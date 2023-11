Las licencias de la doctora Sheinbaum

Si honestidad y transparencia son reglas de oro irrenunciables según promesa del gobierno de AMLO, la exigencia de que se acaten no permite excepciones con nadie, mucho menos con las dos mujeres que disputan la Presidencia de la República.

Ambas están desde ya bajo la lupa de adversarios, seguidores y la ciudadanía en general. En la casi nunca limpia ni de buena fe contienda por el poder, se ha hurgado y se seguirá hurgando en el desempeño público y privado de las dos.

A Xóchitl Gálvez ya le enderezaron tres tremendos golpes: 1. El de los contratos por adjudicación directa que a lo largo de 18 años (incluidos aquellos en los que fue funcionaria pública), obtuvo de gobiernos del PAN y del PRI para sus dos empresas; 2. El de la casa “chueca” (no, por supuesto, en el sentido de la Torre de Pizza) que se construyó en Miguel Hidalgo sin todos los permisos requeridos cuando era jefa delegacional de la demarcación y que compró en nueve millones de pesos no obstante estar valuada en catorce millones; y 3. El plagio de su trabajo de titulación como ingeniera del que acaba de exonerarla la UNAM al decirle que incluyera a los autores de las citas que había plagiado (¿?).

Pero si a la ya precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD se le recriminan estos hechos y se le exigen explicaciones transparentes, no tendría que ser diferente con la doctora Claudia Sheinbaum y un asunto que brincó en la recién dirimida disputa por la Rectoría de la UNAM.

La virtual candidata presidencial de Morena y aliados reaccionó con molestia porque en el anuncio de la exoneración del plagio de Xóchitl se incluyó la revisión que se hizo de su tesis por las mismas razones, aún cuando ella ni nadie lo solicitó.

Entre sus argumentos dijo: “soy investigadora titular de la propia UNAM (con licencia), es decir, se me ha evaluado múltiples veces por pares académicos y he dirigido cerca de 35 tesis dentro de la propia Universidad”.

Pero parece que esas tareas científicas no se han cumplido al cien por ciento pues según la solicitud de información pública F330031922004036 hecha al Instituto de Ingeniería de la UNAM y que se puede consultar en el sitio web del INAI, la doctora Sheinbaum, como investigadora definitiva titular B, obtuvo “licencias con goce de sueldo” durante los años que fungió como secretaria del Medio Ambiente (2000-2006) y como jefa delegacional de Tlalpan (2015-2018), lo que contravino el inciso VI del artículo sexto del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, que establece la obligación de cubrir una labor de 40 horas semanales, las que no pudo haber cumplido debido a sus obligaciones en la administración pública de la CDMX.

De acuerdo con el referido estatuto, las licencias “por haber sido designado o electo, para desempeñar un cargo público de importancia” (artículo 97 inciso b) solo se conceden sin goce de sueldo. Es el caso de la que la doctora Sheinbaum obtuvo desde hace cinco años (licencia sin goce de sueldo) para hacerse cargo de la jefatura de gobierno de la CDMX.

Pero de acuerdo con la respuesta dada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM a solicitud de información vía transparencia, en el lapso de 2000 a 2006, cuando se desempeñó como secretaria del Medio Ambiente de AMLO, obtuvo cuatro licencias con sueldo concedidas como “comisiones encomendadas por las autoridades de la dependencia de adscripción o por el Rector…” (artículo 56 inciso c); otras dos sin sueldo concedidas por motivos particulares (cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo 2005-2006 -CCT-); tres más con sueldo concedidas también por comisiones cuando era jefa delegacional en Tlalpan; y cinco otorgadas sin goce de sueldo durante lo que fue su desempeño como jefa de gobierno de la CDMX.

Las licencias con goce de sueldo concedidas en el período 2003-2007 para ocuparse de la secretaría del Medio Ambiente fueron firmadas por el entonces director del Instituto de Ingeniería, Sergio Alcocer; y la otorgada en el período 2016-2019, también con goce de sueldo, para ocuparse de la delegación Tlalpan, fue firmada por quien en ese momento era director del Instituto de marras, Luis Álvarez Icaza Longoria.

Ambos personajes fueron aspirantes a la Rectoría en el proceso selectivo recién culminado, y han coordinado esfuerzos con la doctora Claudia Sheinbaum. El primero, recientemente, con el dictamen que descartó que el accidente en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro haya sido consecuencia de falta de mantenimiento; y el segundo al ser designado como responsable de un proyecto de la UNAM con el gobierno capitalino denominado “Valoración de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos mediante carbonización hidrotermal” (en el Bordo Poniente de la ciudad) que de acuerdo con información periodística tuvo una inversión de 300 millones de pesos en una primera fase.

El referido convenio fue firmado por Álvarez Icaza Longoria y el coordinador de Investigación Científica, William Lee Alardín, también aspirante a la Rectoría.

El asunto, a no dudarlo, merece una explicación clara y transparente. Ojalá pronto nos la de la doctora Claudia Sheinbaum.

Instantáneas:

1. LOS NUEVE DE MORENA. Todo el viernes pasado (10 de noviembre) dedicó Morena a informar quiénes serán sus cinco candidatas y cuatro candidatos para renovar las gobernaturas de nueve estados y a controlar daños con quienes finalmente no resultaron ganadores, sobre todo con aquellos que ganaron las encuestas, pero tuvieron que ser sacrificados para cumplir la cuota de género impuesta por el INE. Así quedaron: CDMX, Clara Brugada; Chiapas, Eduardo Ramírez; Guanajuato, Alma Alcaraz; Morelos, Margarita González Saravia; Puebla, Alejandro Armenta; Tabasco, Javier May; Veracruz, Rocío Nahle y Yucatán, Joaquín Huacho Díaz. En la ciudad de México se vislumbraba el mayor conflicto, pero los riesgos de división quedaron conjurados tras el respaldo dado a Brugada por Omar García Harfuch. Solo queda pendiente Puebla, donde Ignacio Mier no acaba de digerir la victoria de su primo Alejandro Armenta. Mier fijara hoy su posición definitiva tras consultar con su estructura de apoyo.

2. HARFUCH Y BRUGADA. Ocurrió tal y como lo planteó Martí Batres en el cada vez más inverosímil mensaje de voz que dijo fue hecho con inteligencia artificial: por el tema de género, Morena hizo a Clara Brugada su candidata al gobierno de la CDMX. Omar García Harfuch ganó la encuesta por catorce puntos de diferencia, pero la negociación de la cuota de género impuesta por el INE llevó a la postulación de la mujer mejor posicionada, en este caso la exalcaldesa de Iztapalapa. Son varias las lecturas de esta decisión. Una de ellas, acaso la más socorrida por los opinadores mediáticos, es que fue una derrota para Claudia Sheinbaum, toda vez que ella impulsó las aspiraciones de su exsecretario de Seguridad Ciudadana, pero finalmente se impuso el rechazo que de él nunca ocultó López Obrador. Pero más allá de la simplista pregunta de quién realmente ostenta el bastón de mando, AMLO o Sheinbaum, se impuso al parecer el pragmatismo político. Se decía que la candidatura de García Harfuch tenía el objetivo de atraer el voto de la clase media capitalina por sus buenos resultados en materia de seguridad, pero la verdad es que ni eso hubiera evitado el grave daño que le iba a hacer a su candidatura su pasado familiar (nieto del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán cuando la masacre de Tlatelolco e hijo de Javier García Paniagua, quien encabezará en su momento a la policía política del país); sus vínculos en cadena de mando con el defenestrado Genaro García Luna y su manipulado y presunto involucramiento en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La negociación de género, por otra parte, le permitió a Morena apaciguar a sus “duros” con una candidatura, la de Clara Brugada, que es parte de ellos y que, además, hay que decirlo, ha hecho un buen gobierno en Iztapalapa, la alcaldía más poblada en la capital del país.

3. MC Y LA DECISIÓN DE MARCELO. Hoy es el último día para el registro de aspirantes a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Al parecer el único en registrarse será Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León. Lo hará a las once de la mañana de hoy en la sede del partido naranja, allá por rumbos de la colonia Nápoles de la CDMX. Todo apunta a que no lo hará Marcelo Ebrard, si nos atenemos al anuncio que hizo de que será hasta mañana lunes 13 de noviembre cuando dé un mensaje relacionado con su impugnación al proceso selectivo de Morena para su candidato presidencial, .

4. ESTRATEGA ELECTORAL. Ojalá que AMLO fuera tan buen gobernante como estratega electoral. En este ámbito ya impuso como candidata a sucederlo a su favorita Claudia Sheinbaum, al parecer ya contuvo los aires de rebelión y/o división de Ebrard, así como los derivados de la selección de candidatos para la ciudad de México, donde también impuso a su favorita Clara Brugada; y de ribete, respalda la candidatura de Samuel García en Movimiento Ciudadano no para que le haga sombra a Sheinbaum, sino para que le quite votos a Xóchitl Gálvez. Es el punto de vista de quien esto escribe.

5. AGUAS CON EL SUBCONSCIENTE. El pasado jueves 9 de noviembre, la candidata aliancista Xóchitl Gálvez dijo durante una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, donde la acompañaban la secretaria general del PRI, Alma Carolina Viggiano y el dirigente estatal priista, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, que “hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como Bartlett o como 'Alito' o como Fayad”. Su gesto se tornó desabrido cuando minutos después se percató de los muchos mensajes que le hacían saber el error cometido con su aliado, lo que la llevó a decir que se trató de un malentendido y ofreció disculpas. “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI lo tomó como “lapsus mental” De cierto que no lo fue. Más bien se trató de una traición del subconsciente o de plano de un momento de lucidez.

