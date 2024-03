El cártel de la limpieza defrauda al IMSS

En seguimiento a las presuntas prácticas reveladas aquí en la entrega pasada de simulación de competencia para que un grupo de empresas ligadas entre sí ganen millonarios contratos en la administración pública federal para servicios de aseo y limpieza a instalaciones y sedes institucionales, ahora se sabe que ese mismo conglomerado fue denunciado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por probables delitos de administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias porque encubren evasión de responsabilidades en materia de cuotas al propio seguro social.

El secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Rama de la Limpieza, Vigilancia y Servicios Relacionados, José Guadalupe Balderas Carmona presentó por escrito que esa especie de “cártel”, controlado según su dicho por el empresario José Juan Reyes Domínguez reporta un número menor de empleados registrados ante el IMSS, a fin de evadir los pagos patronales correspondientes.

Según la denuncia, la empresa Limpiacero, S. de R. L. de C. V. cuenta hoy con más de tres mil 400 trabajadores contratados y subrogados como empleados de limpieza que laboran en las secretarías de Hacienda y Crédito Público (400) y de Educación Pública (850), así como en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (2,000) y el Metrobús CDMX (180).

Sin embargo, en los reportes del Seguro solamente están apuntados 776 trabajadores, como consta en la opinión de cumplimiento de ley.

Otra de las empresas, Armot Seguridad Privada y Servicios, S. A. de C.V., tiene asignados cuatro mil 100 empleados en el Instituto Politécnico Nacional; tres mil 156 en las oficinas centrales del ISSSTE y hospitales generales y regionales del propio instituto en la capital del país; mil 800 más en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y 120 en Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. Sin embargo, sólo ha registrado a mil 321 colaboradores en el registro del IMSS.

El gremio denunciante muestra tanto las constancias de cumplimiento con los contratos vigentes y hechos públicos en Compranet, como evidencia de que ambas empresas están ubicadas en domicilios virtuales que están bajo responsabilidad de la misma subdelegación del IMSS ante la que se realizan los registros y el seguimiento.

Estas dos empresas son del mismo grupo que ya fue señalado como beneficiario de varios contratos en dependencias públicas, donde compiten entre sí ya sea bajo el esquema de licitación pública abierta, o de invitación restringida a por lo menos tres proveedores.

Hablamos también de Aseo Privado Institucional, S. A. de C. V., Cleanium, S. de R. L. de C. V., Servicios Integrales Retimar, S. A. de C. V. y Grupo Puliría Servicios Empresariales S. A. de C. V.

Instantáneas

1. DERECHOS PARA TODAS. Con motivo del Día Internacional de la Mujer siempre hay un sinnúmero de movilizaciones y opiniones que bajo el amparo de la libertad son válidas y bienvenidas, pero también es momento propicio para hacer una reflexión acerca de quienes quieren ejercer su derecho a la maternidad y a la vida del bebé por nacer con toda la protección que Estado y sociedad deben garantizar para su desarrollo pleno. Veamos, por ejemplo, el caso de Lisdany Rodríguez Isaac, una presa política en Cuba a quien el régimen socialista presiona para que aborte porque “no hay condiciones para que nazca su bebé, por falta de medicinas y alimentos”, aunque ella está convencida de querer tener a su bebé. Esta joven de 25 tiene pleno derecho a la maternidad y a conservar la vida de su hija o hijo por nacer, aún más después de varios intentos para quedar embarazada. En un acto inhumano, Lisdany está siendo violentada en su intimidad y derechos. En México, organizaciones como Dales Voz y UNNA, levantan la voz en defensa de Lisdany Rodríguez y llaman a hacerlo a otras organizaciones de la sociedad civil para que este caso llegue a Naciones Unidas, si es que realmente se quiere que el Día Internacional de la Mujer sea una fecha para honrarlas sin que sean víctimas de vejaciones, hostigamiento y acoso.

2. SIETE MUJERES DESAPARECEN AL DÍA. En la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, hay un personaje que destaca por su activismo constante. Ella es Alessandra Rojo de la Vega, quien se define como mamá, feminista, empresaria y política, y que hace años y desde distintas trincheras ha estado presente en la agenda en favor de las mujeres. Ella y quienes participan en las marchas lo han hecho a contra corriente, algunas incluso bajo amenazas, -como el caso de Alessandra- quien hace dos años recibió un SMS con una presunta amenaza de muerte, previo a su participación en el #25N. Y es que Alessandra ha acusado la indolencia y incompetencia de los gobiernos al ignorar y no diseñar acciones estratégicas ni integrales para hacerle frente a una estadística que no deja de preocupar: siete mujeres desaparecen al día en México.

3. NADA PARA SOCIEDAD CIVIL. Luego de que se diera a conocer la designación de delegados de la campaña de Xóchitl Gálvez en los estados de la república, ha llamado la atención el que no vuelvan a figurar personalidades de la sociedad civil. La mayoritaria presencia de políticos locales desnuda la fuerte deuda de la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, en cuanto al compromiso de abrir espacios a la ciudadanía no partidista. Llama la atención la falta de designación en Quintana Roo.

4. PLANTÓN. Error, y grave, que la candidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, haya plantado a directivos y accionistas de Citibanamex en su consejo plenario número 32 al que sí asistieron la candidata de la alianza opositora, Xóchitl Galvez, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. El consejero de Citi Enrique Castillo Sanchez Mejorada informó que los tres aspirantes fueron invitados con la debida anticipación y habían confirmado su asistencia, pero Sheinbaum no llegó con el argumento de “problemas de agenda”, lo que propició tremendo abucheo de los asistentes.

5. APROBACIÓN DE GOBERNADORES. La encuestadora “Demoscopía Digital” dio a conocer el más reciente ranking de aprobación de las gobernadoras y gobernadores del país correspondiente al mes de febrero. Manolo Jiménez, de Coahuila, ocupa el primer sitio con 68.6% mientras que en último lugar figura el de Morelos, Cuauhtemoc Blanco con 21.9%. Entre los quince mejor evaluados quedó Evelyn Salgado, de Guerrero, con una aprobación de 58.7%, arriba de la media nacional, pese a las complejas condiciones en la que la puso el embate del huracán Otis. Este resultado bien podría ser consecuencia de que la situación del puerto guerrerense y el apoyo a sus damnificados ha mejorado notablemente con la gestión de la mandataria y la coordinación que ha tenido con el gobierno federal y el sector empresarial.

6. LA NUEVA AGENCIA. A poco más de dos meses de concretarse el cierre de Notimex por instrucción AMLO, hoy surgirá la nueva Agencia Mexicana de Información (@Amexi_noticias), creada por extrabajadores de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano.