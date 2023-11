La UNAM apostó por su autonomía

El economista e historiador de 53 años, Leonardo Lomelí Vanegas, será el rector de la UNAM para el periodo 2023-2027 a partir del próximo viernes 17 de noviembre.

Si bien la Junta de Gobierno rompió la hegemonía de los médicos al frente de la Rectoría durante 24 años (con tres rectores durante seis periodos) y abrió la puerta al primer economista para el cargo, en el fondo apostó por el estatus quo, la institucionalidad, la continuidad (con los ajustes necesarios dentro de ella) y, por lo tanto, la estabilidad; no obstante las recientes y crecientes fricciones entre la Universidad, por un lado, y AMLO y Claudia Sheinbaum por el otro.

No en balde Lomelí Vanegas era el candidato más identificado con el rector Enrique Graue de quien ha sido secretario general durante los últimos ocho años.

La Junta de Gobierno inició sus deliberaciones finales el pasado lunes 6 de noviembre, no solo con el crispado ambiente preelectoral del país y la más o menos ya diluida sombra de los señalamientos de López Obrador de que la UNAM se había derechizado; sino con la inoportuna declaración que exoneraba de plagio a Xóchitl Gálvez (no obstante que le exigía notificar las citas en su trabajo de titulación) y también a Claudia Sheinbaum quien se inconformó porque ella jamás solicitó una revisión de tesis y argumentó que su trabajo académico era constantemente revisado por sus pares en su calidad de investigadora.

El asunto metió mucho ruido. La Junta optó por un descarte inicial entre los diez finalistas. Según se pudo indagar seleccionaron a cinco semifinalistas: el propio Lomelí, Patricia Dávila, Luis Álvarez Icaza, Sergio Alcocer y William Lee. Tras un segundo descarte había hasta el miércoles pasado tres finalistas: Lomelí, Dávila y Alcocer.

Las presiones crecían conforme ninguno de ellos alcanzaba los 10 de 15 votos de la Junta de Gobierno requeridos como mayoría calificada.

Entre toda la información de la que hizo acopio el máximo órgano colegiado de la Universidad, apreció de última hora una solicitud de información vía transparencia (F330031922004036) que refería que dos exdirectores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Luis Álvarez Icaza y Sergio Alcocer, ambos aspirantes a la Rectoría en este proceso, concedieron licencias con goce de sueldo a Sheinbaum cuando desempeñó los cargos de secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la CDMX y jefa delegacional en Tlalpan.

Esa y seguramente muchas otras informaciones y consideraciones debieron haber influido en la votación final que se decantó por Leonardo Lomelí Vanegas.

De una larga conversación de este reportero con el hoy rector electo Lomelí Vanegas se pueden seleccionar las principales ideas de su plan de trabajo en el actual contexto político del país:

La autonomía universitaria no es negociable ni renunciable. No está en riesgo con AMLO ni lo estará si su partido-movimiento continúa al frente del país. Con el gobierno, colaboración cercana y respeto mutuo. El país está en una etapa de transición, de definiciones y redefiniciones tras el fracaso del modelo neoliberal. La UNAM disfruta de estabilidad y no requiere cambios en su legislación. El futuro, la sociedad del conocimiento, la obliga a actualizar planes de estudio, mejorar la calidad docente y apoyar mucho más la investigación.

El rector electo Lomelí Vanegas es un hombre de personalidad sobria, pero que deja ver un perfil empático y una sólida cultura al interactuar con él. Su círculo de trabajo más cercano refiere que es sereno y resiliente ante presiones y crisis.

Instantáneas:

1. MORENA EN LA HORA CERO. Hoy dará a conocer Morena los nombres de quienes ganaron las encuestas para ser candidatas o candidatos a nueve gubernaturas. La dirigencia del partido en el poder tiene pensado “cantar” nombres y resultados en cada una de esas entidades, y más adelante indicará, si es el caso, los ajustes que podrían derivar de la cuota de género (cinco mujeres y cuatro hombres) que finalmente avaló el Tribunal Electoral el pasado miércoles 8 de noviembre. La ciudad de México sigue siendo la madre de todas las disputas. Si los resultados de la encuesta de Morena coinciden (como debería ser) con los de la mayoría de las publicadas durante los últimos días, deberá ganar Omar García Harfuch sobre las aspiraciones de Clara Brugada. Consulta Mitofsky señala una preferencia de 40.3% del ex secretario de Seguridad Ciudadana contra 26.5% de la alcaldesa con licencia de Iztapalapa. Pero siempre podría atravesarse el ajuste con base a la cuota de género.

2. CHIAPAS VA CON CANDIDATA. Es casi un hecho que Sasil de León será la carta fuerte para dar continuidad a la 4T en Chiapas. La senadora cuenta con amplio apoyo social y esta semana, el PT de Alberto Anaya se sumó a las aspiraciones de De León para ser la candidata a gobernadora, “por ser la mejor posicionada”. La encuesta de EL UNIVERSAL publicada ayer coloca a Sasil de León al frente de las preferencias (26%), seguida de José Manuel “Pepe” Cruz (17%) y del también senador Eduardo Ramírez Aguilar (10%). Así las cosas, este último tendrá que declinar para cumplir la cuota de género establecida por las autoridades electorales. El propio Ramírez Aguilar reconoció que, si la decisión de Morena es nominar a su compañera Sasil de León, él la respetará, no habrá división y se sumará al proyecto de continuidad de la 4T en Chiapas.

3. ¿CÓMO VAN LOS OTROS SIETE? Se equivoca quien piense que la candidatura al gobierno de Morelos de la senadora Lucy Meza por el Frente Amplio por México debilita la que seguramente hoy se anunciará por parte de Morena de Margarita González Saravia. Meza, al ser excluida del proceso morenista, renunció al partido y aceptó ser abanderada de la oposición aliancista. Nada fácil la tendrá frente al trabajo de la exdirectora de la Lotería Nacional durante 35 años de militancia en la izquierda, así como su labor con organizaciones sociales y campesinas, garantía -dicen los que saben- de unidad entre la militancia de la 4T. González Saravia reconoce abiertamente coincidencias ideológicas y políticas con AMLO y Claudia Sheinbaum, pero asegura que es el trabajo con la gente el que define el apoyo que tiene para ganar la candidatura. La exdirectora de la Lotería Nacional encabeza las preferencias en todos los sondeos, pero, haciendo a un lado los temas de popularidad y conocimiento ciudadano, tiene entre sus fortalezas la capacidad de aglutinar a los seguidores tradicionales y recientes de AMLO, por lo que, entre “puros” y “recién llegados” a Morena, es un perfil idóneo de unidad. En Puebla, por otra parte, las encuestas arrojan resultados favorables para el senador Alejandro Armenta Mier, quien se perfila como el triunfador en el proceso interno. Armenta se ha mantenido en primer lugar de preferencias con una diferencia de dos dígitos. Los pronósticos se decantan en Veracruz con la exsecretaria de Energía Rocío Nahle; en Guanajuato, con la senadora Antares Vázquez; en Jalisco, con la diputada federal Claudia Delgadillo; en Tabasco, con Javier May, exdirector del Fonatur y exsecretario del Bienestar; y en Yucatán, con el ex priista y ex panista Joaquín “Huacho” Díaz, exdelegado en la entidad de Programas para el Desarrollo.

4. CV DIRECTO, ¿JUSTICIA A MODO? Recordará usted que la semana pasada comentamos en esta columna sobre las controversias legales que se han presentado al interior de la empresa “Suave y Fácil S.A. de C.V.”, propietaria de la marca CV Directo. Le informé sobre la detención de José Ramón Andreu y la orden de aprehensión girada en contra de Pilar Cruz Robayo. Pues bien, y no parece ser ninguna casualidad, el pasado martes 31 de octubre fue detenida Cruz Robayo quien salió en libertad bajo fianza al día siguiente, en menos de 24 horas, tal y como ocurrió con Andreu. Levanta sospechas que tanto la libertad provisional de Andreu como la de Cruz Robayo haya sido dictada por dos jueces de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México. En el caso de José Ramón Andreu, la juez que dictó su liberación es Judith Cipriana Fuentes Martínez, en tanto que la que ordenó la liberación de Cruz Robayo fue Alejandra Fragoso Romero, no obstante que la orden de aprehensión fue obsequiada por los delitos de extorsión agravada con la intervención de dos o más personas armadas, quienes sustrajeron los “tokens” bancarios y asaltaron las bodegas de CV Directo. Sin embargo, la juez determinó que dicho ilícito no se encuentra dentro del catálogo de delitos graves previsto en el artículo 19 constitucional y, por lo tanto, la fuerza pública que se encargó de la aprehensión de Cruz Robayo violó la suspensión provisional otorgada por un juez de Distrito contra la prisión preventiva oficiosa. Llama la atención que ambas liberaciones fast-track hayan sido otorgadas por jueces del mismo distrito judicial de Tlalnepantla, por lo que será de interés seguir este tema al que podría sumarse el tráfico de influencias con el obvio respaldo del poderoso caballero que es don dinero.

5. A MARCHAS FORZADAS. La rehabilitación de Acapulco tras el devastador huracán “Otis” avanza bajo la supervisión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, con la vista puesta en una reactivación parcial a corto plazo que permita cumplir con la celebración del Tianguis Turístico en el mes de abril próximo. La gobernadora guerrerense informó a esta columna se acordó con los empresarios hoteleros que más de treinta hoteles estén listos para reabrir sus puertas a finales de marzo de 2024, lo que representará una disponibilidad de tres mil habitaciones. Pero Evelyn Salgado no quita el dedo del renglón: la atención prioritaria de las zonas habitacionales del puerto para lo que, indicó, ya hay tres mil 300 trabajadores de la CFE en Acapulco y Coyuca de Benítez, realizando visitas casa por casa para conocer las afectaciones particulares en los domicilios y lograr el restablecimiento del servicio en todos los hogares a la brevedad. Personal del estado ha reforzado, además, las brigadas de fumigación contra el dengue, zika y chikungunya. Por otra parte, se ha logrado localizar a mil 344 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, con el apoyo de las brigadas de búsqueda que implementó el gobierno del estado de Guerrero.

