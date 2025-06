La rebelión migrante y la majadería de la mujer Rambo

Es francamente repugnante que la vapuleada oposición política y mediática de los oligarcas del país respalde y haga eco de la mal intencionada narrativa estadounidense que culpa a Claudia Sheinbaum de “alentar” las masivas y violentas protestas que se registran en Los Ángeles y otras ciudades gringas contra las redadas de inmigrantes emprendidas desde el fin de semana pasado por el gobierno de Donald Trump.

Semejante reacción a la “condena” que contra la presidenta mexicana se atrevió a pronunciar Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense a la que le da por dejarse ver disfrazada de Rambo, no solamente muestra su enfermizo afán de que fracase este gobierno a costa de lo que sea, sino que desnuda también su sometimiento ideológico al proyecto de dominación de Trump y su miopía política.

¿No alcanzarán a ver que las legítimas y muy preocupantes protestas de miles de migrantes afectados por las redadas (¿limpieza étnica estilo nazi?), y de miles más, muchos de ellos estadounidenses, que se oponen al propagandístico MAGA (“Hagamos a América Grande Otra Vez”, por sus siglas en inglés), han sido infiltradas por grupos violentos -muy probablemente con el patrocinio de la Casa Blanca- precisamente para justificar con su clientela electoral el violento racismo antimexicano y las punitivas políticas arancelarias e intervencionistas que tan buenos dividendos en votos le han dado a Trump?

¿No verán ni con lentes de fondo de botella que la verdadera instigación a tales hechos violentos viene realmente desde Washington y cumple el doble propósito de mermar la creciente fuerza política del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial en las próximas elecciones estadounidenses, y/o distraer de la ruptura plutocrática entre Donald Trump y Elon Musk, quien acusó al presidente estadounidense de estar en la lista de clientes de la red de tráfico sexual de menores que tejió el pederasta Jeffrey Epstein, aunque ya metió reversa porque el miedo no anda en burro?

Fue antes de las redadas y de la reacción violenta que desataron desde el viernes pasado cuando Sheinbaum planteó, exactamente el 24 de mayo, que “de ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos”.

Convocaba, sí, a movilizarse contra la ilegal doble tributación prohibida en acuerdos bilaterales, no a alentar acciones violentas contra redadas que en ese momento ni siquiera habían ocurrido.

Si bien movilizarse no es sinónimo de instigar a la violencia, la interpretación de ese dicho sobre el que Sheinbaum parece no haber aplicado la regla de cabeza fría que tan bien le había funcionado en su interlocución con Trump, dio el pretexto para que Noem, poseedora de una lengua más rápida que su cerebro, la acusara de incitar a los disturbios que sacuden a cada vez más ciudades de Estados Unidos.

Estamos, por eso, frente a una clara provocación que ameritaría, por lo menos una disculpa de la secretaria Rambo, pero Sheinbaum, recuperada la frialdad que amerita la atención de una crisis bilateral como ésta, lo asume con un malentendido que deberá aclararse. Primero, eso sí, declaró absolutamente falso el señalamiento de la secretaria de seguridad interior de los Estados Unidos, mientras que la cancillería mexicana desmintió que se le haya exigido a Sheinbaum entregar y/o procesar judicialmente a presuntos narcopolíticos mexicanos que integran una fantasiosa lista de la que nadie ha documentado su cabal existencia, pero a la que sospechosamente se refirió la agencia Reuters justo el día en que la presidenta mexicana se reunió con el subsecretario de Estado para América, Christopher Landau.

Las redadas de Trump, por lo demás, solo sirven para mostrarle a los estadounidenses que es rudo y cumplidor conforme lo que prometió, ya que la migración ha disminuido dramáticamente no por ellas sino por el cierre fronterizo que los especialistas califican como el más severo jamás ocurrido.

Estadísticas elaboradas por Tonatiuh Guillén, excomisionado nacional de Migración y ex presidente del Colegio de la Frontera Norte, indican que en diciembre de 2023 hubo más de más de 300 mil “encuentros” con extranjeros en la frontera México-EU, mientras que en abril pasado fueron apenas doce mil.

En el contexto de esta bomba migratoria y si no hay cambios ominosos de última hora, es que Sheinbaum y Trump se encontrarán por primera vez a cara a cara este fin de semana en las reuniones bilaterales de la cumbre del G-7 en Alberta, Canadá.

Instantáneas:

1. EXTORSIÓN. La senadora Juanita Guerra Mena, quien preside la recientemente creada Comisión de la Guardia Nacional de la cámara alta no quita el dedo del renglón: es preciso detallar en la ley las más de treinta formas en que se comete el delito de extorsión y que, por no estar precisadas en la ley, quedan casi siempre en la impunidad. Para que se expida una ley general de combate a la extorsión es necesaria una reforma constitucional del artículo 73. La senadora del Verde promovió la iniciativa correspondiente y está listo el proyecto de decreto para subirlo al pleno. La extorsión directa que se conoce como “cobro de piso” es la más fácil de demostrar, no así la que se comete con las nuevas tecnologías digitales: la obtención de un premio, el secuestro virtual de un familiar, la del familiar detenido, la amenaza de supuestos funcionarios y así varias más. De ahí que, de acuerdo con el INEGI, ese tipo de extorsiones hayan crecido más de 20 por ciento durante los últimos dos años. No es menor el dato de que en 2022 se cometieron cerca de cinco millones de extorsiones de las que solo 246 mil (5%) fueron denunciadas.

2. MANIOBRAS EN ADUANAS. Persisten algunas prácticas nocivas en la Agencia Nacional de Aduanas de México, pese a la transformación institucional que se ha planteado su director, Rafael Marín Mollinedo. Tales prácticas las llevan a cabo funcionarios heredados de administraciones pasadas, pero que siguen colocados en posiciones estratégicas. Es el caso, según nos cuentan en Aduanas, de Blanca Estela Silva Pita, actual directora de Modernización en la dirección general de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera, a cargo de Herman Leonardo Deutsch Espino. A Silva Pita le atribuyen la retención sistemática de pagos y favorecer a proveedores con los que ha tenido vínculos laborales previos, en claro conflicto de interés. Esto ha perjudicado a contratistas que han cumplido en tiempo y forma, cuyas empresas han llegado a niveles críticos de operación por falta de pago. También ha entorpecido la coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Merino, encargada de supervisar la interoperabilidad entre sistemas gubernamentales, afectando con ello el avance de proyectos clave que forman parte de compromisos asumidos por México con Estados Unidos en automatización, trazabilidad, revisión no intrusiva e intercambio de información en tiempo real.

3. NO PAGA IMSS-BIENESTAR. Hace unos días nos enteramos de que el IMSS Bienestar arrastra un sinnúmero de rezagos de pago a sus proveedores. Muchos de ellos se deben a la falta de formalización de los contratos, otros por tortuosos procesos internos y muchos más por la falta de liquidez, lo que contrasta con el procedimiento de licitación No. LA-47-AYO-047AYO955-N34-2025 que esa institución lleva a cabo para continuar un año más con el pago de un grupo de más de 500 médicos cubanos repartidos en distintas entidades del país. Proceso que desde su implementación en septiembre de 2024 dio mucho de qué hablar pues los costos que se pagan a la empresa Pigudi Gastronómico, están muy por encima de los que en realidad cuestan conceptos como el hospedaje, la transportación y la manutención de este grupo de cubanos. En México nos cuestan 800 por ciento más de lo que en realidad valen. El responsable de esta contestación, David Miranda Ortega, encargado del despacho de la Coordinación de servicios generales, se dispone a adjudicar nuevamente el contrato que en esta ocasión rondará los mil 500 millones de pesos al proveedor del año anterior, a quien desde la elaboración de las bases le prepararon el terreno para que fuera de los pocos que cumpliera los requisitos,

4. MÁS DEL CASINO DE LA 4T. Nuevas noticias sobre el Casino Jubileé de Naucalpan, al que le hemos dado puntual seguimiento en este espacio. Resulta que la secretaria de Gobernación colocó sellos de "clausurado provisionalmente", por lo que continúa la inquietud de los vecinos de que vaya a ser reinaugurado en un clásico "sabadazo". Lo que llama la atención es que se clausure provisionalmente, cuando es público que no tiene ningún permiso como lo confirmó la verificación que realizó el gobierno del Edomex de Delfina Gómez. También el gobierno municipal de Naucalpan que encabeza Isaac Montoya declaró que no se iba a permitir la apertura del casino porque era una demanda de los vecinos. ¿Qué hay detrás de estas maniobras legaloides? ¿Quién protege a los dueños del Casino Jubileé de Naucalpan? ¿O en esta nueva etapa de la 4T ya quedó olvidada la política pública de que no se abrirán nuevos casinos?

5. DESMONTAJE. Como le adelanté aquí hace dos semanas, fue liberada Juana Hilda González Lomelí, encarcelada hace 20 años y condenada a 80 años de prisión por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. La primera sala de la Corte determinó que González Lomelí fue obligada a aceptar su culpabilidad bajo tortura. Con esto se confirma jurídicamente la versión por muchos sostenida de que el proceso fue un montaje de la recientemente fallecida Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto y cercana en su momento a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Con base en esta resolución estarían en camino de ser excarcelados otros cinco de los presuntos responsables del crimen que también alegan haber sido sometidos a tortura para confesar.

rrodriguezangular@hot ma il.com

@RaulRodriguezC

raulrodriguezcortes.com.mx