de gobierno (salvo tres años al frente de una delegación capitalina), ni talento político (perdió el gobierno de Hidalgo y llegó al Senado por la vía plurinominal), ni ideario político, mucho menos proyecto de nación o dotes de estadista.

Su proyecto de gobierno está en otras manos, las de José Ángel Gurría y detrás de él los grupos de poder económico representados por el PRIAN. Algo similar pasará con el reparto de las candidaturas a los más de veinte mil cargos que se disputarán en las elecciones del año próximo.

Controlar ese reparto-negocio tocará a los dirigentes de los partidos coaligados: “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Ese es su verdadero interés, junto con los de salvar registro y evitar que Morena logre la mayoría calificada en el Congreso.

En la decisión de las candidaturas pretenden arrojar a Xóchitl al limbo, como nunca había ocurrido en este país donde los candidatos presidenciales tenían la última palabra. ¿Permitirá ella que la tripulen?

La senadora hidalguense es lo que hay desde la oposición y pese a su fuerte crecimiento en las encuestas, perdería frente a cualquiera de las tres corcholatas de Morena si hoy fueran las elecciones presidenciales. Según la encuesta de encuestas de PollsMX, 61% votaría por Morena y aliados, contra 29% que lo haría por el Frente Amplio por México (Home - Polls Mx) .

¿Y las corcholatas?

Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena llevan cuarenta y dos días de recorrido por el país. Falta poco menos de un mes para que el 28 de agosto se levanten las encuestas que definirán al ganador, nombre que conoceremos el 6 de septiembre próximo.

Las preferencias medidas en diversas encuestas no han cambiado significativamente: Claudia Sheinbaum primera, Marcel Ebrard segundo y Adán Augusto López tercero.

De acuerdo con El Rally de las Corcholatas de Consulta Mitofsky de ayer, la exjefa de gobierno de la CDMX tiene 31% de preferencias, seguida por el exsecretario de Relaciones Exteriores con 24.2% y el exsecretario de Gobernación con 17.9%.

Comparando con la semana anterior, Sheinbaum y Ebrard crecieron dos décimas. Adán Augusto se mantuvo, pero completó más de cien asambleas informativas.

Cada día que pasa juega a favor de la candidata en primer lugar, en este caso Claudia Sheinbaum quien como Xóchitl Gálvez en la oposición aparece hasta hoy como la candidata presidencial cantada de Morena, por el apoyo de López Obrador.

Sin embargo, no se tiene bien medida la reacción que pudiera tener Ebrard si, a su juicio, se maniobra a favor de Claudia, lo que a su vez mantiene la esperanza de Adán Augusto como el bateador emergente en caso de crisis.

Creel ajusta estrategia

El próximo miércoles habrá una reunión entre el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel y el de la junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier. No hay hasta ahora ninguna decisión tomada respecto a la mesa directiva a la que Creel estaría renunciando junto con una solicitud de licencia para dejar su diputación y concentrarse en el proceso interno del Frente Amplio para la candidatura presidencial.

Del tema sin duda se hablará en la reunión del miércoles y requiere de un acuerdo, por temas reglamentarios y de interés legal y político-partidista.

De acuerdo con el reglamento interno de la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva debe ser sustituido por el primer vicepresidente, en este caso vicepresidenta, la morenista Karla Almazán Burgos. Pero según el acuerdo fundacional de los órganos de gobierno de la cámara baja, la mesa directiva debe ser encabezada en el primer año de la Legislatura por el partido mayoritario, el siguiente por la segunda fuerza política y el último por la tercera. Morena, con Sergio Gutiérrez Luna presidió el primer año, Creel la encabeza este segundo año y un priista lo hará en el tercero.

En ese sentido, alegará Creel que corresponde al PAN seguir a la cabeza de la mesa directiva en este segundo año y que, por lo tanto, le corresponderá sustituirlo a la segunda vicepresidenta, la también panista Noemí Luna Ayala.

Pero no solamente es por eso, pues hay un tema del mayor interés estratégico para el panismo y la oposición.

Entre las facultades del presidente de la mesa directiva está la presentación ante la Corte, a nombre de la Cámara, de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Creel ha presentado varios de esos recursos conocidos genéricamente como medios de control constitucional, contra varias medidas del gobierno de AMLO. Es el caso del llamado “decretazo” que reserva toda la información sobre sus obras estratégicas (Tren Maya, Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas) y contra la decisión de que el Senado mantenga incompleto el pleno del INAI, entre otras.

Por si esto fuera poco, el presidente de la mesa directiva también tiene la facultad de pedir a la Corte la “atención prioritaria” de asuntos jurídicos, que la obligan a resolver en un plazo no mayor de diez días.

Creel y la oposición temen que, si queda al frente de la mesa directiva la morenista Karla Almazán Burgos, dichos recursos sean retirados y/o congelados.

Fuentes en San Lázaro aseguran que el líder de la JUCOPO, el morenista Ignacio Mier, parece dispuesto a aceptar que sea el PAN el que siga al frente de la mesa directiva este año como le corresponde. Si se lo garantizan, Creel dejará la mesa directiva y solicitará licencia como diputado, para concentrase de lleno en la carrera presidencial.

Toparon con la fuerza armada

Si fue con una minuciosa y rigurosa investigación solicitada hace ocho años por el gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmanteló la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa (la incineración en un basurero de Cocula de los 43 desaparecidos en Iguala), ¿por qué López Obrador se empeña ahora en señalar que sus conclusiones son producto de una campaña de desprestigio contra nuestras fuerzas armadas atizada por la OEA y la ONU?

Pues precisamente por eso: porque la investigación topo con presuntas responsabilidades no solo de las policías locales (municipal y estatal) sino de los órganos de inteligencia del Estado, el Ejército y la Marina. AMLO ni los va a obligar ni los va a confrontar.

El grupo de expertos independientes presentó el pasado miércoles 26 de julio su sexto y último informe del caso ya que se va del país “por falta de cooperación de las autoridades mexicanas”.

Lo nuevo en este último y exhaustivo informe de más de trescientas páginas del GIEI, es lo siguiente:

1. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no solamente ocultó su conocimiento testimonial de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que sus agentes participaron en actos de tortura, según registros de video en los que también aparecen agentes de la SEIDO y efectivos de Marina.

2. La Marina, según su respuesta en 2017 a una solicitud de información, dijo que sus labores en Iguala se habían limitado a dar seguridad perimetral y al envío de buzos para la búsqueda en el Río San Juan el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, de acuerdo con documentos a los que el GIEI asegura que tuvo acceso, la Marina ya había avistado desde un día antes la bolsa con los restos del joven Alexander Mora Venancio, reconoció el hallazgo de otras nueve que nunca fueron reportadas a la investigación, desplegó drones, participó en la captura de presuntos criminales involucrados en los hechos y obtuvo declaraciones forzadas mediante tortura.

3. Personal del Ejército (trigésima quinta zona militar) recibió la orden de recabar información y fotografías sobre la movilización aquella noche de los estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, hubo una repentina interrupción en la secuencia de comunicaciones del personal militar (“apagón” le llama el GIEI), lo que ocurrió entras las nueve y las diez y cuarto de la noche de aquel 26 de septiembre. Este sexto informe revela también la existencia de un mensaje cifrado del Ejército en el que, a través de un teléfono, una persona le pregunta a otra: "Comadre, ¿te tocaron los 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes dónde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?". Con base en ese y otros indicios, el GIEI estableció que llegaron al "avanzado entendimiento" de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso -según declaraciones- habrían sido repartidos en otros grupos que "no fueron llevados a un mismo lugar".

4. A través de un documento, los expertos detallaron que un mando del Ejército en el estado de Guerrero explicó que un miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos iba a entregar a la policía estatal a diez de los estudiantes desaparecidos, aunque no precisó si vivos o muertos. Y otro documento, este del 4 de octubre de 2014 señala que algunos de los estudiantes estaban en una cueva, pero no se dan mayores detalles. La pista se pierde después de la división de los estudiantes en varios grupos. Aunque hay caminos e investigaciones abiertas, no se sabe qué hicieron con ellos los criminales y/o las fuerzas de seguridad.

En el informe también se mencionan testigos que dijeron que habían terminado en crematorios de Iguala, y también se habla de la barranca de la Carnicería, donde en 2020 y 2021 se encontraron restos los jóvenes Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero. “Fueron recuperados en ese lugar, pero no sabemos cómo llegaron a ese lugar”, dijeron los expertos.

Haya o no haya la campaña de desprestigio contras las fuerzas armadas denunciada por AMLO tras conocer el último informe del GIEI, el Estado mexicano está obligado a contestar una a una las interrogantes que abre la investigación. No aclarar, como prometió, lo ocurrido la noche de Iguala, sería para el presidente un fracaso monumental. Por lo pronto ha dejado solo y mal parado al encargado del esclarecimiento del caso, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Dicen los que saben que será él quien pronto de a conocer el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Igual. Qué ocurrió, quiénes son los responsables y cual el móvil sigue y seguirá siendo un misterio, un monumento a la impunidad.

