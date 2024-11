El Capitán Pandilla y la limpia en Pemex

Son muchos los fierros que ha encontrado en la lumbre Víctor Rodríguez Padilla al asumir como director de Pemex en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Uno de tantos es el de los adeudos a proveedores por más de 130 mil millones de pesos, consecuencia de una política en la que la anterior administración benefició con contratos y pagos a tiempo, a empresas vinculadas con los intereses de sus exfuncionarios.

En ese contexto se ha destapado un nuevo escándalo que involucra a Eduardo Padilla Yebra, conocido en la paraestatal como "Capitán Pandilla", ex subdirector de Almacenamiento en Pemex Logística.

Padilla Yerba amenazó con que, si lo corría la nueva administración, informaría a Claudia Sheinbaum de todas las irregularidades de las que tiene conocimiento. Cuentan en los pasillos de Pemex Logística que se puso tan necio que tuvo que ser sacado de las instalaciones por agentes de seguridad.

Nadie sabe si su informe a la presidenta incluiría que su gestión se caracterizó por la asignación arbitraria de contratos a empresas relacionadas con él, como PetroGesa, Concordia, Champion Techonologies, Aleder, Altaguarda, Comercializadora y Constructora Emporio del Sur, Butaby, Camposeco Construcciones, Stratton Oil, Grupo Gasolinero TAO, AG Constructora y Comercializadora, en un esquema de intermediación que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad de estos procesos.

Otras empresas que son acreedoras de Pemex denuncian que a medida que se disuelven los contratos que favorecían a ese grupo de características oligopólicas, ha surgido el nombre de Emigdio Heliodoro Enríquez Merlín, amigo cercano de Padilla Yerba, quien ha quedado al centro de una controversia provocada por el feminicidio de su madre y su hermana.

En ese descompuesto ambiente es que la empresa Procura de México, vinculada al futbolista Giovani Dos Santos, busca establecer nuevas conexiones dentro de Pemex para retomar el negocio de los productos químicos, aprovechando la caída de la influencia del "Capitán Pandilla”.

Confrontaciones como ésta dejan ver cómo se libra la lucha por el control, en este caso, del mercado químico de Pemex, pero también muestran que la regeneración moral de gobierno y sociedad es promesa incumplida de AMLO y que está en marcha desde la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro una limpia en la petrolera, con lo que, de paso, se evite que el exdirector de Pemex Octavio Romero Oropeza haga lo mismo, pero ahora en el Infonavit.

La caída del reinado texcocano

Lo que ocurrió el pasado fin de semana en la asamblea informativa de Morena en Toluca, Estado de México, se gestaba desde años atrás. Hay muchos antecedentes para explicar el incontrolable exabrupto que tuvo el senador Higinio Martínez al atacar desde tribuna a un colega de su partido y acusarlo de “armarle una rechifla” frente a la más alta dirigencia partidista.

El acto en sí mismo es simbólico: Higinio Martínez al fin le puso nombre a la horma de su zapato, a quien ha socavado su liderazgo en el Estado de México. Se trata de Daniel Serrano, el alcalde electo en Cuautitlán Izcalli y líder del grupo llamado “Los Puros”.

El senador texcocano Higinio Martínez ha traído atravesado a Serrano desde que le ganó la Secretaría de Organización de Morena Edomex en 2015, cuando el oriundo de Izcalli se impuso a América Rivera, candidata de Higinio. Y le repitió la dosis en la siguiente elección para el mismo cargo, cuando Armando Navarrete, entonces aliado de Serrano (hoy, ya no lo es) le ganó de nuevo esa cartera a América.

Serrano también ganó dos veces la representación de Morena ante el instituto electoral mexiquense (IEEM), pese a la operación política que encabezó Higinio en su contra. De entonces viene el encono, aunque jamás lo había nombrado directamente el senador texcocano.

Según supo esta columna, en las reuniones en corto, previas a los eventos públicos con la militancia y la dirigencia como la ocurrida el sábado pasado, Higinio Martínez ha reclamado -dicen que hasta con aires de suficiencia frente a la gobernadora Delfina Gómez- que no le dan el trato que espera por haber cedido (según “sus otros datos”) la candidatura a la gubernatura en 2017, que no transiten sus propuestas y peticiones de espacios en la administración pública y en los cargos partidistas, y que no se retomen sus ultra pragmáticas ideas de acción políticas.

Sus reclamos sugieren que ya ve moros en la costa: “Los Puros” de Daniel Serrano, son los que más se hacen notar al trabajar en sintonía con la gobernadora mexiquense y desplazar al texcocano.

Higinio vio, en su tramo final dentro del PRD, cómo elementos de cohesión dentro de su propio partido pueden volverse en su contra. Esas narrativas las conoce bien Higinio y ya sabe lo que significan, porque él ha visto antes como es un elemento de cohesión… pero en su contra. Su idea de transigir y abrir espacios a todas las fuerzas políticas locales provocó la reunión de liderazgos como el de Juan Hugo de la Rosa, Héctor Bautista y Rosendo Marín, que crearon un grupo que lo anuló del mapa mexiquense en su momento.

Las únicas alianzas que ha creado a favor suyo son las que pactó con el PRI y el PAN en 2021, cuando se sentó con la priista Alejandra del Moral y el panista Anuar Azar, para palomear los municipios donde todos aceptarían una coalición.

Entonces Higinio las aceptó en aquellas localidades donde no gobernaba gente suya, para no correr riesgos, pero admitió que se unieron azules y rojos en los municipios de Morena donde no tenía alcaldes afines a él.

Daniel Serrano es perfectamente capaz de reclamarle a Higinio frente a la dirigente nacional de Morena, cierto. Pero nunca lo ha hecho en la sombra, ni de forma irrespetuosa. Tras el exabrupto de Higinio de echar a andar el encono contra Serrano desde la tribuna, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, urgió a que no se fomenten divisiones ni peleas en el partido. Pero el senador insistió en sus redes: “Buena jornada, hasta la provocación de unas cuantas personas, azuzadas por unos pseudo dirigentes presentes y otros ausentes, sirvió para saber quién es quién”, posteó. ¿Será que Higinio Martínez que, así como por años estuvo tirado al Sol Azteca ya se le acabó el bronceador para mantener la piel Morena?

Instantáneas:

1. NEPOTISMO EN EL IMSS. Los sabuesos de la secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro también hacen limpia en el IMSS de Zoé Robledo. No se explica, entonces, por qué mantienen en el cargo al director de Operación de Delegaciones, Javier Guerrero García sobre quien pesan señalamientos del activista Pedro Alejo de malos manejos en la adquisición de medicamentos por medio de la delegación Nuevo León. ¿Será coincidencia el que tenga trabajando ahí a sus dos yernos (Juan Cortés Vela en Comunicación Social y Pedro Velázquez en Servicios Generales) bajo las órdenes del titular Tonatiuh Ortiz Castillo y que el primo de su esposa Salim Arturo Orci Magaña fuera hasta hace poco titular del Órgano Interno de control de esa delegación del Seguro Social? Esta última posición es clave ya que desde ahí se llevan a cabo las auditorías y las revisiones de los diferentes procesos del Instituto. Organizaciones civiles que han evidenciado la falta de medicamentos, tratamientos y equipos en los hospitales de Nuevo León, involucran también a otros funcionarios como Mauricio Zebadúa Santos, jefe de Servicios Administrativos; Manuel Banda Rangel, coordinador de Informática; y Anik Salvatierra, jefe de Adquisiciones.

2. JUZGADORES: DECLINA MÁS DE LA MITAD. Al vencer ayer el plazo marcado por la reforma judicial para que los juzgadores interesados notifiquen al Senado si participarán o no en la elección vía voto ciudadano del próximo 2 de junio de 2025, ocho de once ministros de la Corte además de 255 magistrados de circuito y 157 jueces federales, han declinado y renunciado. Esto representa el 57.9% de los 711 juzgadores cuyos tribunales resultaron sorteados para conformar el primero bloque de dos que se someterá al voto ciudadano.

3. SUPREMACÍA FAST TRACK. En menos de 24 horas, la mayoría de los congresos de los estados ya habían avalado la reforma llamada de supremacía constitucional que apenas la noche del miércoles pasado había sido aprobada por la mayoría calificada de Morena y aliados en la cámara de Diputados. Pasado el mediodía de ayer, veinte de las legislaturas estatales, tres más de las necesarias para una reforma constitucional, ya habían dado su visto bueno. Con el aparato operando a máxima velocidad, hoy mismo (y si no el domingo por la tarde) sesionarían los diputados en San Lázaro para corroborar la aprobación de la reforma de supremacía constitucional que establece que ninguna reforma a la carta magna puede ser impugnada por la Corte vía amparos, controversias constitucionales y/o juicios de inconstitucionalidad, a fin de que la promulgue a mas tardar el lunes 4 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum, un día antes de que sesione el tribunal pleno de la Corte para debatir y en su caso aprobar o rechazar el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que invalida la elección por el voto ciudadano de jueces de distrito y magistrados de circuito, pero valida la de ministros de la Corte, magistrados electorales y a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

4. ALERTA VIOLETA. Así se llama el programa del gobierno de Guerrero implementado para combatir la violencia contra las mujeres en el estado. De acuerdo con su más reciente evaluación ha alcanzado un 93 por ciento de efectividad durante los pasados tres meses. Ha emitido 579 boletines de búsqueda con los que se consiguió la localización de 544 mujeres reportadas como desaparecidas. La gobernadora Evelyn Salgado anunció que redoblará el paso en este problema cuya atención había permanecido abandonada durante las últimas administraciones.

