El juego de las encuestas: tres lecturas posibles

Fue un gancho al hígado para Xóchitl Gálvez y su causa, la encuesta publicada el martes pasado por el periódico Reforma.

No tanto por el resultado de 24 puntos ventaja que le da a Claudia Sheinbaum y que no difiere del consenso promedio de una veintena de encuestadoras, sino por venir de quien viene, el periódico más punzantemente crítico de AMLO y claramente opositor a su gobierno, a Morena y a la llamada 4T.

Y por si no bastara el mazazo del 58% de preferencias dadas a Sheinbaum contra el 34% a Xóchitl, la encuesta de marras indica que la 4T aventaja rumbo al Congreso y registra un crecimiento de once puntos en la popularidad de López Obrador para colocarlo en 73%, solo cinco puntos debajo de su mejor calificación lograda en marzo de 2019.

Esos resultados, sin embargo, tienen varias lecturas. Aventuremos las más significativas a juicio de quien esto escribe.

1. La de los resultados mismos, sobre la base objetiva de que no difieren del consenso: Sheinbaum aventaja a Xóchitl al menos con el doble de preferencias, no se ve una tendencia de que la candidata oficial bajará, ni otra que indique que la opositora crecerá con la suficiente fuerza y velocidad para alcanzar. El tiempo se acaba y, en este sentido, es inevitable conjeturar que, tras conocerse esos resultados, Gálvez haya designado a Maximiliano Cortázar (vocero y orquestador de la guerra sucia de Felipe Calderón contra AMLO en 2006), como vicecoordinador de su campaña. Ya es su hombre fuerte, incluso por encima del coordinador Santiago Creel. Una decisión de verdadera emergencia.

2. La de los otros datos, esta vez no los de AMLO, sino los de la nota metodológica de la encuesta que consignan el rechazo a contestar de 47% de los entrevistados, así como la respuesta de 36% que no han definido su voto y 12% que ya lo decidió, pero que aún podría cambiarlo. Entre los estrategas y seguidores de la alianza opositora hay molestia de que Reforma -dicen- haya publicado una encuesta con tales limitaciones y que la alejan de la realidad, sobre todo en el porcentaje de crecimiento de la popularidad presidencial -este sí en contra del consenso que da porcentajes mucho más bajos- cuando, a su juicio, tiene a México en la peor crisis de su historia.

Y 3. Las especulativas-conspirativas que pueden ser tantas como opiniones hay en el país, pero entre las que destaca la de que Reforma ya pactó con Sheinbaum y se “morenizó” desde que llegó a su dirección editorial Roberto Zamarripa en lugar de Juan Pardinas (quien ya se incorporó al equipo de Xóchitl Gálvez), y tras la salida del periódico -después de dos décadas de laborar ahí- de Laura Becerra, la responsable de las encuestas que ahora realizará esas tareas en Latinus. Otra versión, por el contrario, sostiene que el periódico publicó esa encuesta como punto de partida y referencia para construir, ya en la raya de lo posible, la narrativa de que Gálvez alcanzará y ganará ¿Será?

Esas son tres posibles lecturas. Quien esto escribe se queda, por lo pronto, con la primera, la de los resultados mismos. ¿Usted con cuál se queda?

Instantáneas:

1. “ALITO” AGITA EN CAMPECHE. En política son muy raras las coincidencias, prácticamente no existen. Esto viene a cuento por lo que ha ocurrido durante las últimas horas en Campeche, donde se asegura que por un “problema” de policías que demandan la destitución de sus altos mandos, el exgobernador de la entidad y actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas metió millones de pesos para movilizar a un grupo de priistas, panistas y emecistas, que marcharon para defender a los agentes paristas con el grito no siempre espontáneo de “no están solos”, que nos recordó algunas marchas de la oposición en la CDMX en el contexto del proceso electoral y, al parecer, con la intención de atizar el clima de violencia política. La intención de fondo es promover un proceso de desaparición de poderes como ya lo hizo la oposición en el Senado contra Guerrero y la mayoritaria de Morena contra Guanajuato. No es primera vez que el tal “Alito” se ve inmerso en este tipo de trabajos de cañerías, pues cuentan quienes lo conocen que durante su etapa de “seudo estudiante” en el Instituto de Campeche, se dejó utilizar por el entonces gobernador Antonio González Kuri, para tumbar al entonces rector de esa institución, José Abud e imponer a Ramón Santini Pech.

2. DEBATE CAPITALINO. Parece que el Instituto Electoral de la Ciudad de México encontró el formato adecuado para los debates. Así se pudo ver el domingo pasado en el primero de la temporada que correspondió a los candidatos al gobierno capitalino. Pudieron intercambiar ideas y epítetos con el bien llevado formato por los colegas Blanca Becerril y Víctor Hugo Michel Marín. La mayor parte del debate se la llevó el intercambio entre la candidata de Morena y aliados, Clara Brugada y el del Frente Fuerza y Corazón por México, Santiago Taboada. Ambos golpearon y recibieron golpes. Aquella al ser señalada de comprar un inmueble en 339 pesos y éste al ser llamado por su contendiente Santiago “Tajada” por el tema del cártel inmobiliario. Fueron pocas las propuestas que hicieron ambos aspirantes, lo que contrastó con las que sí traía el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski. Nada para nadie, en opinión de quien esto escribe.

3. LOS DATOS DE MÁYNEZ. Llaman la atención algunos datos hasta ahora desconocidos del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Su padre es Felipe Álvarez Calderón, miembro fundador del Partido Comunista en Zacatecas su estado natal, y presidente municipal de Guadalupe entre 2001 y 2004. Así que leva en la sangre la política, y no solo por esa vía, sino también por la de su esposa, Sara Aguilar Flaschka quien es hija de Rubén Aguilar Valenzuela el exvocero y excoordinador de comunicación social del expresidente Vicente Fox Quezada.

4. UNA BUENA. Viene ya la temporada vacacional de Semana Santa y al seguimiento que hemos dado aquí a la situación de Acapulco en particular y de Guerrero en general tras el embate del huracán “Otis”, puede decirse que hace cinco meses parecía imposible que el emblemático puerto turístico estuviera en condiciones de recibir turismo en lo que será la primera temporada alta del año. Acapulco, ya en franca reactivación turística y económica, tiene disponibles ocho mil 300 habitaciones en 180 hoteles que esperan a los turistas que decidan pasar Semana Santa en Acapulco. Son resultados del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, y la fuerte colaboración del sector empresarial.

