Desconcierto en el Frente con la candidatura de Xóchitl

La semana que termina no le fue nada bien a Xóchitl Gálvez Ruiz. Aún sin recuperarse de los negativos que le provocaron la revelación del monto de los contratos públicos y privados que le dieron a sus empresas cuando fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo y de los opacos términos en que adquirió y habitó su actual residencia en Las Lomas, le cayeron como bomba los señalamientos de plagio en su trabajo de titulación en la UNAM. Fue para ella una semana de pesadilla.

Es tal el desconcierto entre los integrantes del Frente Amplio que empujan su candidatura presidencial que, en corrillos del PRI, por ejemplo, creció como espuma estos días la idea de exigir a la alianza un cambio de candidata, una sustitución de caballo en la carrera.

De acuerdo con lo que los priistas susurran, se plantearía a los otros partidos del Frente (PAN y PRD) así como a su articulador Claudio X. González, bajar a Gálvez Ruiz y subir a Beatriz Paredes Rangel.

Como casi dan por descontado que el empresario no aceptaría, los priistas evalúan la posibilidad de ir solos a la contienda electoral con Paredes como abanderada o en el último de los casos con Enrique de la Madrid.

Vislumbran asimismo reticencias del PAN, aunque los grupos más conservadores del blanquiazul no ocultan sentirse agraviados por la narrativa, el tono y los modos con que Xóchitl ha dado cara a los hechos que le endilgan. Están convencidos de que su estilo, lejos de frenar y revertir las opiniones negativas sobre su persona, las potencian.

A la par de esos rumores hubo el viernes por la mañana una reunión privada de más de cinco horas entre líder nacional del PRI, Alejandro Moreno y Beatriz Paredes, quien se hizo acompañar de una treintena de tricolores que la apoyaron en el proceso interno frentista. Fue en el Salón Presidentes de la sede del Revolucionario Institucional y atizó la versión del cambio de caballo, aunque varios de los presentes declararon a esta columna que se acordó un mayor apoyo a la candidatura de Xóchitl.

Pero ese respaldo no se ve, ni de parte del PRI, ni del PAN ni del PRD. ¿Por qué ante la andanada de ataques a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México no han salido abierta y públicamente en su defensa Alejandro Moreno, Marcos Cortés y Jesús Zambrano?

Ciertamente no quieren salir tiznados o revolcados por lo hecho y dicho por Xóchitl. Ella misma habló en el Ángel de la Independencia el pasado domingo 3 de septiembre de una regla de oro para su gabinete: “no rateros, no huevones y no pendejos”.

Son pertinentes algunas preguntas: ¿no es ratero quien plagia un trabajo de titulación universitaria?, ¿no es huevón quien copia a otros y toma como propios los conceptos de un trabajo académico?, ¿no es pendejo quien se reconoce como tal al decir públicamente “la pendejié”?

Porque si esa no es la razón de la ausencia de Cortés, Moreno y Zambrano en esta crisis de Xóchitl, es entonces que no han descartado del todo la idea de cambiar de candidata, de cambiar de caballo en una carrera que oficialmente no ha empezado.

Es notorio, como recordaba el viernes pasado “Bajo Reserva” de EL UNIVERSAL, que la han dejado sola, nada más con el reducido grupo de comunicación que la ha acompañado como senadora, sin equipo de campaña ni “cuarto de guerra”, sin que se vea el acompañamiento de los partidos que la postulan a tan solo tres semanas de haberlo hecho.

El caso, por lo pronto, llegó al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que, a su vez, lo turnó a su Comité de Ética. Se estima que en no más de un mes haya una resolución al respecto.

Cabe reconocer que el método elegido por Xóchitl Gálvez para titularse, el de Experiencia Profesional, es más laxo en cuanto a rigor metodológico que el que exige una tesina o una tesis.

La postulante, sin embargo -en este caso la virtual candidata presidencial quien terminó la carrera con una calificación promedio de 8.47-, fue sometida a un interrogatorio académico. Sus sinodales fueron reconocidos maestros de la Facultad: María Jaquelina González Barrientos, Laura Sandoval Montaño y Adolfo Millán Nájera. Algo tendrán que decir en la investigación emprendida

Instantáneas:

1. MERCADO ENCABEZA EN MORELOS. Ya se perfila quién encabezará a los comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad y por lo tanto asumirá la candidatura al gobierno del estado. Aunque a lo largo de varios meses han circulado en los medios de comunicación diversos nombres, todo apunta a que será Víctor Mercado, de acuerdo con varias las mediciones de casas encuestadoras que lo colocan a la cabeza en la preferencia de los morelenses. De entrada, Mercado aventaja por su liderazgo reconocido a lo largo y ancho del estado. La ciudadanía lo califica muy bien por los resultados logrados en los diversos cargos que ha desempeñado. Su perfil de empresario también es conocido, lo que le fortalece de cara al proceso interno morenista. Todo esto lo coloca como un buen aspirante para representar a la Transformación en Morelos y, hasta donde se aprecia, es el favorito de la gente. Para muchos la política es un juego de azar, pero la realidad es que la ciudadanía está cada vez más involucrada en los procesos y evalúa de manera más estricta a los contendientes.

2. UNO MÁS PARA LA CDMX. Sin cubrebocas, como suele recomendarlo, Hugo López Gatell informó el viernes pasado que contenderá para ser en coordinador de la Transformación en la CDMX, es decir, el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la CDMX. Ya se lo comunicó a AMLO y éste le dio el visto bueno. López Gatell es ampliamente reconocido no solo en la capital sino en todo el país por la alta exposición mediática que tuvo durante la pandemia de Covid-19. En esa medida debe tener simpatizantes, pero también muchos mal querientes que cuestionaron y cuestionan la estrategia con la que se enfrentó esa crisis de salud. Se va a poner buena la lucha por la candidatura morenista en la Ciudad de México en donde el exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch encabeza las preferencias electorales, seguido de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

3. ¿VEN INESTABILIDAD? Por cierto, Omar García Harfuch se reunió en privado con legisladores locales y federales de la Ciudad de México. En el encuentro declaró que es precisó dar continuidad al gobierno de Morena en la capital de la república para evitar que caiga en inestabilidad.

4. VOCEROS. Quien ha andado diciendo a quienes quieren oírlo que va a ser el vocero de la virtual candidata presidencial aliancista Xóchitl Gálvez, es Germán Martínez, primero panista, luego simpatizante de AMLO y director del IMSS en su gobierno, luego senador por Morena y ahora parte del llamado grupo plural de la cámara alta. Pero también se barajan otros nombres, entre ellos el de la senadora panista Kenia López Rabadán, el del también senador Emilio Álvarez Icaza y el de Javier Lozano Alarcón. Cualquiera que llegue a serlo ofrecerá sin duda, por sus estilos discursivos, interesantes debates y polémicas con el también senador, pero del PT, Gerardo Fernández Noroña, nombrado vocero de la virtual candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum.

5. CRISIS MIGRATORIA. Es tal la gravedad de la crisis migratoria recrudecida durante estos días, que el gobierno de México, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, planteó la necesidad de un encuentro de AMLO con Joe Biden. Se espera una respuesta en las próximas horas, mientras que una nueva ola de migrantes desborda la frontera de nuestro país con Texas. Estos días el epicentro de la crisis ha sido ubicado en el cruce de Piedras Negras, Coahuila a Eagle Pass, Texas, donde un promedio de tres mil personas diarias, durante los recientes tres días, cruzaron sin control el Río Bravo.

