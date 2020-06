Las peligrosas patadas de ahogado de "El Marro"

El Ejército evitó la noche del martes un atentado contra la refinería de Salamanca, confirmaron a esta columna fuentes del más alto nivel del instituto armado.

El aseguramiento de un vehículo abandonado con doce artefactos explosivos en esa planta de Pemex, quedó como evidencia de la intentona terrorista que la inteligencia militar atribuye a la organización criminal que controla el robo de combustible en El Bajío y que disputa a otras el tráfico de drogas y la extorsión.

Se trata, por lo visto, de otra de las violentas reacciones que José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro” y su cártel de Santa Rosa de Lima han tenido tras los contundentes golpes que asestaron las autoridades en días recientes a su círculo más íntimo y a su estructura financiera.

El martes, horas antes del aseguramiento del autobomba —realizado entre los bloqueos carreteros y la quema de vehículos que se desataron en Salamanca y otras localidades de Guanajuato desde que el fin de semana fueran detenidas y sometidas a formal prisión la madre y la hermana de “El Marro”—, efectivos de la Sedena, la Guardia Nacional y la SEIDO habían capturado en San Luis Potosí a Noé Israel Lara Belman alias “El Puma”, su exsocio y cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima.

“El Puma”, presuntamente sobrino de Juan Lara Mendoza, alcalde del municipio de Villagrán, traicionó a “El Marro” meses atrás al filtrar la grabación telefónica que éste sostuvo con Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortázar, quien acabó asesinado en noviembre del año pasado por sicarios de otro grupo delincuencial.

Y es que Noé Lara Belman “El Puma” se había alineado con Nemesio Oseguera “El Mencho”, capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación y archienemigo de Yépez Ortiz en el control territorial del Bajío. “El Puma” es pieza clave para las autoridades, por su conocimiento de las estructuras y operaciones del cártel de Santa Rosa de Lima.

Se cierra el cerco contra “El Marro” quien, como fiera herida, se vuelve cada vez más peligroso.

1. PREOCUPACIÓN. Todo apunta a que el lunes inicie el período extraordinario del Congreso para adaptar al T-MEC, entre otras, la Ley de Propiedad Industrial cuyo dictamen, avalado por la Comisión de Economía del Senado que preside el panista Gustavo Madero y que hace apenas unos días conoció la industria farmacéutica nacional. Ve venir un severo golpe que no solo incidirá en la pérdida de empleos (genera 60 mil), sino que provocará carestía de medicamentos. La normatividad propuesta favorece a las farmacéuticas transnacionales al blindar la liberación de patentes y alargar así la autorización de genéricos, cuyos precios al público, según se sabe, son entre 20 y 60% más baratos. Aunque la vida de las patentes se mantiene en 20 años, las farmacéuticas mexicanas advierten ventajas desproporcionadas para las transnacionales: a) El pazo mínimo de 8 años en biotecnológicos y de 3 en los de síntesis química antes de que termine la patente, para poder importar insumos y preparar la salida al mercado de genéricos, cuando se requiere más tiempo (cláusula Bolar); b) El proceso de vinculación, que endurece trámites burocráticos y abre la puerta a corruptelas en la resolución de la Cofepris sobre la no invasión de patente; y c) El del otorgamiento del certificado de protección por parte del INPI que, ser sometido a más trámites también propicia burocratismo y corrupción en la extensión de patentes. Estas reformas, a juicio de los laboratorios mexicanos, darán lugar en la 4T a la ley más neoliberal del mundo.



2. JALONEOS POTOSINOS. Una eventual alianza del PVEM y Morena, con Ricardo Gallardo Cardona como candidato al gobierno de San Luis Potosí, encabeza con 28 puntos las preferencias electorales en ese estado, de acuerdo con reciente encuesta de Mitofsky. Supera a una probable alianza PAN-PRD (21.7 puntos) y al PRI (13 puntos). Gallardo, diputado del Verde, recibió el martes por la noche a líderes y militantes del PRD que abandonaron ese partido para adherirse a su proyecto. Lo que quedó del perredismo potosino insistirá en una alianza con el PAN y el MC, que abriría la puerta a la candidatura del presidente municipal de la capital del estado, Xavier Nava Palacios, quien no tiene hasta ahora partido que lo abandere.

3. ARRABALEROS. De “arrabaleros” y “horrorosos” calificó Jorge Castañeda Gutman a los pueblos de Oaxaca. Lo dijo en medio de la polémica generada por el pago a médicos cubanos para apoyar en México el combate al Covid-19 y luego de reconocer que al no tener empacho ellos en ir a comunidades marginadas, ponen en evidencia a doctores mexicanos que se niegan rotundamente a hacerlo. Pero en su argumentación le salió lo clasista al excanciller de Fox.

4. ¿PREMIO? Contradictorio, por decir lo menos, es que, en plena cruzada contra la evasión fiscal, empresas investigadas por el SAT florezcan en el gobierno de la 4T. Cuatro de ellas, ligadas a Marco Antonio Reyes Saldívar, un líder sindical del PRI, que fue acusado de corrupción y tráfico de influencias, han obtenido contratos por 557 millones de pesos, de acuerdo con una investigación realizada por “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”. Las empresas Ocram Seyer, Limpieza y Mantenimiento Xielsa y Mer Solutions, representadas por Reyes Saldívar o sus hermanos, han obtenido entre 2019 y 2020 contratos de limpieza de 27 dependencias federales, entre otras el ISSSTE, la Conagua y la FGR. Pero Limpieza y Mantenimiento Xielsa, por ejemplo, fue incluida por el SAT desde el primero de noviembre de 2019 en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes o simuladas, también identificadas como empresas fantasma o factureras. Esta empresa, representada por Erik Reyes Saldívar, hermano del líder sindical, no logró acreditar su existencia, según un oficio del propio SAT fechado el 13 de mayo de 2020. Otra de las empresas es Kasper que, de acuerdo con un reporte de transacciones bancarias solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el SAT, tiene vínculos de negocios con Esserycom, Quadrum Limpieza y Construcción y Negamexa S.A., también declaradas fantasma o factureras que simulan operaciones para evadir impuestos. Pese a estos señalamientos (¿es premio o qué?), las empresas de los Reyes Saldívar han multiplicado casi siete veces sus contratos en el segundo año de gobierno de AMLO.

5. LIBRO. En momento muy propicio ven la luz los dos tomos del libro “Praxis de los Negocios Internacionales” que coordina el maestro Ignacio Martínez Cortés de LACEN-UNAM y que propone replantear las estrategias del comercio mundial ante el severo impacto económico del Covid-19.

6. LA NUEVA realidad surgida de la pandemia exige también adecuaciones en temas como el educativo. Un panorama ensombrecido por el desempleo obligará al aprendizaje de nuevas habilidades como la tecnología, la robótica o el entendimiento de las diversas culturas, sin soslayar el de los valores éticos. Ya se vislumbran proyectos de ese tipo como el de Mandala International Academy, del Estado de México, que ha comprendido que la educación tradicional ha sido rebasada.

