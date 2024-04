Las preocupaciones de Claudia

Claudia Sheinbaum tiene por delante en estos días dos valladares que remontar: el de su participación hoy en la Convención Nacional Bancaria de Acapulco y el del segundo debate de las candidatas y el candidato presidencial que tendrá lugar de pasado mañana en ocho.

Ninguno de los dos serán días de campo, aunque a ella y a sus estrategas les preocupa más el debate que el encuentro con los banqueros.

Éstos últimos parecen querer escuchar de Sheinbaum que se fomentará y respetará la inversión privada, lo que la candidata de Morena y aliados ya ha dicho, incluso en días recientes. Pero también están ávidos de certeza jurídica y de seguridad. Nada mal les caería escuchar de su boca que, si bien no cambiará la fallida estrategia de seguridad de AMLO, por lo menos la someterá a algunos ajustes que arrojen a la brevedad resultados tangibles.

De cara al segundo debate presidencial del domingo 28 de abril próximo, son al menos tres las grandes preocupaciones de Sheinbaum, según se escucha entre algunos integrantes de su cuarto de guerra: temas que la candidata aliancista Xóchitl Gálvez podría sacar a relucir sobre el huachicol, el presunto tráfico de influencias de los hijos de AMLO y la denunciada corrupción de un gobernador saliente y una candidata a gobernadora, que ha provocado que a Morena se le esté diluyendo en las manos la posibilidad de ganar en Morelos y en Veracruz.

En el tema del huachicol, según las fuentes consultadas, se trataría de un esquema complicado en el que gas robado en la Cuenca de Burgos es vendido “barato” a contratistas en Estados Unidos y éstos, a su vez, lo “revenden” más caro a Pemex.

Aseguran que en ello está la huella, ¡otra vez! de Amílcar Olán, el ahora famoso amigo de Andrés y Gonzalo López Beltrán que grabaciones de llamadas telefónicas de él con otros amigos (no con los hijos de AMLO) lo señalan como el contratista más beneficiado del sexenio gracias a su relación con los vástagos presidenciales.

Sheinbaum y asesores esperan que Gálvez retome con nuevos bríos en el segundo debate las acusaciones de corrupción a los hijos del presidente que emprendió desde el primero y de las que apenas pudo salir con un “que presenten las pruebas ante el ministerio público”.

De haber documentos comprometedores ¿hasta dónde resistiría Sheinbaum si se le vuelve a preguntar si está dispuesta a llevarlos a juicio?

Otra de las preocupaciones es Veracruz, el segundo estado del país con el mayor número de votantes, y cuya candidata morenista, Rocío Nahle podría ser blanco de severos ataques de la candidata del PAN-PRI-PRD. Y es que, a la exsecretaria de Energía, el agudo humor jarocho ya la moteja como “la Nopala”, pues cada día, como al nopal, le encuentran más propiedades.

Las revelaciones mediáticas sobre las casas y departamentos de la candidata a gobernadora han incidido en las preferencias electorales en la entidad, a grado tal que en el cuarto de guerra de Claudia estiman que, por lo menos, ya fue alcanzada por el candidato opositor aliancista, Pepe Yunes.

Es en Morelos, por otra parte, donde la herencia de ineficacia y corrupción que deja Cuauhtémoc Blanco propicia una tendencia electoral en la que la candidata de Morena, Margarita González Saravia parece ir a la baja, mientras que la del PRIAN-PRD, la exmorenista Lucy Meza va al alza, pese a las diferencias que su candidatura ha provocado entre el panismo morelense, un amplio sector del cual no ve con buenos ojos a su principal impulsor, el exgobernador perredista, Graco Ramírez.

Otros temas están también entre las preocupaciones de Sheinbaum, entre otras las encuetas internas que, si bien le dan una ventaja, muestran claramente que no ha crecido¸ el caso de los Papeles de Panamá y la inseguridad, tópico central del segundo debate.

No serán días de campo.

Instantáneas:

1. XÓCHITL, LA ORIGINAL. Dijo ayer la candidata opositora aliancista tras evaluar con los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, la primera mitad de su campaña y definir ajustes para la segunda, que durante el primer debate presidencial se sintió incómoda por no usar huipil, como regularmente lo hacía antes del inicio de la campaña. “Voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo, y si me quieren como soy, adelante”, explicó en sus redes sociales. Parece que aprendió la lección del primer debate y que, en el segundo, intentará recuperar su imagen original, no solo con el atuendo, sino con su rijosidad y lengua afilada. Digamos que esa es la preocupación del equipo de Sheinbaum en la parte formal. Las inquietudes de fondo son las consideradas líneas arriba.

2. PANORAMA. A la mitad de la campaña presidencial, el promedio de las encuestas treinta y tres que contabiliza Polls.mx, Claudia Sheinbaum se mantiene al frente de las preferencias con 60%. Esto es 28 puntos porcentuales del 32% de Xóchitl Gálvez. Del arranque de la campaña a la fecha, la aspirante morenista ha perdido cinco puntos en tanto que la aliancista ha ganado tres. En el ámbito estatal, la coalición Sigamos haciendo Historia mantiene ventajas en seis de las nueve entidades que elegirán gobernador: CDMX, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz; mientras que el frente Fuerza y Corazón por México encabeza en Guanajuato y Yucatán; y Movimiento Ciudadano en Jalisco. La propia militancia morenista ve, sin embargo, riesgos de derrota en Veracruz, Morelos e incluso la Ciudad de México. En las 16 alcaldías de está última, Morena y aliados aventajan en nueve (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco), mientras que la alianza PAN-PRI-PRD va adelante en siete (Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo).

3. ¡ADIÓS FUERO! Todavía hace un año, el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se consideraba con merecimientos para ser el candidato presidencial de Acción Nacional. Desde 2021 pesaban sobre él acusaciones de delincuencia organizada y peculado, razón por la cual la FGR solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para poder procesarlo. Mediante amparos pudo librar la captura, aunque prácticamente se ausentó de la entidad que gobernaba para guarecerse en Estados Unidos. El 30 de abril de ese mismo año fue desaforado, sin embargo, se inició un proceso de constitucionalidad con el argumento de que dicha decisión tenía que ser avalada por el Congreso local. Eso nunca pasó y el asunto llegó a la Corte, donde los ministros aun no resuelven. El primero de octubre del 2022 concluyó el mandato de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y ya sin aspiraciones de candidatura presidencial aceptó una para ser diputado plurinominal. Pero el martes pasado la anuló por cuatro votos contra uno el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que un prófugo de la justicia no puede contender en procesos comiciales. Con esto se diluye para Cabeza de Vaca la posibilidad de fuero, figura que sí pudo alcanzar el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya al avalarse su candidatura a diputado de representación proporcional, porque no se demostró la vigencia de órdenes de aprehensión dictadas en su contra.

