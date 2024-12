¿Favoritismo? El AIFA desecha ofertas menores al contratar seguro

El contrato para el aseguramiento de las instalaciones de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido adjudicado desde 2022 al Grupo Mexicano de Seguros (GMX) y a la reaseguradora Star R, presumiblemente por influencias políticas que las favorecen y no obstante que a esa dupla se le responsabilizó de haber incumplido sus obligaciones contractuales en el incendio ocurrido en el Puesto Central de Control del Metro de la CDMX hace tres años, con saldo de un muerto, 29 heridos y la suspensión durante quince días del servicio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.

De acuerdo con algunos de los participantes en la licitación pública correspondiente, los estrictos requisitos establecidos en el anexo técnico que ni la aseguradora estatal Agroasemex ha podido satisfacer, cumplen con la función de “candados” que anulan la posibilidad de competir por la póliza cuya prima neta asciende a 154 millones de pesos.

Entre esos requisitos están: 1. Contar con índices superiores a los que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) determina como suficientes para que una aseguradora demuestre solvencia ante las obligaciones contraídas; 2. Demostrar un índice de desempeño de atención a usuarios muy superior al que la CONDUSEF determina como aceptable; 3. Garantizar que el intermediario de reaseguro cuente con transferencias de riesgos aeroportuarios de México por un mínimo de 200 millones de pesos; y 4. Presentar copias de pólizas que incluyan cobertura de terrorismo para operadores de aeropuertos.

Llama la atención que solo sea Seguros GMX, de Jorge Flores, la única que pueda cumplir con todos ellos, entre más de cien seguradoras que operan en el mercado mexicano, algunas de las cuales presentaron al AIFA, controlado por la Secretaría de la Defensa a través el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica del (GAFSACOMM), propuestas con un costo 20% menor o que, como Agroasemex, podrían dar la misma cobertura, pero con una prima de 115 millones de pesos.

En la licitación correspondiente a 2022 participaron GMX y ATLAS. Esta última, sin embargo, decidió no presentar propuesta económica por no cumplir con los requisitos. En la de 2023 compitieron también GMX, Agroasemex y ATLAS. Las propuestas económicas de estas dos últimas no fueron aceptadas por no cumplir con los requisitos. Y en 2024, solo se presentó GMX.

Por lo que toca al siniestro ocurrido en el Metro el 9 de enero de 2021, GMX y Star Re se rehusaron a asumir los compromisos adquiridos en el contrato que obtuvieron por asignación directa. Según se supo en su momento, Star Re, de Marco Antonio Álvarez, apenas había colocado alrededor de 25% del riesgo en el mercado del reaseguro y el otro 75% estaba sin la protección de los reaseguradores, dejando al Metro totalmente expuesto. Esto les provocó revisiones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y procesos legales.

Fuentes inmersas en este tipo de procesos aseguran que éste no es un caso aislado, ya que las licitaciones manejadas año tras año por, suelen presentar condiciones que favorecen a un único competidor.

Tal manejo, nos dicen, se relaciona con la influencia de Benjamín Carrera, uno de los asesores de la dependencia, quien se presume es yerno del exgobernador de Guerrero, el extinto René Juárez, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad en los procesos.

Instantáneas:

1. PRECISIONES DE HIGINIO. A propósito de la columna anterior publicada con el título “Enjambre devela disputa interna de Morena en el Edomex” ( https://shorturl.at/UpqZL ), esta columna recibió una carta aclaratoria del senador mexiquense por Morena, Higinio Martínez Miranda. En ella niega que la presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez, detenida durante el operativo “Enjambre” por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y la también munícipe, pero de Chicoloapan, Nancy Gómez Álvarez, en investigación por acusaciones similares, sean parte de su grupo político. “De ninguna manera podría yo aceptar ser responsable de las decisiones equívocas, errores y comportamientos presuntamente delictivos de nadie”, precisa la carta del senador. Asimismo, señala que al no formar parte de la administración de la gobernadora Delfina Gómez (con quien asegura tener una muy buena relación personal y profesional) no ha tenido ni tiene injerencia alguna en los ajustes en la secretaría de Finanzas de la entidad comentados aquí. La carta del senador Higinio Martínez reconoce por último que la dirección del partido Morena en el Edomex no fue ganada por quien era la candidata al cargo de él y de su grupo político, pero que apoyará a la nueva lideresa, Luz María Hernández.

2. EDOMEX: CARRERA ADELANTADA. Por cierto, Oscar Flores Jiménez, recién designado secretario de Finanzas del Estado de México no deja pasar oportunidad alguna para posicionarse como una alternativa viable para ser el candidato de Morena a la gubernatura de la entidad. En ese afán se ha rodeado de priistas que trabajaron para el exgobernador Eruviel Ávila y dejaron una estela de prácticas no precisamente buenas. Es el caso de José Cosmares Fuentes, César Gómez Monje y Adrián Fuentes Villalobos. El secretario Oscar Flores Jiménez ha tratado de ponerles varios “estate quietos” al secretario de gobierno Horacio Duarte y al senador Higinio Martínez, con tal de quitarles reflectores y marcar su territorio bajo el supuesto de que la gobernadora Delfina Gómez lo fichó para poner orden en su administración.

3. COCHINERO EN LA CUAUHTÉMOC. Todo indica que después de que la alcaldesa en Cuauhtémoc, CDMX, Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer actos de corrupción de administraciones pasadas que encontró a su llegada a esa demarcación, se activaron grupos de poder que han mostrado diferencias con la actual gestión que ya operan sincronizadas ¿No será que les causa escozor que Rojo de la Vega sea un perfil ciudadano con nuevas formas de hacer política, con una transparencia activa en sus redes y que en pocos días sido capaz de exhibir lo que parece un cochinero gigante?

4. LA BODA QUE NO SERÁ. Fuentes del primer círculo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, le aseguran a esta columna que no está en sus planes casarse. En medios y redes sociales se ha repetido profusamente la versión de que la mandataria guerrerense estaría por casarse el próximo 14 de diciembre con su pareja de años, Rubén Hernández Fuentes. El tema de la boda surgió tras detectarse una mesa de regalos abierta en El Palacio de Hierro, en la que se solicitaban certificados de dinero para los novios. La mesa de regalos fue abierta, pero no por Evelyn Salgado ni por su pareja, aseguran las fuentes consultadas. De manera que no habrá boda ni es suya la mesa de regalos aparecida en la tienda departamental. Lo que si hay es mano negra, una campaña para confrontarla con miembros de Morena, tomando en consideración que otras bodas en la 4T han afectado la carrera de personajes como César Yáñez y Santiago Nieto.