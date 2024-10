El testamento político de dos fracasados

Se trata de dos individuos políticamente aniquilados y a los que la vox populi en general los considera mitómanos, corruptos y desleales.

Sus nombres son Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés Mendoza, ambos con mentores que fueron muy poderosos en su tiempo y que hoy se agazapan: Roberto Madrazo Pintado y Diego Fernández de Cevallos, inigualables maestros del arte de medrar con la política y convertirla en botín.

Moreno Cárdenas y Cortés Mendoza, actuales dirigentes del PRI y del PAN, respectivamente, acabaron convirtiendo a una verdadera oposición en caricaturas políticas. Lo hicieron en menos de seis años y, de seguir en tal debacle, podrían incluso perder sus registros en las elecciones intermedias de 2027.

Los resultados de los comicios federales de junio pasado dejan ver que el tricolor y el blanquiazul han entrado en barrena, pronunciada caída que es más grave en el PRI. El expoderoso “partidazo” solamente tiene en la actual legislatura 36 de los 500 asientos de la cámara de Diputados y 15 de los 124 del Senado, uno de estos últimos el que defendió a capa y espada para conservar el fuero, el propio dirigente priista apodado “Alito”.

Hasta hace unos días eran 16 los senadores tricolores, pero ahora son 15 porque Moreno Cárdenas prácticamente expulsó de la bancada a Manlio Fabio Beltrones, quien por su parte anunció hace unos días que se separaba de la dirigencia nacional del alicaído priismo, pero sin renunciar al partido en que ha militado medio siglo, algo así como “el me voy, pero de corazón me quedo” que dijo el papa Juan Pablo Segundo en agosto de 2002, durante su última visita a México.

“Alito”, ya ungido cacique político por lo menos hasta 2028 gracias a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avala su reelección y el manejo discrecional de su millonario financiamiento público como partido político, deja desde ya como herencia política a su militancia, la negra historia de su carrera.

Entramado de empresas fantasmas

Los herederos priistas de ese testamento saben que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen en su poder carpetas de investigación que muestran el entramado de empresas fantasmas con las que presuntamente trianguló recursos financieros y en el que estaría como orquestador Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del líder del tricolor.

Reportajes de la periodista campechana Rosa Santana refieren que de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la CDMX, Emigdio Moreno Cárdenas es propietario de EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation.

También señalan que el hermano de “Alito” estableció en Estados Unidos la First International Flow Control y la EMC Metering Systems Inc. La UIF reportó, a su vez, que el 12 de julio de 2019, la empresa Power Petroleum, registrada en febrero de ese mismo año, hizo una serie de operaciones entre mayo y julio de 2019, con depósitos y retiros de dinero “inusualmente elevados” con la compañía EMC Metering Systems.

La UIF, al seguir la ruta del dinero, se percató de que Power Petroleum envió el dinero a otras empresas por cantidades que volvieron a las cuentas del hermano de “Alito” y de éstas fueron transferidas a las del líder priista, precisamente cuando solicitaba licencia en 2015 para dejar la gubernatura de Campeche y buscar la presidencia del PRI.

En mayo de 2021, Moreno Cárdenas fue denunciado ante el SAT por la presunta contratación de empresas fantasmas para realizar operaciones simuladas y desvíos de recursos durante su período como gobernador de Campeche (2015-2019), según publicó en su momento la revista Fobres.

Y de acuerdo con la información publicada por el portal de noticias “La Silla Rota”, contratos firmados entre 2016 y 2018 provocaron un desfalco de 140 millones de pesos al erario campechano, dinero que fue pagado a 42 empresas consideradas “factureras” y de las que 41no pudieron comprobar las operaciones por las que emitieron comprobantes ante el SAT.

Enriquecimiento ilícito y juicio político

El 16 de agosto de 2022, el exfiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero Moreno Cárdenas para poder proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, cometido cuando fue gobernador del estado.

Tal solicitud derivó de una investigación de la fiscalía local que incluyó varios cateos a propiedades de “Alito”, uno de ellos a su residencia campechana en Lomas del Castillo valuada en 300 millones de pesos, pero que declaró en tan solo nueve millones. La adquirió siendo gobernador con un sueldo de 120 mil pesos al mes, según declaró en su momento el exfiscal Sales Heredia.

A lo anterior se suma la investigación del periódico Reforma de que Moreno Cárdenas, aun como gobernador compró a precio de gana 305 mil metros cuadrados de playa en una zona residencial de Champotón. Pagó 33 centavos por metro cuadrado, lo que significa que por la totalidad del terreno hoy conocido como “Playa Alito”, desembolsó 100 mil 650 pesos.

Esa superficie playera hoy tiene un costo total de cerca de 500 millones de pesos y su propietario, con el aval de la SEMANAT de tiempos de Peña Nieto, puede ocuparla y explotarla.

Aun así, “Alito” Moreno se cree y se siente intocable, pues hasta ahora nadie se explica y todos quieren saber el por qué no se dio curso a la solicitud de desafuero y de juicio político hecha a la anterior legislatura por el exfiscal Sales Heredia.

Pero una duda todavía mayor es por qué la actual, con mayaría calificada de Morena y aliados y con mayoría guinda en la Sección Instructora no avanza en el juicio político a Moreno Cárdenas y sigue absolutamente intocable, a grado tal que TEPJF lo confirmó como caique en el PRI.

El más pequeñito de los líderes del PAN

Desde el 19 de noviembre de 2018 el Partido Acción Nacional tiene al frente al prototipo del perdedor. Recuérdese, de entrada, que hace trece años Marko Cortés Mendoza buscó la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, la que perdió desde la precandidatura, a pesar de tener el apoyo de Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa, aspirante a la gubernatura apoyada por Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, capo del cártel de “Los caballeros templarios” y por el entonces dirigente panista, Gustavo Madero.

Marko, a pesar de esos apoyos, no dudo en traicionar años después a “Cocoa” y a Madero y pactó el voto cruzado con el candidato del PRI a la gubernatura, Fausto Vallejo, a la postre acusado de tener relaciones con el narcotráfico.

Pero el destino del hoy senador Cortés Mendoza cambió cuando se alejó de Gustavo Madero y del mismo expresidente Felipe Calderón, para acercarse a Ricardo Anaya, exdirigente nacional del panismo y excandidato presidencial blanquiazul, quien después fue señalado de aceptar sobornos para que no hubiera problemas en la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, razón por la cual se autoexilió hasta su reciente regreso ya con el fuero de senador de la república.

Los números de Marko al frente del PAN tras la derrota de Anaya en las presidenciales de 2018 revelan la ineficacia de su liderazgo:

En 2021 el PAN de Cortés solo ganó dos (Chihuahua y Querétaro) de las quince gubernaturas en juego, mientras que triunfó en cinco de las 16 alcaldías de la CDMX y obtuvo 114 curules de las 500 de la cámara de Diputados. En 2022 perdió Tamaulipas, uno de sus bastiones, y mantuvo Aguascalientes. En 2023, fue derrotado ya aliado con el PRI, en el Estado de México, aunque ganó Coahuila ya coaligado con el tricolor.

De esta última elección data el berrinche que hizo y que debe haberle costado varios millones de votos en la presidencial que tendría lugar el año siguiente, porque en la entidad norteña no le cumplieron la negociación escrita a mano en la que el hoy gobernador de origen priista, Manolo Jiménez aceptaba la repartición de magistraturas, notarías, direcciones de centros escolares, posiciones en el gabinete y hasta cargos en organismos autónomos como el INAI.

En 2024, Xóchitl Gálvez, la candidata impulsada por el PRIAN perdió la elección presidencial, y el blanquiazul nada más obtuvo 71 de los 500 asientos de la cámara de Diputados y 22 de 124 en el Senado, y solo retuvo una (Guanajuato) de las nueve gubernaturas en disputa.

Todo esto es parte de lo que ha dejado el maridaje o concubinato que iniciaron en 1989 Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos, una práctica que la vox populi llamó “concertacesiones” y que inició cuando el PAN obtuvo por primera vez una gubernatura, la de Baja California, con su candidato Ernesto Rufo Appel, tras pactar a cambio de legitimidad en la presidencia, la derrota de la candidata priista, Margarita Villa de Romo, cercana por cierto al entonces dirigente nacional del tricolor, Luis Donaldo Colosio.

Seguiría así la “concertacesión” de 1991 en Guanajuato, donde tumbaron al priista Ramón Aguirre Velázquez, para dar paso al interino Carlos Medina Placencia y después al constitucional, Vicente Fox Quesada, quien se colocó en la antesala del derrumbe del PRI en 2000 al perder, después de setenta años, la presidencia de la república.

Cortés también deja en su testamento político como le pasó de noche el escándalo del “cártel inmobiliario” panista en la CDMX. Su silencio al respecto lo dijo todo: no hubo un pronunciamiento del dirigente nacional del PAN contra Christian Von Roeherich, ex alcalde de Benito Juárez de 2015 a 2018, ni contra Sofía Soraya Von Rorherich, hermana del ex edil de esa demarcación ni contra quienes fueran sus colaboradores, Nicias Ardijis, exdirector general de obras, Ismael “N”, director general de Administración y Alejandro “N”, ex subdirector de Servicios Generales. El encubrimiento fue la postura de Cortés.

Hasta ahora no ha habido consecuencias judiciales ni contra “Alito” ni contra “Marko”, pero quizás les ha ocurrido lo peor: a ninguno de los dos ya nadie les cree en la política nacional.

Lo más lamentable es el daño que han causado a sus partidos y a sus militancias, pero también a un país que como en todos los democráticos requiere de una oposición estructurada, ideológicamente sólida, viable y, sobre todo, cercana a las reivindicaciones de la gente, para evitar que la pluralidad quede sometida otra vez a los dictados de un solo partido hegemónico.

rrodriguezangular@hotmil.com

raulrodriguezcortes.com.mx

@RaulRodriguezC