Escuelas, casinos y el juego patológico

Abrimos el espacio a la denuncia ciudadana, que también es política en el mejor de los sentidos, sobre todo cuando se trata de resolver reclamos legítimos que la autoridad se niega a escuchar cuando parece haber mucho dinero de por medio.

Vecinos y padres de familia de colegios cercanas al centro comercial “Pabellón Bosques” en Cuajimalpa, CDMX, demandan la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de que fue inaugurado el casino “Ivy”, de la cadena King’s, cuya operación -argumentan- viola el artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que ordena no haya casas de juego cerca de escuelas o centros de trabajo.

Alfonso Serrano, representante del grupo de quejosos informó a esta columna que durante las últimas semanas se han realizado diversas manifestaciones en contra de la construcción y operación del casino de marras, inaugurado el pasado viernes 27 de enero.

Hasta el momento y pese a las protestas, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez no ha hecho caso y mucho menos atendido sus peticiones. El casino se ubica a menos de 500 metros de una densa zona escolar. Los quejosos advierten que detrás de la apertura del casino hay posibles actos de corrupción.

Por eso exigen saber qué autoridad les otorgó el permiso de operación y si el titular de la SEGOB y la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, están enterados de que se viola la ley y se falta a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en enero de 2020 aseguró que su gobierno no asignaría nuevos permisos para casas de juegos y apuestas.

Cabe precisar que es la SEGOB, a través de su Dirección de Juegos y Sorteos, encabezada por María Guadalupe López Mares, la que otorga los permisos de operación, mientras que toca a las diversas alcaldías del país autorizar el lugar donde se ubiquen. Por lo tanto, tocó al alcalde Rubalcava aprobar la instalación del casino “Ivy “ y a Gobernación otorgar el permiso a la cadena “King´s”.

¿Lo tiene? ¿Cuándo lo otorgó? ¿Está vigente? Son preguntas que la dirección de Juegos y Sorteos deberá responder, ya que su página web, en la liga de Transparencia, no despliega la relación de permisionarios. Apenas aporta un dato: la SEGOB ha expedido históricamente 552 permisos, aunque solo operan 305, a los que se suman los ilegales, unos 500, según estimaciones de la Cámara de Diputados.

El casino de marras está a unos cuantos metros de los colegios Vista Hermosa, Israelita de México, Hebreo, Monte Sinaí, los institutos Cumbres y Rosedal Vista Hermosa, así como la Preparatoria Anáhuac. Todas estas escuelas están ubicadas a menos de un kilómetro de distancia y algunas incluso a unos cuantos metros, lo que representa un alto riesgo para niños y jóvenes de que caigan en el vicio del juego.

La ludopatía o juego patológico con apuestas de dinero es cosa seria. La OMS la considera una enfermedad desde 1992. Cuatro millones de mexicanos son adictos al juego con apuestas, según la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y por grupos de edad, son los jóvenes de 12 a 17 años quienes tienen la prevalencia más alta, con 35.5% de los casos. La afición al juego y las apuestas es un nuevo padecimiento que recorre al país.

Instantáneas

1. EL PLAN B A LA CORTE. En palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el famoso Plan B de la reforma electoral sí pasará en la cámara alta en la semana que inicia, por lo que será la Suprema Corte la que tenga la última palabra. Acaso esto permita a Monreal decir que no fue el Senado sino la Corte la que detuvo los cambios. El también líder de la fracción senatorial de Morena comentó ayer que aunque coincide con las preocupaciones vertidas en la semana por consejeros del INE y asociaciones civiles, el Senado no puede hacer modificaciones a lo ya aprobados tanto por esa Cámara como por la de Diputados. El Plan B está conformado por seis leyes en materia electoral y fue agrupado para su discusión y aprobación en dos bloques. Uno de ellos contiene dos leyes que ya fueron aprobadas y están vigentes: la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas en materia de propaganda gubernamental, aunque se les impugnó en la Corte. El otro bloque incluye cuatro leyes que están pendientes de trámite en el Senado. De ellas, 419 artículos ya fueron aprobados por ambas cámaras y de acuerdo con el artículo 72 constitucional ya no pueden ser alterados. De tal manera que solo está pendiente uno de discusión y votación. Se trata del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre la transferencia de votos la llamada “cláusula de la vida eterna” que, al parecer no transitará.

2. LAS CORCHOLATAS se siguen moviendo. Por el lado de Morena -con todo el apoyo del gobierno- Claudia Scheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Mientras que, en el aliancismo, por el lado del PRI se mueven y han iniciado recorridos por el país, Alejandro Murat Hinojosa, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Por el lado del PAN, ya volvió a sacar la cabeza Ricardo Anaya, aunque sigue huido, y Santiago Creel intensifica su participación en redes sociales y lima asperezas tras la decisión de no permitir la entrada al pleno de San Lázaro de la escolta militar armada que custodiaba la bandera. Y por el PRD… mejor ni hablamos.

3. ¿RECONICLIACIÓN? Primero en un encuentro privado y luego en otro con los senadores del PRI, realizados el jueves pasado, el líder de la fracción, Miguel Ángel Osorio Chong y el líder del partido, Alejandro “Alito” Moreno, lograron una pausa, una especie de tregua para caminar en la ruta del acuerdo y dejar atrás los amagos de cada uno de ellos contra el otro de solicitar su expulsión del tricolor. Dijeron que se escucharon y que caminarán en unidad. La pregunta es ¿cuánto durará esa tregua? Porque el choque de ambos personajes francamente parece irreconciliable. Es la disputa por el control del otrora partidazo.

4. EDOMEX. Cada día se observa en el Estado de México que sí es posible revertir la diferencia (de casi veinte puntos en algunas encuestas) que mantiene la aspirante morenista a la gubernatura, Delfina Gómez y la aliancista, postulada por el PRI, Alejandra del Moral. Aunque de a poco, los números se van cerrando, y falta ver la fuerza e influencia de las estructuras territoriales tanto de la alianza PRI-PAN-PRD como del partido en el gobierno. Las dos contrincantes y los partidos que las abanderan se jugarán todo el próximo 6 de junio. El triunfo de Del Moral sería oxígeno puro para la oposición en la elección presidencial de 2024, pero si gana Delfina, Morena y su candidata o candidato, seguirá instalado en Palacio Nacional.

5. ODEBRECHT. La Corte determinó asumir su competencia para atraer la solicitud de amparo del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por el caso Odebrecht, con el que pretende que se le permita buscar más datos de prueba a su favor. La ministra presidente de la Corte, Norma Piña turnó el caso a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Lavalle es uno de los setenta señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en la denuncia que presentó en enero de 2020 para obtener un criterio de oportunidad para librar las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht.

