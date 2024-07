Dos Bocas en boca de todos: ¿albazo en Pemex?

Después de una inauguración fachada que no incluyó el inicio de operaciones en julio de 2022 como se había ofrecido, y de la reciente promesa del director de Pemex de que este mes de julio la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, mejor conocida como “Dos Bocas” estaría operando ahora sí a plena capacidad, no son pocos los especialistas que ven otra “mentira técnica” de Octavio Romero Oropeza a su jefe y amigo el Presidente, como parte del albazo político que planea para seguir al frente de Pemex en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El objetivo del emblemático proyecto, eje de la política energética del gobierno que está por concluir, era construir en tres años, a un costo de ocho mil millones de dólares, una planta capaz de procesar 340 mil barriles de crudo diariamente.

Fue el 18 de marzo de 2019 cuando se invitó a las empresas Bechtel-Techint, Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR a concursar para ser las administradoras del proyecto. Ninguna consideró factible que la nueva refinería pudiera estar lista en el plazo y el costo proyectados, por lo que el concurso se declaró desierto y la secretaría de Energía (SENER), apoyada en Pemex Transformación Industrial, asumió como Project Manager.

La obra inició en junio de 2019 y, por lo tanto, debía quedar lista en junio de 2022. Ahí empezó una cadena de manipulación de cifras en cuanto a tiempos de ejecución, costo y fecha de operación. Plazo y monto eran imposibles de cumplir, de acuerdo con expertos internacionales que consideraron que por lo menos tomaría entre cinco y siete años y costaría entre 14 mil millones y 16 mil millones de dólares.

Transcurridos cinco años hoy sabemos que el compromiso tomado por la SENER de Rocío Nahle, hoy gobernadora electa de Veracruz, fue imposible de cumplir.

La destilación combinada (primera etapa de la refinación) no opera aún a plena capacidad. De ahí que los técnicos estimen que procesar 170 mil barriles diarios de crudo (la mitad de la capacidad prometida) requeriría de por lo menos otros seis meses. Mientras, la desulfuradora se ha utilizado solamente para procesar diésel proveniente de la refinería Madero, la planta catalítica está por terminarse este mes y los servicios auxiliares no se han probado con una planta operando de lleno.

Expertos mexicanos e internacionales estiman que, por estas razones, “Dos Bocas” aun requerirá de otro medio año para operar a plena capacidad.

Por otro lado, el costo total ya reconocido del proyecto, prácticamente se duplicó hasta los 16 mil 800 millones de dólares y requerirá de otros cuatro mil millones de dólares que se tomarán del presupuesto de alguna o varias subsidiarias de Pemex (sobre todo Exploración y Producción), lo que incidirá en la ya de por sí elevada deuda que la petrolera arrastra con proveedores y contratistas.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza fue un crítico sistemático del proyecto liderado por Rocío Nahle, pero cuando ella se fue a buscar la gubernatura de Veracruz, el proyecto quedó bajo su responsabilidad.

A pesar de las condiciones técnicas descritas, prometió a AMLO que ahora sí “Dos Bocas” estará lista la semana que mañana inicia o a más tardar la siguiente, porque él solucionará todos los errores de construcción y operación cometidos por Nahle.

Quienes lo conocen dicen que es una mentira más a López Obrador, con el objetivo de hacerse el indispensable y se le ratifique en la dirección de Pemex en el nuevo gobierno. ¿Albazo político? Ya veremos, quizás el próximo jueves.

Instantáneas:

1. EL MISTERIO DE LOS AVIONES. Aún son muchas las preguntas sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López alías “El güero moreno”, hijo de “El Chapo” Guzmán, el jueves pasado en el aeropuerto privado de Santa Teresa, en El Paso, Texas. No se sabe a ciencia cierta si fue detención, secuestro, delación o entrega pactada. Algunas versiones periodísticas que consignan fuentes institucionales, aunque anónimas, parecen apuntar hacia la detención por delación. Lo habría entregado el hijo de “El Chapo” tras negociaciones que sostuvo con funcionarios estadounidenses luego de que su padre fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019, en un juicio en el que Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”, testificó contra "El Chapo". Por eso “el güero moreno” habría engañado a “El Mayo” para que subiera al avión que los llevó a El Paso. Sobre la aeronave que los trasladó hay un misterio no resuelto. Las autoridades estadounidenses hablan de un bimotor de hélice Beechcraft sin matrícula, mientras el gobierno de México (que dijo no haber participado en la operación), informó que el único avión que despegó el jueves por la mañana de Hermosillo, con plan de vuelo al aeropuerto Santa Teresa de El Paso, fue el de una Cessna 205 matrícula N8454Z con solo el piloto estadounidense Larry Curtis Parker.

2. SUCESIÓN MAFIOSA. Autoridades del gabinete federal de seguridad ven a Ismael Zambada Sicairos alias “El Mayito Flaco” o “El Caballero”, como sucesor de su padre Ismael “El Mayo” Zambada como sucesor en esa fracción del cártel de Sinaloa. “El Mayito Flaco” es uno de los diez hijos de “El Mayo” Zambada. Otro, que podría disputarle el liderazgo y desatar una guerra interna fratricida, es Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, quien fuera detenido y luego liberado en Estados Unidos en 2022.

3. ¿CÓMO VA ACAPULCO? Muy bien en términos de ocupación hotelera en esta temporada vacacional y aunque el problema de la inseguridad no se puede considerar resuelto, hay estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indican una disminución de homicidios dolosos y secuestros. Comparado con los tres últimos años de la administración anterior, el homicidio ha disminuido 34% y el secuestro 87% en comparación con los tres primeros años de la actual. Falta todavía mucho por hacer, pero avanzan las tareas de la mesa de coordinación para la construcción de la paz que encabeza el gobierno de Guerrero.

4. MAESTROS MEXIQUENSES. Buena gestión y respaldo de su gremio mostró el líder del Sindicato de Maestros del Estado de México, Marco Aurelio Carvajal Leyva al acordar y firmar sin mayor sobresalto el convenio de sueldo 2024 en presencia de una de sus influyentes agremiadas, la gobernadora Delfina Gómez. De cara al proceso de renovación de la dirigencia del SMSEM, Carvajal Leyva mandó un mensaje de aprobación de los suyos y de la mandataria mexiquense a grupos como el MTM, cuyo líder Serafín Aguilera es juez y parte en el magisterio local ya que es el actual subsecretario de Educación Básica del gobierno del estado y promotor embozado de bloqueos magisteriales en casetas de peaje.

